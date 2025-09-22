19 диалогов в такси, которые могли бы стать сценарием для короткометражки
Истории
50 минут назад
Такси — это место, где стираются границы и рождаются диалоги, которые больше нигде не услышишь. Водитель по долгу службы видит людей без прикрас: уставших, веселых, расстроенных. А пассажиры, в свою очередь, могут узнать от него столько городских баек и житейских мудростей, сколько не найдешь ни в одном путеводителе.
- Села ко мне пассажирка. Везу ее по адресу, голодный и уставший после учебы. По дороге задумался и забыл, что еду с пассажиром. Свернул в любимую кафешку. Припарковался и собирался выходить, а девушка мне внезапно: «Вы меня накормить решили?» В итоге поели вместе и потом довез ее. © isakov.n183
- Голосую на обочине. Останавливается машина — настоящий антиквариат. За рулем бабушка лет 70. Ладно, делать нечего, сажусь. И что в итоге? Я держался двумя руками за кресло. Я искал педали. Мы использовали все дырки в потоке. Перестраивались как в шашках. Вместо получаса доехали минут за 15. Похвалил манеру вождения, пока расплачивался и переводил дух. И получил небрежный ответ от бабули: «40 лет за рулем, внучок». © p.v.pavlov
- Сели с товарищами в такси втроем. Тот, что сел спереди, в ту же секунду поворачивается к водителю. Тому же явно в полтретьего ночи не хочется ни с кем разговаривать.
— А вот вы знаете, что группа Oasis воссоединилась?
— Ну... что-то вроде читал...
— А это, между прочим, событие мирового масштаба. О таком надо знать!
— Это вы группа Oasis? © glebklinov / Pikabu
- Нас было трое девчонок по 18-20 лет, пошли мы в ночной рейд по клубам. В одном нам не понравилось, мы вызвали такси до другого клуба. Приехал к нам приятный парень лет 30, включил нам сам музыку и вообще вместе с нами пел и смеялся, шутки шутил. У клуба он остановился, мы попрощались с ним. Но он сказал, что пока тут постоит и нас подождет, вдруг нам в заведении не понравится. А нам и не понравилось. Вернулись, поехали дальше. Спросили, как оплатить его работу — на карту или наличкой. Но он сказал, что денег ему от нас не надо. В какой-то момент стали просто кататься по городу. Ели шаурму на набережной и встречали рассвет — уже почти как лучшие друзья.
А потом он нас развез по домам, сказал спасибо за веселую ночь и на этом все. Ни подкатов не было, ни каких-то намеков. И даже номеров телефона он у нас не взял. Больше мы его не видели. © Unknown author / Pikabu
- Сажусь в такси, на спинке переднего сиденья табличка: я глухонемой, показывайте руками пожалуйста, буду рад отзывам и чаевым. Парень повернулся, улыбнулся, что-то «сказал», и мы поехали. Оставляя отзыв и чаевые, обратил внимание, что 95% отзывов с пометкой «отличная беседа». С теплым чувством оставил такой же отзыв. © Alarm87 / Pikabu
- Еду в такси, таксист начинает жаловаться на жизнь.
— Платят очень мало, заказы мизерные. Вот хорошо айтишникам, деньги лопатой гребут!
— Так идите в IT. Сейчас же курсов всяких полно, да и по видео можно многому научиться.
— Не по мне за компом сидеть, деградировать!
Я открыл рот и сразу закрыл, ибо контраргументов на такое заявление у меня не нашлось. © SUZDAL13 / Pikabu
- Возвращался домой с посиделок с друзьями, часа 2 ночи уже было. Вызвал такси, еду домой. Болтаем с таксистом. Он:
— Хорошо, что я твой заказ взял. Ты в соседней многоэтажке живешь. Как раз хотел на сегодня последнюю поездку сделать и домой, а тут и возвращаться через весь город не надо.
— Удачно совпало.
— Слушай, давай за шаурмой заедем, тут в ста метрах от маршрута? Ты же все равно не торопишься?
— Да без проблем, до утра я совершенно свободен.
— Спасибо, братан. Тебе ничего не надо взять?
— Нет, спасибо.
