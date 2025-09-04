А нам трудовой лагерь вроде не оплачивали...До сих пор подташнивает от запаха кабачковых грядок и ящиков с укропом.
20+ историй, доказывающих, что первую работу забыть невозможно, даже если очень хочется
Первое рабочее место — почти всегда как игра для испытания на прочность. Здесь вместе с зарплатой выдают бесценный опыт, который невозможно стереть из памяти. И даже спустя годы эти истории вызывают смех и скупую слезу.
- Когда училась в колледже, то у некоторых студентов уже появились кнопочные сотовые телефоны. Это было начало 2000-х. Очень такой хотелось, но не было возможности купить. Тогда моей мечтой была черно-красная Нокиа 7260. Ее еще называли «змейкой» из-за клавиатуры в виде змейки. Она была очень дорогой, ее часто рекламировали. Мне было 18, мою первую зарплату задерживали. Выдали через три месяца три зарплаты. Я пошла покупать себе недорогой сотовый, потому что зарплата была очень маленькой по тем меркам. И нашла ее — желанную Нокию 7260. С рук, но в отличном состоянии. Купила — счастья были полные штаны! © Салтанат / ADME
- Моя первая работа была лет в 10-11. Мы с ровесниками, в том числе городскими, работали на полях. Прополка, окучивание, прореживание. Ну все, лето кончается, пора зарплату получать. Заходим по одному в контору. Первый вышел с деньгами, второй. Захожу я и слышу: «А твои деньги мама забрала, получать тебе нечего». Эта детская обида теперь со мной на всю жизнь. © MarvinHeemeyer1 / Pikabu
- Еще пока был студентом, начал искать работу программистом без опыта. Откликов не было, понизил ставки — в резюме добавил строчку: «Готов работать за еду». И вот пришло приглашение, иду на собеседование. Меня встретили два веселых мужика. Задачи были сложные, не то, что в универе. Про строчку «за еду» сказали: «Так не пиши — ты же работу ищешь». В итоге меня взяли на полставки.
Это было лучшее место для старта: мужики оказались гениями и вырастили из меня специалиста. В первую зарплату мне дали конверт с зарплатой, но я тут же потребовал еще — за переработки. Начальник посмеялся: «Лучше бы мы тебя взяли за еду, научили на свою голову!» Но доплатил. Сотрудничество наше было долгим и продуктивным. © DikiyTaburet / Pikabu
- Первая моя работа в офисе. В комнате отдыха стояли большие металлические кофеварки. Нужно было только засыпать кофе и нажать кнопку, потому что кофеварка была подключена к водопроводу.
Я не знал, что машина будет запускать цикл при каждом нажатии кнопки. Нажал ее два раза подряд и отошел. Когда я вернулся, кофеварка была переполнена, и кофе был разлит буквально повсюду. Это был мой первый рабочий день. © captain_trainwreck / Reddit
- Моя первая работа была в большом детском магазине. Мне было 17, и я зарабатывала, просто показывая родителям и их детям, как работают игрушки. Больше всего мне нравился робот с дистанционным управлением. Он был размером с ребенка и я могла целый день катать его по магазину. © dwightuignorant_**** / Reddit
- Работала в зоомагазине. У нас было 6 штук какаду, и они жутко кусались. Я даже плакала, но владельцу было плевать. Мне было лет 15-16, и за те копейки, что мне платили, это явно того не стоило. © Feisty-Bluebird-5277 / Reddit
- Получил первую зарплату на заводе и купил на все деньги желанную приставку. И вот приношу я ее домой, собираюсь подключить и оказывается, что на моем телевизоре нет входов-тюльпанов! И вот сидел я еще месяц в обнимку с приставкой и ждал следующую зарплату, чтобы купить подходящий телевизор. Это был самый долгий месяц в моей жизни! © tufgu / Pikabu
- Решил помочь подросткам заработать: позвал двух племянников собирать мебель. Выдал шуруповерты, поехали на заказ. Они собрали по одному коробу из шестнадцати, остальное делал я. За 9 часов заработал $150, дал им по $12. Назавтра они не пришли — предпочли раздавать листовки.
Позже позвонила 14-летняя племянница — упросила взять ее с собой, хоть без оплаты. Сильно сомневался, но она уломала. Впитывала все как губка, быстро освоилась. Платил ей 30-40% от заработка. За лето стала настоящим помощником.
В сентябре она договорилась со школой: собрать мебель для трех классов. Завхоз думал, что работать буду я, но племянница сделала все сама за неделю. Школа заплатила $1200. Я приехал к ним домой и торжественно вручил ей все деньги, еще и шуруповерт навсегда отдал. Мама плачет от счастья, отец не верит, что такое возможно. На заработанные деньги купили ей мощный компьютер.
