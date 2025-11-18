15 историй, которые насквозь пропитаны запахом осени
Осень — это не просто время года. Это запах опавших листьев, который навевает воспоминания о первой любви, это золотой свет, который заставляет забыть о собственной машине, и это волшебный момент, когда падают и листья, и снег. Осень полна контрастов: она может быть и хмурой, и дождливой, и уютной. Мы собрали истории, пропитанные атмосферой этого чудного сезона, когда хочется и латте с тыквой, и мяса от местного повара.
- О, это чудное время года, когда уже холодно, но отопление еще не дают — рано! По дому ходила, укрывшись пледом, в толстых носках и кофтах. Приспичило идти в магазин — переодеваться было лень, так и пошла: дулю на голове одеялком прикрыла, завернулась в него, как в лаваш. И тут на кассе вылезает из-под пледа мужская рука. Оборачиваюсь — парень стоит тоже под пледом, очень похожим на мой. Поржали, познакомились. Пригласил на свидание, и я думаю, что надеть. Без одеялка он меня точно не узнает. © Подслушано / Ideer
- У меня есть легкий пуховик, который все лето висел в прихожей. Когда я выходила из дома и находила в карманах что-то лишнее, а идти в комнату класть это было лень, я складывала все в карманы этого пуховика. Сегодня было так холодно, что я его надела. Нашла 8 пакетиков сахара, засохшую конфету, салфетку, одну перчатку, две пары носков — одни рваные, пару ручек, пять пачек жвачки с одной-двумя оставшимися штуками. Причем, пошарить по карманам я решила уже в метро, пока ехала на эскалаторе. © Подслушано / Ideer
- Выехал с работы, а уже практически подъезжая к дому, вспомнил, что надо купить хлеб и молоко. Заезжаю в ближайший супермаркет, паркуюсь. Иду в магазин, покупаю хлеб и молоко. Выхожу — а на улице такая погода! Небо голубое, тепло, паутинки летают, пахнет как-то особенно, как пахнет только осенью. Иду домой, радуюсь погоде. И только во дворе вспоминаю, что забыл машину у супермаркета.. © Подслушано / Ideer
- Думаю, я всегда глубоко любила осень. Мое самое раннее воспоминание относится к тому времени, когда мне было около 6 лет, моей сестре — 4, и наша семья жила в северной части штата Нью-Йорк. Это был день перед Хэллоуином, и мы гуляли по нашему району, а я объясняла ей, что завтра вечером мы будем ходить в костюмах, и все будут давать сладости. Она не могла поверить, что такая чудесная вещь может быть правдой. С тех пор у меня накопились сотни воспоминаний о том, как мы с друзьями разжигали костры, ходили в походы и кемпинги с моим нынешним мужем в горах, ходили на футбольные матчи в колледже, и этот список можно продолжать и продолжать. © kimmothy9432 / Reddit
- Когда я был ребенком, мои родители однажды взяли всю семью в поездку по Новой Англии, чтобы полюбоваться осенней листвой. Я помню, как однажды мы ехали по извилистым горным дорогам в Нью-Гэмпшире, и было так красиво смотреть на листья и леса через окна. Потом внезапно пошел снег, и между падающими листьями и падающим снегом это был просто волшебный, прекрасный момент, который я никогда не забуду. Не знаю, повезет ли мне повторить этот опыт, но я очень хотела бы снова поехать туда, чтобы полюбоваться листвой. Для меня нет ничего лучше осени в Новой Англии. У меня есть и другие приятные воспоминания об осени, но это, наверное, мое самое любимое. © Chompersaurus / Reddit
- Живу в маленьком турецком городке. Захотелось нам с подружкой тыквенного латте — редкость тут. Нашли кафе, ждем полчаса, и нам говорят, мол, извините, тыква закончилась. Попросили имбирный кофе — имбиря нет. Мы давай возмущаться: «А что есть-то?!» Тут выходит повар и выдает: «Девочки, ну давайте я вам мяса пожарю! Суп есть, салатик. Пообедайте нормально!»
- Вчера забирал ребенка из сада, на улице дождик. В саду правило: если погода плохая — заходим в бахилах. Все правильно. Вот только ни на выходе, ни на входе, ни за калиткой — ни одной урны. Выходим мы с малым, я несу бахилы в руках, аккуратно свернул, чтобы не испачкать — не видно, что у меня что-то в руках. Думаю дома выбросить. Садимся в машину, таксист спрашивает:
— Что там у вас, бахилы в руках? Коллекционируете?
— Да не, урны рядом нет, дома выброшу.
