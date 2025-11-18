15 историй, которые насквозь пропитаны запахом осени

Осень — это не просто время года. Это запах опавших листьев, который навевает воспоминания о первой любви, это золотой свет, который заставляет забыть о собственной машине, и это волшебный момент, когда падают и листья, и снег. Осень полна контрастов: она может быть и хмурой, и дождливой, и уютной. Мы собрали истории, пропитанные атмосферой этого чудного сезона, когда хочется и латте с тыквой, и мяса от местного повара.