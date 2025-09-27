17 снимков, доказывающих, что в семейной жизни без чувства юмора никак

4 часа назад

Говорят, терпение — добродетель. Видимо, поэтому семейная жизнь является нескончаемым курсом по ее прокачке. Милые странности партнеров и их бытовые привычки хоть иногда и доводят до точки кипения, но в итоге всегда складываются в по-своему уникальный портрет каждой семьи. Изменить это невозможно — остается лишь познать дзен и посмеяться.

«Жена вчера брала мою машину»

«Муж настаивает на том, что курица приготовлена идеально»

«Жена настаивает на том, что это нормально»

«Вот что оставил мне муж в галерее телефона»

«Так мой муж носит носки, когда отдыхает»

Diana Sas
1 день назад

Я, тоже, иногда так делаю, когда отдыхаю)))) ну жарко мне в носках, а вот пальцы ног всегда мерзнут. Более того, порой я так их надеваю ложась спать...

«Испытываю на себе маску жены. Не уверен, что эта штука работает, я просто выгляжу странненько»

«Ночью меня шибануло током, потому что жена не сказала, что сломала зарядное»

«Обычно по ночам, когда в комнате уже темно, я просто тянусь к зарядке. Ну и сегодня меня от этого тут же ударило током. Разбудил жену, а она просто сказала: „О, да, она сломалась“. А я все еще чувствую, как мне немного покалывает палец, блин».

«Посмотрите, как моя жена „моет“ деревянные полы»

«Муж впервые жарил котлеты. За ночь датчик дыма врубался 4 раза»

«Шаурма с фасолью от моей жены — это просто полкило пережаренных бобов»

«Спросил у жены, где рулетка. „В ящике“, — ответила она»

«Жена установила температуру в доме на 30°C»

«А я еще думаю, что так жарко-то. Хотел кондиционер включать».

«Три года назад испекла для мужа тортик. Думаю, он будет припоминать мне его всю жизнь»

«Муж вешает туалетную бумагу вот так»

«Вполне обычный обед моего мужа — восемь хот-догов»

«Моя жена пошла за продуктами и вернулась через час со 188 перцами халапеньо»

«Моя жена перерыла все мороженое, чтобы достать из него все кусочки помадки и арахисовой пасты»

Лариса Я
1 день назад

Некоторые претензии прям вообще глупые. Раз жена купила столько перца, значит будет чтото из него делать. Повесить туалетную бумагу как надо можно в процессе...Восемь хотдогов может и не много, если человек работает физически.

Мир часто испытывает нас на прочность и умение встречать сложности с улыбкой. А вот и еще несколько наших подборок историй, полных неожиданностей и жизненного юмора:

Фото на превью DystopianAdvocate / Reddit

