14 женщин, которые примерили новый образ и мы сказали: «Вау»

Прекрасные дамы из этой подборки решили, что пора поставить себя на первое место и начать путь к изменениям во внешности. Их пример — доказательство того, что любовь к себе — не табу, а самое ценное, что есть у каждой женщины.

«Надоела „клубничная кожа“, избавилась от нее за неделю. Каждый вечер наносила 7% гликолевую кислоту на ноги после душа»

«Лазер изменил мою жизнь. Подкопила немного денежек и нашла хорошего дерматолога. На фото я год назад, спустя 4 месяца и сейчас»

«Мне 35, и я впервые использовала ботокс»

«Мне 55, прошла процедуру микронидлинга. На фото я сразу после, на следующий день и неделю спустя»

«Мне 31, это мой результат всего лишь после двух процедур микронидлинга. Выглядит впечатляюще»

«Фото спустя 4 месяца использования красного света, увлажняющего крема и касторового масла»

«Начала использовать сыворотку для упругости кожи лица. Первое фото — до нанесения, второе — после трех применений, третье — после четырех»

«Вколола немного ботокса в губы, и линия улыбки сразу поменялась»

«Купила прибор для микротоковой терапии лица. Использую по 1-2 минуты через день, просто проводя им по лицу, скулам, линии подбородка и шее. Фото спустя месяц»

«Мне 35, и я сделала ботокс две недели назад. Результат потрясающий»

«Начала использовать прописанный мне гель для лечения розацеа и очень довольна своими результатами после 6 недель»

«Стала тщательнее ухаживать за кожей. Больше всего помог метод двойного очищения масляным и обычным средством. Но он не для всех, хотя мне подошел»

«Начала использовать касторовое масло. Наносила его на ночь под силиконовую маску. Мелкие морщинки разгладились, тон кожи выровнялся. Фото в первый день и через две недели»