Не ленитесь — и все получится! © pikabublik42 / Pikabu
Вместо телевизора можно было купить переходник. Или телевизор был настолько древним?
- За две недели до Нового года в гипермаркете, где мама работала кассиром, решили поставить человека, чтобы тот сразу собирал покупки клиентов в пакеты. Мне разрешили работать после школы по 4–5 часов.
Первый день был нервным: путал пакеты для еды и хозтоваров, но старался улыбаться и поздравлять всех с праздником. Уже на второй день стало легче. Неожиданно клиенты начали оставлять чаевые. Всего за две недели на чаевых я заработал даже больше, чем мне заплатило руководство.
Мечтал купить приставку, но в школе предложили поехать с классом на экскурсию. Выбор был очевиден: я потратил деньги на поездку. Ни разу не пожалел! Это были незабываемые эмоции: первый раз в другом городе с друзьями. © Miemie101 / Pikabu
- Друг моего отца был помешан на курах и открыл «музей кур». А еще там был магазинчик, где я и работал. Там были всевозможные сувениры, связанные с курами. Повсюду были древесные опилки и корм для курочек. Они свободно гуляли по магазину. В магазине можно было даже купить оплодотворенные куриные яйца и инкубатор, чтобы самостоятельно вырастить себе питомца. © Skeeders / Reddit
Мне стало интересно, а как определить, что яйцо оплодотворённое? Это как-то по виду можно сказать? Или, если есть петух, то автоматически все яйца оплодотворенными считаются?
- В 15 лет мама подарила мне на новый год музыкальный центр. Три диска, два кассетника, тюнер, будильник. Через пару месяцев мама предложила работу — мыть полы в здании, где она работала. Зарплата небольшая — полставки. Спустя первый месяц работы предвкушаю первую в жизни зарплату. Наконец-то куплю себе кофту или вообще джинсы...
Первая зарплата, как и все последующие, мною получены не были по причине: «А кредит за музыкальный центр мы как будем платить?» Обидно не из-за денег, а из-за ложной мотивации. И так было не раз в моей жизни. © anisum / Pikabu
- Устроился продавцом напольных покрытий. На собеседовании обещали высокие зарплаты — полы-то всем нужны! Стажировка неделя, без оплаты. Первый день: рабочий график с 8:00 до 21:00. Выдали двухтомник по видам покрытий. Надо выучить за два дня, потом экзамен. Сидеть можно только в обед, все остальное время на ногах. На личные нужды всего час в день, включая обед. Туалет только по записи, с контролем времени. За превышение штраф, даже для стажера. Вишенка на торте: «Ты должен продавать, но продажи не идут в твой счет, ты ж стажер!» В тот же день я записался в журнале «ушел на перерыв» и не вернулся. Со мной ушли еще два стажера. © koromag / Pikabu
- Первая работа была на стройке. Окрыленные, восемнадцатилетние, мы с другом кидали асфальт до обеда. Потом получили задание от бригадира: «Вон с того трактора слейте ведро солярки и замочите в ней лопаты. Пусть откисают». Мы были комнатные, абсолютно домашние дети. Как слить солярку с трактора, мы не знали. Хуже того, мы даже не знали, как она выглядит. Обойдя два раза вокруг трактора, я неуверенно ткнул пальцем в какую-то пробку: «Это?» «Она, других-то нет», — сказал друг. Мы слили ведро непонятной, мутной, дурно пахнущей жидкости. Я остался смотреть, как эта чудесная субстанция будет отъедать битум с лопат, а друг пошел за бригадиром. Лицо бригадира мне сразу не понравилось. В общем, мы слили ведро масла. Тут и тракторист с обеда вернулся... © Adera / Pikabu
- В 18 лет я работала уборщицей в офисе, чтобы скопить на поездку в Германию — на концерт японской рок-группы. Очень я тогда японской культурой увлекалась. Убирала с огоньком: танцевала с пылесосом, включала рок в туалетах. Короче, довольно быстро меня запомнили. Однажды в лифте встретила японца с верхнего этажа — поздоровалась с ним на японском, с поклоном. С тех пор мы всегда здоровались.
Как-то приехал владелец нашей клининговой фирмы — француз Жан-Поль, подобрать девочку для временной работы. Я пришла на мини-собеседование первой и заговорила с ним на французском, учила в школе. При нем же поздоровалась с давешним японцем. Жан-Поль был в шоке: уборщица, которая раскланивается с японцами и говорит по-французски!
