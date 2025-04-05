12 романтичных поступков, которые греют сильнее весеннего солнца

Порой каждому из нас хочется романтики, такой, чтобы дух захватило, но, как правило, такие истории случаются с нами совсем неожиданно. Романтичный поступок давно знакомого и родного мужа может показать любимого с новой стороны. Неожиданная встреча в супермаркете становится судьбоносной и ведет к долгим и крепким отношениям. Да мало ли где еще может настигнуть нас романтика повседневной жизни!