20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов
Переезд всегда таит в себе толику неожиданности: он может подарить как внезапное наследство от предыдущих жильцов, так и соседей с изюминкой. Только вот эти тайны обычно становятся явными лишь после того, как все бумаги подписаны. Остается только уповать на то, что интуиция помогла сделать верный выбор.
- Я как-то переехала в новую квартиру, а старые жильцы там оставили книги. Не стала выкидывать. Через неделю в одной из них нашла 1200 евро. Хотела по-честному поступить, пыталась связаться с прежними владельцами, но не смогла. Еще через какое-то время в другой книге обнаружила деньги. А в третьей уже были не деньги, а фотографии середины прошлого века и ветхие, пожелтевшие и затертые письма с полуисчезнувшими чернилами. С заломами, крошащимися углами... Храню до сих пор, тепло мне от них. Иногда фантазирую, чем в итоге закончилась переписка, где эти парень и девушка, встретились ли они. Но деньги найти было приятнее, конечно. © а ведь были крылья / Ideer
- Я — любитель тяжелого рока, и люблю слушать его на полную громкость. Переехала в новую квартиру. Захотелось музыку послушать. Послушала песен десять, проорала их вместе с солистом. На следующее утро вижу записку у двери: «Музыку погромче делай, а то мы живем на первом и не слышим ее». В этот момент поняла, как мне повезло с соседями. © Подслушано / Ideer
- Переехал недавно со своей девушкой в съемную квартиру, стали обживать, быт налаживать на новом месте. Подарили нам красивую подкову на удачу. Решил повесить ее над дверью. Наметил место под отверстие, взял перфоратор и начал долбить. Искры, темнота. Попал в проводку и оставил полквартиры без электричества. Ну, думаю, шикарно. С первого раза в десяточку. Я ж теперь удачливый, у меня даже подкова есть. © Истории из жизни / VK
- Знакомые купили квартиру в новостройке с чистовой отделкой. Можно сразу заезжать и жить. Отделка, конечно, так себе, косяков хватает. Но зато самые грязные работы позади. В целом, все выглядит неплохо, если сильно не придираться. И многие, не теряя времени и денег на съеме, сразу же с вещами въезжают. Знакомые тоже сразу же переехали, одни из первых. И вот живут они живут и замечают, что как-то плохо стала уходить вода в унитазе. Вызвали сантехника. Тот долго копался, но нашел причину засора. Внимание! Полведра цемента! Строителям было лень выносить лишний раствор, и они попросту вылили его прямо в унитаз! Там он ожидаемо застыл. А сколько еще сюрпризов откроется со временем? © Tamatatama / Pikabu
- Подружка покупала квартиру. Двушка, кухня маленькая, но с двумя фишечками: очень узкий шкаф-ниша в стене между кухней и гостиной и холодный шкафчик в стене под окном. Немногие о них знают, так как обычно их законопачивают во время первого ремонта. А если не закрывают, то забывают про них во время переезда.
Квартирка была бабушкина, продавали внуки. Когда подруга въезжала, обнаружила много вещей, что те не вывезли. Во время косметического ремонта вскрывали шкафы в стенах и нашли много интересного. В холодном шкафу две деревянные кружки с парой тысяч долларов. А в узком шкафу — коробочку из-под монпансье с золотыми колечками и сережками. © kozanostradamys / Pikabu
- Внучка с мужем купили квартиру, там раньше жил дедуля. Вывезли из квартиры целый грузовик допотопной мебели, разного хлама, дверей и перегородок, тряпья и мусора. На этом этапе их финансы кончились. Они решили подкопить немного на ремонт, а пока пожить у родителей.
Однажды позвонила бывшая хозяйка и осведомилась, сделали ли ремонт в квартире. Узнав, что нет, сказала, что кое-что забыла забрать и попросила впустить ее в квартиру. Внучка ей ответила, что все вывезено на свалку, остались голые стены. Но женщина очень просила, поэтому внучка пошла навстречу.