Сворачиваем, уходит за шаурмой. Минут через 5 возвращается и протягивает еще горячий сверток. Таксист:
— Держи, это тебе. За понимание.
— Ээээ... Спасибо.
И до дому довезли, и шаурмой угостили, причем та стоила раза в полтора дороже, чем сама поездка. В долгу не остался — ответил чаевыми. © Boomschuvaka / Pikabu
- Моя хорошая знакомая несколько месяцев назад уехала на отдых и, как оказалось, не вернулась оттуда. Когда я об этом узнала через общих знакомых, то сразу же с ней связалась и спросила, в чем дело. Я думала, что случилось что-то плохое, но все было намного проще. Знакомая рассказала, что в день вылета собрала чемоданы. Села в такси, разговорилась с водителем — пожаловалась, как ей нравится здесь и как не хочется уезжать. Таксист ей в шутку пару раз сказал оставаться, если так хочется. А она личность импульсивная. Попросила развернуться и отвезти ее обратно в отель. Потом она начала снимать там квартиру. Работа у нее все равно онлайн, поэтому с этим проблем не возникло. Нашла себе друзей, попросила родных некоторые вещи отправить международной почтой и, походу, остается там еще надолго. Ох уж эти таксисты, конечно, умеют жизнь людям поменять. © Палата № 6 / VK
Она из России в Беларусь отдыхать ездила? Визы, миграцинный учет и прочую бюрократию отменили, да?
-
-
Ответить
- Работала я когда-то водителем такси. Ушла от мужа, осталась с долгами. Ни жилья, ни нормальной одежды, но зато свободная. Пахала как проклятая — сначала чтобы долги закрыть, потом на жилье накопить, ведь жить было негде. Работала ночами. Стою, смотрю, на обочине парень машину ловит. Подъехала, договорились, ехать недалеко. Сел, начали болтать. Стандартные вопросы: «Не страшно одной ночью работать?» и все такое. Отвезла его, он выходит и вдруг спрашивает: «Сколько за ночь в среднем зарабатываешь?» Я говорю: «По-разному, обычно 3-5 тысяч, в выходные больше бывает». А он достает 5 тысяч, протягивает мне и говорит: «Пообещай, что сейчас поедешь домой и поспишь». Я была в шоке, но поехала домой. Прошло 6 лет. Я выбралась из долгов, купила квартиру, родила дочку. Но этого парня я помню до сих пор. Спасибо тебе, друг, за тот момент! © Мамдаринка / VK
- Несколько лет подрабатывал таксистом. Чаще всего меня удивляли пассажиры-студенты. Однажды двое таких, с факультета английской литературы, обсуждали свои занятия. И вдруг один говорит: «О, я вчера вечером смотрел один странный фильм. Что-то вроде „Гарри Поттера“, только там был парень по имени Фродо». Они учились на третьем курсе! И когда я упомянул Толкина, они о нем даже не слышали.
В другой раз четыре студента бизнес-школы заплатили за проезд 14 долларов и больше минуты пытались посчитать, по сколько им нужно скинуться, если разделить оплату поровну. © at132pm / Reddit
- Работаю таксистом в курортном городке. У отеля села пассажирка лет тридцати. Красивая, но очень грустная. Отвез ее в магазин, а потом обратно в отель. При мне она позвонила маме и рассказала, что они поссорились с мужем. Тот собрал все их вещи и уехал домой, бросив ее в отеле. В этот момент позвонил муж. Они поругались еще раз, и в конце перепалки женщина объявила, что подает на развод. В итоге оказалось, что женаты они были меньше месяца и находились в свадебном путешествии. © Northguard3885 / Reddit
- Ехала домой в такси, был жуткий ливень. Поездка заняла буквально пять минут, мы с водителем обсудили погоду. Меньше чем через час после этого водитель написал мне, что считает меня своей родственной душой и хочет на мне жениться. Я вежливо ответила, что не заинтересована в этом, и пожелала всего наилучшего. Он быстренько переобулся – сказал, что хочет со мной просто дружить. Тут я его и заблокировала. © Unknown author / Reddit
