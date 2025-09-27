17 снимков, доказывающих, что в семейной жизни без чувства юмора никак
Говорят, терпение — добродетель. Видимо, поэтому семейная жизнь является нескончаемым курсом по ее прокачке. Милые странности партнеров и их бытовые привычки хоть иногда и доводят до точки кипения, но в итоге всегда складываются в по-своему уникальный портрет каждой семьи. Изменить это невозможно — остается лишь познать дзен и посмеяться.
«Жена вчера брала мою машину»
«Муж настаивает на том, что курица приготовлена идеально»
«Жена настаивает на том, что это нормально»
«Вот что оставил мне муж в галерее телефона»
«Так мой муж носит носки, когда отдыхает»
Я, тоже, иногда так делаю, когда отдыхаю)))) ну жарко мне в носках, а вот пальцы ног всегда мерзнут. Более того, порой я так их надеваю ложась спать...
«Испытываю на себе маску жены. Не уверен, что эта штука работает, я просто выгляжу странненько»
«Ночью меня шибануло током, потому что жена не сказала, что сломала зарядное»
«Обычно по ночам, когда в комнате уже темно, я просто тянусь к зарядке. Ну и сегодня меня от этого тут же ударило током. Разбудил жену, а она просто сказала: „О, да, она сломалась“. А я все еще чувствую, как мне немного покалывает палец, блин».
«Посмотрите, как моя жена „моет“ деревянные полы»
- Ну лет 5 они, может, еще продержатся. © Piza_Pie / Reddit
«Муж впервые жарил котлеты. За ночь датчик дыма врубался 4 раза»
«Шаурма с фасолью от моей жены — это просто полкило пережаренных бобов»
«Спросил у жены, где рулетка. „В ящике“, — ответила она»
«Жена установила температуру в доме на 30°C»
«А я еще думаю, что так жарко-то. Хотел кондиционер включать».
«Три года назад испекла для мужа тортик. Думаю, он будет припоминать мне его всю жизнь»
- Выглядит так, будто его нейросеть нарисовала © starrypierrot / Reddit
«Муж вешает туалетную бумагу вот так»
- Разводись с ним! © CoolBDPhenom03 / Reddit
«Вполне обычный обед моего мужа — восемь хот-догов»
- У меня от одного вида живот заболел! © Cagatay38 / Reddit
«Моя жена пошла за продуктами и вернулась через час со 188 перцами халапеньо»
- Это фото будет идеальным аргументом в суде при разводе. © LynxDarkwood313 / Reddit
«Моя жена перерыла все мороженое, чтобы достать из него все кусочки помадки и арахисовой пасты»
Некоторые претензии прям вообще глупые. Раз жена купила столько перца, значит будет чтото из него делать. Повесить туалетную бумагу как надо можно в процессе...Восемь хотдогов может и не много, если человек работает физически.
Мир часто испытывает нас на прочность и умение встречать сложности с улыбкой. А вот и еще несколько наших подборок историй, полных неожиданностей и жизненного юмора: