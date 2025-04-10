Ого, какая дурочка классическая. Надеюсь молодая жена отправила муженька подальше и поглубже
10+ медовых месяцев, которые начались с «ах», а закончились «ох»
Истории
2 часа назад
Медовый месяц — это то, что ждут с особым трепетом: кажется, что впереди только романтика, забота и безмятежное счастье. Но у жизни на этот счет часто свои планы. Иногда — очень неожиданные. В этой подборке собраны истории, где все пошло не совсем по сценарию, но оставило после себя впечатления посильнее, чем любой тур в пять звезд.
- Приехала молодая пара на медовый месяц. Сразу сказали, что выбрали Пхукет исключительно ради морских экскурсий — мечтают побывать везде. Я распланировала для них насыщенную программу, и перед тем как выписывать ваучеры, задала стандартный вопрос: «Беременность исключаем?». Все-таки скоростные катера в таком положении — табу. Девушка улыбнулась и призналась, что да, беременна. Я начала предлагать альтернативные экскурсии, без катеров, но тут муж ее перебил и попросил выписать ему ваучеры на все выбранные до этого морские экскурсии на него одного. Итог: у него — шесть дней катаний по морям, у нее — медовый месяц, который она точно запомнит на всю жизнь. © Kotri / Pikabu
- Медовый месяц, ужин с мужем на Бали — все идеально. И тут вдруг подходит девушка в слезах и просит отпустить моего мужа. Сказала, что любит его и ждет от него ребенка. Оказалось, он внушил ей, что наш брак — фиктивный, заключен по настоянию семьи, а любит он только ее. А я якобы все знаю и даже не против. Девушка поверила — и прилетела за ним на Бали, чтобы лично попросить меня «разрешить развод». © Подслушано / Ideer
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- Мама рассказала, как у них с папой был медовый месяц. Им дали две недели отпуска — вроде бы романтика, время только для двоих. Но не тут-то было. Бабушка, папина мама, тоже взяла отпуск… на те же две недели. «Чтоб детям скучно не было!» — объяснила она. © Подслушано / Ideer
- В этих отношениях уж слишком все было идеально. Он заботился, ел брокколи и хотел детей. Мы быстро сошлись, его мама была мила, скоро он сделал предложение. А потом мы начали готовиться к медовому месяцу. И вот тут оказалось, что его мама летит с нами. И он искренне радовался: Во-первых, это и ее праздник. Во-вторых, она "поможет тебе скорее забеременеть". А номер у нас один, на троих. Мы же теперь семья. Развелась сразу после путешествия. © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем планировали просто расписаться в загсе, без родителей — мои не могли приехать, и хотели сделать все тихо. Первый раз не получилось: мужу не дали отгул. Второй раз — не нашли свидетелей. В итоге он все же рассказал своим родителям, и они настояли, что хотят присутствовать. Назначили дату, пришли в загс — его родители опоздали, чем жутко разозлили сотрудницу, которая проводила регистрацию. Свекр еще и не мог оторваться от телефона. Церемония длилась секунд пятнадцать. На «медовый месяц» мы поехали… в океанариум. Вчетвером, за наш счет. Родители мужа были всем недовольны: дорогой, кафе, дорогой обратно. По пути свекровь сказала, что мне бы не помешало похудеть. Потом была «свадебная вечеринка», которую она сама организовала. Моих родственников не позвала, а потом всем рассказывала, что им просто плевать. После праздника спросила, сколько подарили денег — и, разумеется, осталась недовольна. А через неделю позвонила и потребовала объяснений, почему я до сих пор не отправила тридцать благодарственных открыток. © Unknown author / Reddit
Представляю картину , как мама помогает забеременеть!!! Это прям немецкая порнуха отдыхает!