Через 5 месяцев мне назначили начальницу, которая в первый же день заявила, что я все делаю неправильно. Я сорвалась, сняла фартук, драматично бросила его на пылесос и заявила: «Я ухожу!» Надеюсь, тетку потом ругали за потерю уборщицы со знанием двух языков. © a.evalia / Pikabu
А эти чуваки в истории с соляркой не могли честно сказать, что не знают, что это и как её сливать?! Поражаюсь с людей, которые делают только хуже, потому что спросить постеснялись 😠
- Устроилась секретарем без опыта. Дали ключи от офиса — открывать первой и закрывать последней. Офис был под охраной, но ключ от сигнализации работал через раз. В первый день прихожу утром, включаю технику и тут звонок в дверь. Открываю: накачанные парни в форме: «Офисы грабим?» Я испугалась, объяснила, что я тут первый день. Они пожурили и уехали. День не задался: ломались факс, принтер, компьютер. К вечеру все сотрудники разошлись, мне надо было все отключить, закрыть, сигнализацию включить. В общем, не знаю, как у меня это вышло, но, когда я уже почти закрыла офис, за моей спиной снова стояли те же парни. Они уже поняли, что я не вор, но приехать были обязаны. Предупредили: еще один ложный вызов — штраф организации. На следующий день ключ починили, больше такого не было. © Lebyxer / Pikabu
- Летом я, восьмилетний пацан, искал, чем заняться и как заработать. Забрел на рынок, где торговали арбузами. Подошел к продавцу Айдеру и спросил: «Помощники нужны?» Он ответил: «Нет, не нужны».
Сел рядом и смотрел, как он ловко продает арбузы туристам. Через пару часов Айдер ушел по делам, бросив: «Последи за арбузами!» Тут же подошли покупатели. Я с умным видом выбрал арбуз, постучал по нему, взвесил и назвал сумму. Когда Айдер вернулся, у меня уже была небольшая выручка.
Он сказал: «Ладно, будешь помогать!» Так я получил первую работу. Зарабатывал немного, но мне хватало на мороженое, сладости и соки. А еще ел арбузы сколько влезет, и домой носил. © PunkStaR / Pikabu
- На моей первой работе я не просто работала. Я ходила по домам и продавала пояса для похудения. Люди сомневались, смотрели с подозрением. А когда покупали, то худели как минимум на деньги. © anna.dementyeva1991
- В 16 лет на каникулах устроилась помогать в лаборатории. У них там был завал, рук не хватало. Показали мне все, выдали задание: вот эти все баночки перемыть. Закончила с мытьем. И тут вся лаборатория в шоке: я, без тени сомнения, уверенно беру свою книжку, открываю и сажусь читать. Немая сцена, я в недоумении. Ну, тут мне и объяснили, что, если текущая работа выполнена, надо спросить у других лаборантов, могу ли я им чем-то помочь. Сначала давали только посуду чистить, потом и к опытам-замерам стали допускать — под присмотром, конечно же. © ulka12345 / Pikabu
- После универа устроилась дизайнером. Шеф был тот еще жук, текучка жуткая. Продержалась два года. Зарплату за последний месяц не дали — «потом». Но ушла без скандала, обучила преемника. Полгода с мужем сидели без денег. И вдруг звонок от бывшего шефа: «Зайди». Думала, хочет еще что-то на халяву от меня получить. Пришла. А он отдал долг за тот месяц и сверху почти впятеро! Сказал: «Извини за задержку, спасибо за честную работу». Эти деньги спасли нас: купили технику к рождению ребенка. До сих пор не понимаю, за что мне такое отношение, но спасибо. © Deliria00 / Pikabu
- Устроилась на работу после института. Но скоро ушла, когда поняла, что это та еще «шарашкина контора». Денег так и не увидела. Писала, звонила ежедневно. Директор отмазывался, а потом стал хамить. Но в итоге выплатил все, когда я случайно встретила его в кафе. Он так побледнел, как будто увидел привидение. Возможно, решил, что я его преследую. В этот же вечер мне на карту были перечислены мои честно заработанные кровные. Бесценный опыт я точно получила. © armatura676 / Pikabu
- В 15 лет я решил заработать сам. Сосед дядя Сережа предложил работу — раздавать листовки. Я согласился: ходил по жаре по 5 часов в день, ноги гудели, но даже те небольшие деньги казались состоянием. Спустя годы дядя Сережа признался: промоутер был ему тогда особо не нужен. Он просто хотел помочь мне заработать честно, и чтобы меня, зеленого пацана, никто не обманул с моей первой работой. Получил не только деньги, но и урок: цену труда и веру в людей. Спасибо, дядя Сережа! © pikabyschnik / Pikabu
