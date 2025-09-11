20+ сюрпризов, которые новоселы обнаружили уже после подписания документов

Переезд всегда таит в себе толику неожиданности: он может подарить как внезапное наследство от предыдущих жильцов, так и соседей с изюминкой. Только вот эти тайны обычно становятся явными лишь после того, как все бумаги подписаны. Остается только уповать на то, что интуиция помогла сделать верный выбор.