- Мой друг работает таксистом. Пожилой мужчина запрыгнул к нему в такси и попросил, чтобы он следовал за вон той красной машиной. Друг распереживался, и несколько раз спросил, не нужно ли вызвать полицию. Но пассажир лишь отмахивался и отчаянно пытался куда-то позвонить. Они долго кружили по городу и наконец оказались перед домом. Мужчина выскочил из такси. Из красной машины вышла пожилая дама, и мужчина закричал: «Ты забыла меня в торговом центре!» Женщина в ответ лишь заявила: «Что ты орешь? Ты же добрался!», и зашла в дом, как ни в чем не бывало. Мужчина вернулся, оплатил поездку и извинился. © ***70S / Reddit
- На прошлом месте работы можно было заказывать такси от лица компании. Заказываю, еду домой. Полночь на дворе. И тут таксист мне неожиданно выдает: «Слушай, очень сильно тебя прошу. Я отвернусь, а ты сними свои колготки и отдай мне. Вам же все равно выдают форму. У меня зеркало боковое разбилось, нужно, чтобы осколки не повыпадали». © jany_rec
- Вызвала такси. Сажусь на переднее пассажирское, начинаю пристегиваться. И тут на меня водитель как заорет: «Ты зачем сюда села?» Я опешила, давай проверять в телефоне, та ли машина. А он меня еще больше удивил: «Это же самое небезопасное место в тачке!» © blesk_macaron
- Вызвала такси. Заезжает машина. Я сразу к ней, но водитель проехал вглубь. Я к нему, он от меня. Крутился-крутился там. Наконец-то подъезжает, я с третьей попытки сажусь. А он мне: «Девушка, а я отменил заказ!» Я: «Почему?» Он: «А вы какая-то нервная!» Я даже не нашлась что ответить, молча вышла. © Любовь / ADME
- Выезжал в начале двухтысячных по вечерам таксовать. И вот я вижу, что стоит несколько молодых девчонок. Красивые, одеты как в клуб, в мини-юбках. Голосуют — я, конечно, остановился. И тут они: «Тут такое дело, мы с тобой не поедем. Но нужна помощь — мы бабушку нашли, не знает, как домой добраться. Вот деньги. Довези ее, пожалуйста». Выводят бабулю. Я, как приличный человек с сердцем, сказал, что денег не надо. Ну и довез, конечно, помог ей дойти. Таких моментов в духе ожидание/реальность у меня в жизни никогда больше не было. © jenich77 / Pikabu
- Еду на такси домой — молодая, красивая, на каблуках. На улице темень страшная. Таксист останавливается около соседнего дома и говорит: «Дальше я не поеду». Я в непонятках: «Почему?» Он отвечает. Я сперва подумала, шутка, но он уперся: «Там дорогу только что перебежала черная кошка. Поэтому дальше мы не поедем». Взрослый мужик, а верит в суеверия! Ну я пожелала ему счастливого пути и попросила хотя бы фарами постоять посветить, пока я к своему подъезду пробираюсь. © kisikmyau / Pikabu
- Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное. А у него в салоне так классно пахнет, вот будто сосновые полешки, смола, вах! Говорю ему: «У вас так баней вкусно пахнет». Он помолчал и внезапно отвечает: «Это у меня гараж сгорел». Едем дальше молча. © Morgana2803 / Pikabu
А вот и еще несколько наших подборок историй, которые не оставят вас равнодушными:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
16 историй с таким справедливым финалом, что хочется аплодировать стоя
15 историй, которые бодрят быстрее, чем звонкий будильник
Народное творчество
4 дня назад
19 бариста и официантов рассказали о поступках клиентов, которые они не забудут до самой пенсии
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
6 дней назад
15 человек, от чьих поступков окружающие теряют дар речи, а они и в ус не дуют
Истории
2 месяца назад
19 человек рассказали о подарках, которые из их памяти уже ни один ластик не сотрет
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
Истории
2 недели назад
15 свадебных казусов, которые произошли еще до церемонии
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые на себе прочувствовали все нюансы дружбы между мужчиной и женщиной
Истории
6 дней назад
14 историй о людях, которые все тщательно продумали, но жизнь посмеялась над их планами
Истории
2 месяца назад
15 человек, которые ловко поставили обидчиков на место и ушли красиво
Народное творчество
1 месяц назад