В назначенный день бывшая хозяйка приехала с сыном, и попросила оставить их в квартире одних. И что им надо было в помещении, где демонтированы полы и перегородки? Но ладно, вышел в подъезд. Через десять минут они вышли. Поблагодарили, попрощались со мной и ушли. Я решил осмотреть квартиру. В стене под одним из радиаторов отопления обнаружил небольшой вскрытый тайник.
Внучке я ничего не сказал. Меньше знаешь — крепче спишь. А сам постоянно в раздумьях, что же там могло быть спрятано и зачем я их пустил? © poechali / Pikabu
- Недели две назад переехал в новую квартиру. Все нормально, обжился, соседи тоже хорошие. В общем, все отлично. Где-то неделю назад вышел на балкон, а напротив моего дома стоит еще один. Обратил внимание на одно из окон. Там сидела девушка за ноутбуком, печатала что-то. Я подумал, мало ли, переписывается с кем-то. В тот же день я вышел опять. Она опять печатает. И так было на протяжении трех дней. Стало любопытно. Одолжил у соседа бинокль и стал наблюдать за ней. Оказалось, эта девушка — писательница. И каждый день она садится за ноутбук и печатает. То резко встает, ходит по всей комнате, ждет свою музу, то быстро печатает, чуть ли не с пеной изо рта. Это просто невероятно — смотреть на то, как писатель создает новую жизнь! © Подслушано / Ideer
- Переехала в новую квартиру. Мебель только на кухне, спать негде, покупать что-то денег нет. Почти два месяца спала на полу на матрасе. Вдруг в парадную выставили внешне совсем новый диван. Стоял больше недели. Поспрашивала у соседей, чей — никто не знал. Потом выяснилось, что оставили съезжающие жильцы. Было немного не по себе, но помыла и забрала. Абсолютно счастлива и очень благодарна. © Подслушано / Ideer
- Переехала в новую квартиру. Звукоизоляция оставляет желать лучшего. Недавно приходит соседка и говорит: «Замуж за моего сына пойдешь? Я смотрю, каждое утро миксер работает, будешь ему сладости печь». Но у меня даже нет миксера, зато есть электрическая зубная щетка. © Подслушано / Ideer
- Переехали с семьей в новую квартиру. И вдруг стали ко мне приезжать курьеры с подарками. Первый раз подумала, что ошиблись и прежним хозяевам привезли, но на посылке было мое имя, все оплачено. Курьер отдал и уехал. Думала, что это муж. Позвонила и сказала: «Спасибо за подарок». А он не знает, о чем я. Да и вообще он не романтик и никогда ничего просто так не дарил. И вот 2-3 раза в месяц мне привозят то цветы, то подарки. Уже два месяца, а я не знаю от кого это. Новый адрес знают только родители и пара лучших друзей. © Подслушано / Ideer
- У меня в доме есть «тайная комната». Размеры комнаты — 2,4 на 1,8 метра. В ней есть экстренный телефон, Wi-Fi и отдельный выход на улицу. Это был сюрприз — хозяин оставил мне записку, в которой рассказал о существовании этой комнаты. Ее построили уже после сдачи дома, так что ее даже нет на строительных чертежах, и никто не знал о ее существовании. Это просто нереально круто. © judgymcjudgypants / Reddit
- Купил дом. Его предыдущий хозяин, как и его сыновья, был профессиональным строителем. Каждая мелочь в этом доме сделана абсолютно идеально. Я буквально благодарю вслух этого человека каждый раз, когда нахожу его очередное продуманное решение.