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- Поехала с мужем в медовый месяц в деревню, а работа у меня такая, что на связи нужно быть всегда. Жара, июль, речка внизу, а связь ловит только на вершине холма. Звонок. Бегу наверх. Договорила, спотыкаюсь, падаю на правое колено. Встаю — на левое. И так несколько раз. В итоге плюнула, легла на землю и просто скатилась вниз, как колобок. Ну и да, этот медовый месяц через девять месяцев подарил нам ляльку. © Мамдаринка / VK
- В медовый месяц мы с мужем делали все, что душе угодно. Однажды на чердаке нашли воздушный фонарик — я сразу вспомнила, что его надо запускать, загадывая желание. Уговорила мужа, и в теплую августовскую ночь мы отпустили свои мечты в небо. Я загадала ребенка. Через месяц узнала, что беременна. Недавно вспоминали тот момент, дочке уже 10 месяцев. Спрашиваю у мужа:
— А ты тогда что загадал?
Он серьезно отвечает:
— Чтобы ближайшие дома не загорелись, если фонарик упадет. © Мамдаринка / VK
- Медовый месяц в Турции. Подплываем на катамаране к берегу, начинаем заталкивать его обратно. К нам подходит турок и помогает. В это время наши сланцы начинают уплывать в море. Я бросаю катамаран и бегу за ними. Муж продолжает толкать катамаран. В тот момент, когда я наклоняюсь за сланцами, развязывается завязка купальника на бедрах — и плавки, естественно, тоже уплывают. Я забываю про обувь и бросаюсь спасать купальник. Турок тоже моментально переключается — оставляет катамаран и бежит ловить мои плавки. © Подслушано / Ideer
- После свадьбы родители махнули в другой город. Подошли к пристани, там судно. «Сколько покататься?» — «Да проходите». Все смотрят на них косо. Покатались, спрашивают: «Сколько с нас?» — «Нисколько. В следующий раз, когда решите прокатиться с ассенизаторами, обращайтесь». © Подслушано / Ideer
- Проводили мы с мужем медовый месяц в Египте. Первый выезд за границу, туристы неопытные. И вот всю неделю у нас в номере не работал свет в ванной. Муж даже лампочки менял, но — ничего. Персоналу на ломаном английском пытались объяснить ситуацию, они смотрели на нас и совершенно не понимали, чего мы от них хотим. И вот в день уезда, я вставляю ключ от номера в небольшую штучку у двери и зажигается свет... Оказалось, вся система управления электричеством в номере от этого зависит. Но зато какая романтика была всю неделю! Полумрак, ванна при свечах... © Подслушано / Ideer
- Поехали с женой в медовый месяц на Гавайи — запланировали пять островов за две недели. И это была ошибка... Половина отпуска ушла на переезды между отелями. Днем мы были заняты, ночью уставшие — не до романтики. Когда вернулись домой, выяснилось, что над Тихим океаном в этом время пролетала комета. А мы даже не додумались ни разу выйти из отеля ночью и посмотреть на небо, хотя погода была идеальная. © redweasel / Reddit
- Сказочные принцессы поют на полянках — к ним слетаются птички, зайчики и прочая няшная живность. А теперь представьте мой медовый месяц в Таиланде. Первое животное, которое я там увидела, — длинная зеленая змея в двух шагах от отеля. Тайцы с перепугу пытались ее поймать какой-то палкой с петлей, а я, по непонятной логике, пошла к ней навстречу. Меня вежливо оттащили в сторону. На второй день — почти наступила на скорпиона. На третий — в дверях повстречалась с пауком размером с кулак. На четвертый по балкону уверенно перешагивало нечто с ножками — редкий местный экземпляр, который мой тогдашний муж радостно назвал гусеницей. Это оказалась сколопендра. А вишенка на торте: на пятый день с моей ноги снимали присосавшуюся пиявку. Гид сказал: «Люди за это платят». Я предпочла промолчать. В общем, медовый месяц получился насыщенным... © argentina88 / Pikabu
Ну что сказать — не всем повезло с райским отпуском, но скучно точно не было. Один медовый месяц запомнился благодаря змеям, другой — маме в соседней кровати, третий — невестой на Бали, которая не была невестой. Главное, что у всех остались воспоминания. А иногда — и повод хорошенько посмеяться. Спустя пару лет.
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