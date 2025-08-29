15 историй с таким финалом, что челюсть отвисает на раз-два
Истории
1 час назад
Мы привыкли думать, что легко можем предсказать конец любой истории. Но жизнь всегда найдет способ удивить — и доказательства тому есть у самих людей. Мы сделали для вас подборку реальных историй, которыми поделились пользователи соцсетей. И повороты там оказались настолько неожиданными, что герои (и мы вместе с ними) уж точно не были к этому готовы.
- Снимали квартиру. Хозяйка очень строгая была. А тут мы нашли котенка. Спрашивать, можно ли взять его в квартиру, не стали. Она приходила 1 раз в месяц за оплатой и дальше коридора не заходила никогда. Перед приходом хозяйки Масяня вместе с лотком и мисками отправлялась на застекленную лоджию. И пару месяцев все шло хорошо. В очередной визит хозяйки стоим с ней, разговариваем в коридоре и тут она, глядя мне за спину: «Ой, вы кошку завели?» Медленно оборачиваюсь — там Масяня. Видимо, я плохо закрыла дверь. Мысленно собираю вещи и тут эта святая женщина говорит: «Да какие ж вы молодцы! Дом без кошки не дом! А как зовут? А чем кормите?» Такой реакции я точно не ожидала. © zhakamadeus
- Супруг нашел перспективную работу. Спустя некоторое время он поделился со мной, что руководительница оказывает ему навязчивые знаки внимания. Он заверил меня, что все уладит и не стоит беспокоиться. Я решила проверить информацию и обнаружила, что руководительница старше мужа на 10 лет, а меня — на 15. На фотографиях она выглядит как фея, а на тех, где она отмечена, как какая-то грубая женщина. Я доверяю мужу, но все равно переживала, особенно когда ее настойчивость стала усиливаться. Она могла позвонить ему вечером якобы по рабочим вопросам или в выходной день. Я нервничала, а он просил меня подождать. В итоге она поставила его перед выбором: либо он с ней, либо она его увольняет. Он собрал все ее сообщения и записи звонков и отправился к вышестоящему руководству. После разбирательства ее уволили, и два месяца должность оставалась вакантной. Затем на ее место назначили моего мужа. Теперь у него зарплата в два раза больше. В итоге я удачно перетерпела все это, получается. © Рабочие истории / VK
- Утро началось с криков мужа о том, что он проспал. Как обычно в такие дни, он не мог найти нужные вещи. Пока муж искал документы, я металась по квартире в поисках галстука. Вбежав на кухню, я увидела, как мой любимый спокойно пьет чай, смотрит в окно и гладит кота, который спит у него на коленях. Я спросила, что происходит, ведь буквально 5 минут назад нужно было куда-то бежать. В ответ он сказал: «Я спешил, спешил, а потом дочка принесла мне кота и сказала, что мне нужно его успокоить и полюбить, потому что я его напугал своей беготней и криками. Вот этим я сейчас и занимаюсь, ведь на работу я все равно уже не успею». На работу муж таки уехал, но уже не психовал и не так спешил. Кототерапия, видимо, сработала. © Рабочие истории / VK
- У нас живет очень умная собака — Джек. Однажды мы пошли в парк аттракционов, в дом с привидениями, а его оставили в машине. Джек с интересом наблюдал за призраками и зомби вокруг и явно пытался понять, что происходит. Кажется, понял.
На следующее утро мы проснулись и увидели: Джек как-то умудрился обмотать голову простыней! Он гордо ходил за мной по пятам, пока я пила кофе, и только когда я подпрыгнула и закричала, он радостно снял простыню. Вид у него был довольный: мол, получилось — я напугал девчонок! © Teodora Greywoolf / Quora
- Один из моих родственников купил своей дочери какаду и ши-тцу. Девушка держала их до поступления в колледж. Потом родственник пристроил какаду моей маме. Захожу к ней в гости и слышу собачий лай! Я решил, что мама передумала и взяла себе ши-тцу, но мама провела меня на кухню и показала клетку с попугаем! И он «лаял» во весь голос! Похоже, у птицы были проблемы с самоидентификацией, и она думала, что она собака. Есть кто стучался в дверь, она начинала лаять. Мама сказала, что это лучший сторожевой пес, который у нее когда-либо был! © Marty Cunningham / Quora
- Заметил, что мой друг стал избегать меня: перестал заходить в гости, разговаривал совсем иначе. Сначала я решил, что у него проблемы в семье, и спросил прямо. В ответ услышал: «После того, что ты сделал, я не хочу с тобой общаться». Я был в полном недоумении — ведь ничего не делал! Оказалось, он приходил ко мне, постучал в дверь, и в ответ услышал: «Меня здесь нет, отвали!» Но это был не я, а попугай, которого недавно купил мой брат. Мы вместе пришли к нам домой, постучали — и птица повторила те же слова. Не знаю, кто его этому научил, но чуть было не потеряла из-за этого друга. © Mark Tarablsi / Quora
- Идет экзамен. Выпрашиваю у преподши хорошую оценочку, а она мне двойку хочет влепить! Спрашивает: «А почему ты не готовилась?» «Не успела». «А почему не успела?» Ох, долго не могла собраться и ответить, но сказала: «Парень приезжал всего на пару дней, мы просто оторваться друг от друга не могли». И тут преподша, к моему удивлению, улыбнулась, поставила тройку, передала мне зачетку и отпустила. Понимающая женщина. © ШКогвартс / VK
- После первого декрета я сменила работу, стало трудно добираться. Сперва попросила мужа купить мне шубу, чтоб на остановках не мерзнуть. Отказал, купила сама. Потом предложила ему купить квартиру в ипотеку (жили на съемной). Отказался, взяла сама (через брачный договор только банк оформил). Новая квартира еще дальше от офиса. Решила купить машину и сдать на права. Отказался, купила сама. Теперь подписываю бумаги о разводе и благодарю банк и ипотеку. Потому что в моем брачном договоре четко прописано, что «общее имущество супругов, оформленное на имя одного из супругов, остается в собственности этого супруга», а значит и квартира, и машина мои. © Мамдаринка / VK
- Друг позвал меня на двойное свидание. Его девушка очень хотела познакомить свою скромную и одинокую подругу с кем-нибудь. Ладно, я-то тоже был один. Согласился. Подруга мне совершенно не понравилась, в отличие от девушки друга. Но, увы и ах, девушка друга — табу. А дальше еще интереснее: мой друг влюбился в эту подругу. Именно такая тихая и скромная девушка ему и была нужна. В общем, много всего случилось, но теперь я встречаюсь с его бывшей, а он сделал предложение той самой скромной подруге!
