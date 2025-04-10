10+ медовых месяцев, которые начались с «ах», а закончились «ох»

Медовый месяц — это то, что ждут с особым трепетом: кажется, что впереди только романтика, забота и безмятежное счастье. Но у жизни на этот счет часто свои планы. Иногда — очень неожиданные. В этой подборке собраны истории, где все пошло не совсем по сценарию, но оставило после себя впечатления посильнее, чем любой тур в пять звезд.