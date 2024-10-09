14 женщин, которые примерили новый образ и мы сказали: «Вау»

Народное творчество
37 минут назад

Прекрасные дамы из этой подборки решили, что пора поставить себя на первое место и начать путь к изменениям во внешности. Их пример — доказательство того, что любовь к себе — не табу, а самое ценное, что есть у каждой женщины.

«Надоела „клубничная кожа“, избавилась от нее за неделю. Каждый вечер наносила 7% гликолевую кислоту на ноги после душа»

«Лазер изменил мою жизнь. Подкопила немного денежек и нашла хорошего дерматолога. На фото я год назад, спустя 4 месяца и сейчас»

«Мне 35, и я впервые использовала ботокс»

Мирра
4 минуты назад

а я свои морщинки люблю. Они - мое достижение, аччивка. Чегой -то я их обнулять буду

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«Мне 55, прошла процедуру микронидлинга. На фото я сразу после, на следующий день и неделю спустя»

«Мне 31, это мой результат всего лишь после двух процедур микронидлинга. Выглядит впечатляюще»

«Фото спустя 4 месяца использования красного света, увлажняющего крема и касторового масла»

«Начала использовать сыворотку для упругости кожи лица. Первое фото — до нанесения, второе — после трех применений, третье — после четырех»

«Вколола немного ботокса в губы, и линия улыбки сразу поменялась»

Вэлл
2 часа назад

Интересно, а ботокс в губы эффективен от кисетных морщин? Ушла думать

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«Купила прибор для микротоковой терапии лица. Использую по 1-2 минуты через день, просто проводя им по лицу, скулам, линии подбородка и шее. Фото спустя месяц»

«Мне 35, и я сделала ботокс две недели назад. Результат потрясающий»

«Начала использовать прописанный мне гель для лечения розацеа и очень довольна своими результатами после 6 недель»

«Стала тщательнее ухаживать за кожей. Больше всего помог метод двойного очищения масляным и обычным средством. Но он не для всех, хотя мне подошел»

«Начала использовать касторовое масло. Наносила его на ночь под силиконовую маску. Мелкие морщинки разгладились, тон кожи выровнялся. Фото в первый день и через две недели»

"У меня появились прыщи в 32 года, ничего не помогало. Я разорилась на разных процедурах. По совету дерматолога перестала пользоваться увлажняющими средствами. Через два месяца моя кожа полностью преобразилась"

Еще больше изменений от пользователей сети вы можете найти в других наших статьях:

Фото на превью Lolobolobar / Reddit

Комментарии

Уведомления
Melancholy
21 минута назад

Почти у всех женщин в подборке большой нос. Я не критикую, может это новый тренд?

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