14 женщин, которые примерили новый образ и мы сказали: «Вау»

Прекрасные дамы из этой подборки решили, что пора поставить себя на первое место и начать путь к изменениям во внешности. Их пример — доказательство того, что любовь к себе — не табу, а самое ценное, что есть у каждой женщины.
«Надоела „клубничная кожа“, избавилась от нее за неделю. Каждый вечер наносила 7% гликолевую кислоту на ноги после душа»
"У меня появились прыщи в 32 года, ничего не помогало. Я разорилась на разных процедурах. По совету дерматолога перестала пользоваться увлажняющими средствами. Через два месяца моя кожа полностью преобразилась"