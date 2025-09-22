19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки

Такси — это место, где стираются границы и рождаются диалоги, которые больше нигде не услышишь. Водитель по долгу службы видит людей без прикрас: уставших, веселых, расстроенных. А пассажиры, в свою очередь, могут узнать от него столько городских баек и житейских мудростей, сколько не найдешь ни в одном путеводителе.