— Ну чего вы будете их в руках всю дорогу везти — засуньте в дверь, в боковой кармашек. Я после смены порядок в машине навожу — выброшу.
Вот так два чистоплюя встретились. © Maturaimov / Pikabu
- Помните старый прикол, мол, оставь в кармане куртки сотку, порадуй себя? Я сегодня достал из шкафа плащ и нашел в кармане зарплату за апрель. © igolovin / Pikabu
- Эта осень для меня — дождливая и хмурая пора. Часто плетусь на работу и учебу в дождь.
Чтобы себя немного порадовать, выходя на улицу, вытягиваю руку с зонтом высоко вверх, говорю про себя заклинание из «Гарри Поттера» — и нажимаю кнопку раскрытия зонта. Хоть немного магии среди серых магловских будней. © Подслушано / Ideer
- Обожаю осень. Время года неопределившихся людей. Вот стоит красотка в босоножках на колготки, зато в пальто до колен. Вон идет неподражаемая — в сапогах с мехом и футболке.
А у меня под пальто надет купальник, ибо в бассейне лень переодеваться. © Подслушано / Ideer
- Рассказала моя знакомая, дама уже, так скажем, средних лет. Далее — с ее слов. Возвращаюсь как-то с работы. Вышла из автобуса — темно уже, осень. Иду одна к дому.
Вдруг сзади из подворотни вываливает компания парней и поворачивает за мной. Я прибавила ходу — они тоже. Я быстрее — они быстрее. Уже думаю: «Ну все!» И побежала.
И краем глаза вижу, что один из парней бежит прямо за мной. Душа в пятки! Думаю: сейчас как заору! А парень подбегает и кричит: «Мама! Куда же ты! Дай сумку понесу!» © ToniMontano / Pikabu
- Первый раз в жизни надела платье. И пошла в парк отдыхать, читать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей — они рисовали пейзажи. Ко мне подсел мальчик, протянул букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, потому что я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. И платья буду носить чаще. © Unknown author / Pikabu
Осенние неопределившиеся люди: Кот Капустный к вашим услугам) в сентябре в +18 ходила в зимнем пуховике (потому что мерзлявая). В октябре носила д/с пальто с летними туфлями (потому что они лучше всего подходят к этому луку). 😑
- Поздняя осень. Снега еще нет, но все лужи давно замерзли. Прохожу мимо одной очень колоритной и глубокой лужи. Она настолько чистая, что не понятно — вода или лед. Мимо идет мама с ребенком лет четырех. Ребенок подбегает к луже — по его лицу видно, как ему хочется по ней пройти, но он не уверен и спрашивает: «Мама, а эта лужа замерзла?» Мама с сомнением смотрит и выдает: «Не знаю, но если она не замерзла, то тебе попадет». © ********live / Pikabu
- Я познакомилась с мужем в ноябре, и мы поженились в ноябре. Но, пожалуй, одним из моих любимых воспоминаний остается наша спонтанная поездка в Мичиган в октябре, в первый год нашего брака. Это была прекрасная поездка, мы гуляли по горам, пили вкусный чай с тыквой и просто наслаждались романтическим и веселым спонтанным путешествием. Мы даже носили одинаковые свитера. © Mindless_Movie_421 / Reddit
- Я люблю осень. Каждый год с наступлением сентября меня накрывают воспоминания о беззаботной шестнадцатилетней юности и моей первой школьной любви. И пусть мы давно разъехались по разным городам и даже не общаемся. Но каждый раз, проходя по мокрым от дождя парковым дорожкам и вдыхая землистый аромат опавших листьев, я вспоминаю те робкие, полные нежности взгляды, холодные вечера и теплые объятия, первые неумелые поцелуи.
Вспоминаю, как засиживались допоздна в парке под кленами, говорили ни о чем и одновременно о самом важном. Вспоминаю его запах, смешанный с запахом увядающих цветов и влажного воздуха. У меня есть молодой человек, и у нас все хорошо. Но каждую осень мне снится он. Я уже почти не помню его лица, голоса — помню только то чувство всепоглощающего счастья и осень, осень, осень! Я ни о чем не жалею. Но временами, проходя мимо таких же юных, беззаботных и счастливых пар, как и мы когда-то, я ощущаю светлую грусть и снова счастье — за них, за себя и за весь этот мир, который подарил мне когда-то ту волшебную осень. © Подслушано / Ideer
Понадобилось 20 лет прожить в жарком климате, чтобы полюбить осень)
А я своему сыну в детстве разрешала бегать по лужам, шуршать опавшими листьями, валяться в снегу, зарываться на пляже в песок - детство проходит быстро и оно уже, к сожалению, никогда не повторится.