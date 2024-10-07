20+ человек, которые заставили время работать на себя

Принято считать, что возраст никого особо не красит. Однако есть люди, которые на собственном примере доказывают обратное. Смотреть на их фото — одно удовольствие, ведь, становясь старше по паспорту, они хорошеют на глазах.

«В 29 лет я ушла от человека, который загнал мою самооценку под плинтус. Сейчас мне 40, и я себя обожаю!»

Свобода тебе к лицу! © Onepunchman2024 / Reddit

«Меня бросила девушка, и вот как я изменился за год»

Если бы она тебя сейчас увидела, она бы локти кусала! © Emotional_Fisherman8 / Reddit

«За 3 года я изменила не только свой стиль, но и образ жизни»

«Я стала много ходить пешком, отказалась от фастфуда и газировки, сократила потребление сахара. В результате — минус 30 кг»

«Не узнаю себя на старых фото, хотя и к новому весу еще не привыкла».

«Из 31 года в 41. Эта фотка стала тем волшебным пенделем, который заставил меня заботиться о себе. 10 лет спустя я все еще в процессе»

«Я 6 лет боролся с тревогой и победил. Теперь наконец-то нашлось время побеспокоиться о своей внешности»

«Я всегда боролась с акне, а в прошлом году у меня появились кистозные угри. Я их так стеснялась, что почти не выходила из дома. Но мне удалось изменить ситуацию»

«Я прекратила принимать гормональные препараты, много работала с дерматологом — и вот результат».

«Это я за день до операции по снижению веса (в 22 года) и сейчас. Я похудела и поддерживаю эту форму уже 6 лет»

© agrlwalksintoabarre / Reddit Каргусик 3 часа назад Так это не тебя надо хвалить, а хирурга.

With a little help... Ага, удалили 3/4 желудка это ""little help".

Именно урезанный до размера яблока желудок помог, а не ходьба и не пилатес. - - Ответить

«На первом фото мне 33, а на втором — 39»

А вы точно цифры местами не перепутали? © rog1521 / Reddit

«Я прошла долгий путь выздоровления от анорексии»

«На первом фото мне 25, на втором — 31. Я отказалась от пагубных привычек, и мои глаза снова блестят»

«Вот как я изменился за 3 года после тяжелого развода»

Тот развод, возможно, был лучшим, что с тобой случалось. Ты выглядишь великолепно! © Chibidi94 / Reddit

«Разница между фото 8 лет. Да, я стала старше, но чувствую себя морально и физически здоровее, чем когда-либо!»

«Я вылечилась от депрессии, перестала общаться с токсичными людьми, в том числе, свела к минимуму контакты с родней. Изменения с 31 года до 40 лет»

«Я в 29 лет и в 38. Развод и хороший стоматолог пошли мне на пользу»

«Это я в 42 года и в 47. Чувствую, будто помолодел лет на 20 во всех отношениях»

«Разница между фото всего 4 года, а я чувствую себя совершенно другим человеком как физически, так и морально»

«Из 13 в 31. И это я еще не на пике формы!»

«Слева — 29 лет, справа — 49»

Да ты просто расцвел с годами! © Peoples_Champ_481 / Reddit

«Из 28 лет в 31. Сбросила 27 кг и отказалась от вредных привычек. Я до сих пор не узнаю себя в зеркале»

Ты превратилась из тетки в молодую красотку! © Sassy_Honey / Reddit

«Слева мне 36 лет, я в депрессии, справа — спустя 2 года работы над собой»

«Я устал от того, как я выгляжу и чувствую себя, и решил измениться. Мне 47, я все еще учусь любить себя и жить настоящим»

«У меня было расстройство пищевого поведения, но я выздоровела и набрала вес»

«Я в 30 и я в 40. Немного похудела, сделала стрижку, приобрела новую грудь и уверенность в себе!»