16 примеров того, как ожидания и реальность не смогли договориться

Пожалуй, реальность иногда удивляет похлеще вымысла. Наверное, у каждого есть хотя бы одна история, как ожидания были слегка не оправданы. Например, на сайте платье выглядело иначе, макияж предполагался более изысканным, торт определенно должен был иметь более четкую форму.

«Спустя два месяца после ринопластики профиль выглядит отлично. Но есть нюанс. Вполоборота все смотрится странно»

«Брелоки на заказ. Почему моему парню не надели штаны? Что с моим лицом? И зачем волосы пришили к телу?»

«В принципе, все действительно выглядит так же, как в рекламе. Там тоже только одна туфелька...»

«Мой племянник в день торжественной фотосъемки. И итоговое фото»

Зачем фотографы всегда просят так делать? © Anchovieee / Reddit

«Вот тебе и пицца в виде миньона»

«Художник по росписи хной уверяла, что у нее отлично получаются портреты домашних животных»

«Хммм...»

«Заплатил за аренду вот такого места, а получил то, что на фотографии справа. К счастью, хозяин вернул половину суммы»

«Зато на вкус торт отличный!»

«Что я заказала и что получила. Они даже не потрудились положить бекон. Хотя это вряд ли бы спасло ситуацию»

«Заказала для свекрови шикарный букет. Как-то так...»

Надеюсь, вы с ней остались в хороших отношениях. © ennimeow / Reddit

«Просила пастельный розовый, а в итоге получила это. Мастер обещала, что все смоется, мне оставалось лишь улыбаться и кивать. Это стоило мне $400»

«Торт на день рождения сына. Я пыталась»

«Без комментариев»

«Впервые занялась валянием. Думала, это проще»

«Это оказался не свитер, а толстовка с принтом свитера!»