В этом доме:
— качественная сантехника и вентиляция, работающая как часы;
— потолочные плинтусы в каждой комнате;
— идеально отрегулированные двери;
— встроенные в остров розетки с USB-портами;
— выключатели с подсветкой;
— в целом, подсветка во всех нужных местах;
— встроенные шкафы для хранения вещей в гараже и подвале;
— безупречная отделка стен;
— аккуратный сад, почти не требующий ухода. © Humble-Plankton2217 / Reddit
- В моей новой ванной комнате есть небольшой обогреватель, который обдувает вам коленки теплым воздухом, пока вы сидите на унитазе. Кажется, что это странно, но с приходом зимы я очень оценил такое решение. © Unknown author / Reddit
- Несколько месяцев назад переехала в новую квартиру. Через пару дней пропал мой загранпаспорт. Я вспомнила истории про домовых и со словами: «Домовой, поиграй, да отдай» поставила на кухню блюдечко с молоком и печеньем. Угадайте, что произошло на следующий день? Правильно, ничего. Паспорт восстанавливать пришлось. © Истории из жизни / VK
- Один наш коллега по работе переезжал на новую квартиру. Позвал в один из дней на пeревозку пианино. Ни в старом, ни в новом доме грузового лифта не было. Таскали его на руках по лестницам. Уже под вечер затащили наконец пианино в новую квартиру. Сидим, вытирая своими оттянутыми до колен руками испарину со лба. Ждем причитающегося в таких случаях угощения. Тут заходит хозяин, погремевший посудой для приличия пару минут на кухне, и изрекает: «Ребята, мне вас и угостить-то нечем. А хотите, я вам на пианино сыграю?» © Cool story / VK
- Полгода назад переехали с парнем в новую квартиру. Мы молодые, веселые. Всякое бывало: шумно тусили с друзьями, ругались, посуду били. Но наши пожилые соседи, бабушка и дедушка, ни разу на нас не жаловались и не стучались к нам с угрозами, что вызовут полицию. Когда виделись в подъезде, они всегда мило улыбались. Долго ломали голову. Оказалось, они оба глухие. © Cool story / VK
- Переехали с женой и ребенком в новую квартиру. Полез чистить вентиляцию в ванной комнате. И вдруг нахожу пакетик, в нем чья-то заначка. Очень кстати пришлась! В тот же день чищу вентиляцию на кухне — снова находка! Но на этот раз в деньги в пакетике оказались уже вышедшими из обращения. Ждем еще сюрпризов от этой квартиры. © Подслушано / Ideer
- Переезжаем. Поднимаемся с детьми, чтобы открыть двери грузчикам. В лифте грустно рассуждаем, что первой в новый дом должна войти кошка, а у нас только хомяк, и тот в машине остался. Наш этаж, открываю дверь, а там... кот! В моей новой, закрытой квартире, в новостройке. Чужой наглый котяра. Презрительно посмотрел, подождал, пока дети осмотрятся, и вальяжно вышел. Пока затаскивали мебель, ждал на лестнице, а потом зашел обратно. Живет уже месяц. Откликается на Борю. © Cool story / VK
- Переехали в новую квартиру в центре Питера. Все хорошо, но у соседей по ночам слишком громко «мычит» холодильник. На такое жаловаться неловко, ничего им не говорили. И вот однажды муж в пять утра выглянул в окно, а там тот самый сосед выводит из парадной корову. Оказывается, днем она пасется в гараже, где он ей сено привозит, а ночью она спит в квартире. А холодильник у него бесшумный. Все соседи знают. © Подслушано / Ideer
- Помогали другу переезжать в новую квартиру. Загрузили лифт вещами, сами кое-как втиснулись. Едем, друг нервничает — вдруг, говорит, застрянем. А он машину не закрыл. Я его успокаиваю, что лифт новый, надежный. И тут вдруг вижу на стене надпись, написанную ровным уверенным почерком: «Сегодня такое-то число. Сидим в лифте уже восемь часов, помощь не торопится!» © Cool story / VK
- Въехали с подругой в съемную квартиру. Предыдущий жилец сообщил, что духовка и розетка на кухне никогда не работали. Поэтому на кухню был протянут удлинитель, стояла переносная плитка. Вызвал электрика, а тот с порога к щитку. И просто включил выбитый предохранитель... © Dendibar / Pikabu
- Снимал квартиру на первом этаже. Хозяйка сказала, что это квартира ее мужа, и он не против, чтобы ее сдавали. Сам он жил на юге. И вот однажды приехал хозяин. Попросил пройти на балкон. А там внезапно откинул ковер и под ним оказалась дверь погреба! Сползал в погреб, забрал свои вещи и ушел. © HesusTheCat / Pikabu