- Помню день рождения сына — 13 лет. Он пригласил несколько своих друзей и одну девчонку. Я все спрашивала: «Что это за девочка? Я ее раньше не видела». Оказалось, она из параллельного класса. Но дело в том, как он ее представил. Сказал: «Это Соня и я хочу на ней жениться». Думала, пошутил. Но через время они и правда начали встречаться. Вчера говорила тост за счастье молодоженов — на их свадьбе! Они вместе уже 8 лет, и я вижу, что они очень счастливы друг с другом. А сын у меня не промах — в таком юном возрасте свою будущую жену разглядел! © Мамдаринка / VK
- Сегодня ходила к стоматологу. В приемной кроме меня сидел только один мужчина. Очереди вроде нет, но врач никого из нас не вызывает. Ладно, сидим, по телику показывали «Шрек 2», и в итоге мы вместе досмотрели его до конца. А сразу после мужчина встал и позвал меня. Оказывается, это был стоматолог! © din5202
- Дочке 6 месяцев, надо было к невропатологу, профосмотр проходить. Сидим в коридоре, врача в кабинете нет, все сидят, ждут, и рядом сидят две бабушки, разговаривают и обсуждают чью-то свадьбу, пациенты уже начали возмущаться, где врач, обратились в справочную, ищут врача, оказывается одна из бабушек и есть невропатолог. Женщина в возрасте, сверху халата она надела куртку, никто и не догадался что она врач. Мы были в шоке, она на всех посмотрела так, глаза закатила, зашла в кабинет и начала прием. © mironova94_10
- Вспомнила историю, когда маршрутчик на остановке сидел на пассажирском сиденье, ждал, когда машина заполнится. Вроде все пришли, ждут, возмущаются, что нет водителя. Водитель послушал, говорит, ну и фиг с ним, давайте я сяду за руль. Сел и поехал. © imkaterinka
- Гуляем со шпицулей, мимо проходит мама с ребенком лет четырех: Мама, смотри какая красивая собаченька! — Да, пушистый такой, чистенький, ухоженный! Но просить гладить не будем. Мальчик удивленно смотрит то на маму, то на меня. А мама как выдаст: «У тебя руки грязные!»
Вот это поворот! © svetiklyah135
- Свадьба подруги, а по прогнозу — весь день дождь. Пошли они с женихом сосиску закапывать (примета от дождя). Только лопаты-то не было! Подруга взяла совок от лотка, а жених — ложку. И вот день свадьбы. Зарядил ливень. А невеста возьми да ляпни: «Пока я тут на макияже, мне погода не важна. Главное, погода на церемонии». И да, все фотки со свадьбы у них с солнышком. А еще теперь, когда муж с ней спорит, она выдает: «И это мне говорит человек, который ночью перед свадьбой ложкой сосиску закапывал? Пфф!» И все, ему нечем крыть.
Комментарии
Уведомления
Последняя история о закапывании сосиски - это что-то с чем-то 😂 Неужели есть такая примета от дождя или кто-то что-то придумал неправдоподобное?
-
-
Ответить
Похожее
15+ историй и фото от покупателей, которые вышли из магазина с полными пакетами впечатлений
Истории
3 дня назад
16 детских фраз, от которых на смех пробирает и слезы наворачиваются
Истории
3 дня назад
12 комиксов о том, с какой же бешеной скоростью меняется мир вокруг нас
Интересное
2 дня назад
15+ случаев, когда жизнь подкинула такой сюрприз, что об этом можно снять целый фильм
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
Истории
2 месяца назад
15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут
20 трогательных фото и историй о том, как непросто старшему поколению подружиться с гаджетами
19 человек, которые нашли такой гениальный способ поставить соседей на место, что хочется аплодировать
16 коллег, после общения с которыми хочется махнуть на безлюдный остров
16 непробиваемых оптимистов, у которых стакан не просто наполовину полон, а еще и с трубочкой
Народное творчество
3 недели назад
20+ курьезов из примерочных, от которых и смешно, и немного неловко
15+ человек, которые просто жили своей жизнью, а потом их нашли приключения
Истории
1 неделя назад