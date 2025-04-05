12 романтичных поступков, которые греют сильнее весеннего солнца
Истории
2 часа назад
Порой каждому из нас хочется романтики, такой, чтобы дух захватило, но, как правило, такие истории случаются с нами совсем неожиданно. Романтичный поступок давно знакомого и родного мужа может показать любимого с новой стороны. Неожиданная встреча в супермаркете становится судьбоносной и ведет к долгим и крепким отношениям. Да мало ли где еще может настигнуть нас романтика повседневной жизни!
- Поженились, потому что я забеременела, были знакомы полгода. Через месяц после родов поняла, что муж мне как сосед, ничего общего у нас. Разводиться некогда. Но однажды все изменилось, мы заново друг в друга влюбились. Все дело в том, что я сломала ногу. Вот просто поскользнулась в ванной, и все. Сутки в больнице, гипс, дома на диване, встать не могу. И вот муж, который раньше максимум мог бутылочку помыть, вдруг берет ребенка, варит суп, убирается, бегает с коляской. И впервые, я увидела, как он улыбается, проводя время с дочкой. А потом как-то вечером он сел, взял дочку на руки, посмотрел на нее, потом на меня и сказал: «Ну, похоже, теперь придется заново знакомиться». Вот так и живем. Познакомились. Полюбили. Теперь узнаем друг друга заново. © Мамдаринка / VK
- Парень мой каждый вечер встречает меня с работы с цветами. Я сначала думала, вау, романтика, потом думаю, откуда столько денег на букеты, он же не олигарх. Спрашиваю его как-то: «Где берешь?» Мнется, улыбается, и говорит: «Бабушка на лавочке дает. Говорит, пока даришь — будете вместе». Я офигела. Как-то идем вместе, а там реально бабулька сидит с охапкой цветочков. Говорит: «Не зря вижу тебе цветочки давала, такую красотку нельзя терять». Мне так приятно стало. Парень предложил ее к нам на свадьбу пригласить, я не против. © Не все поймут / VK
- Мои родители в браке уже 21 год, и их отношения — настоящий пример для меня. Они всегда были опорой друг другу. Недавно папа узнал, о чем мама давно мечтает. Каково же было ее удивление, когда в день рождения он вручил ей новенький велосипед, да еще и с корзинкой, полной ее любимых хризантем! Мама была в восторге, а папа сиял от счастья, видя ее радость. Благодаря этим знакам внимания я верю, что когда-нибудь и у меня будет такая же искренняя и крепкая любовь, как у моих родителей. © Карамель / VK
- Эта история случилась, когда мы с девушкой только начали жить вместе. На Рождество мы собирались поехать к своим семьям в разные города. Но незадолго до отъезда ей предложили тройную оплату за работу в канун Рождества. Она, конечно же, согласилась и осталась. Я решил сделать ей сюрприз. Пошел в магазин и купил елку, украшения и гирлянды почти за бесценок — перед самым праздником их распродавали с огромными скидками. Дома я нарядил елку, упаковал подарки и стал ждать. Девушка вернулась очень поздно. Я уже успел сходить на ее поиски и, вернувшись, обнаружил ее у наряженной елки. Второй елки, которую она купила! Вот так мы оба сделали друг другу сюрприз. © Bob Wilson / Quora
- 2 часа ночи, а мне жутко захотелось есть. Была колбаса, но к ней не хватало хлеба. Пошла в магазин, стою с хлебом на кассе, пытаюсь оплатить картой, но оплата не проходит.
Кассир протягивает аппарат с чеком и такой внезапно: "без вашего номера никак". Эх, романтика. 2 ночи, я просто вышла купить пожрать, а в итоге встретила свою любовь. Уже скоро 2 года, как мы с этим романтиком вместе. © Палата ** / VK
- Это было самое романтичное свидание в моей жизни! Мой бывший парень отвез меня на гору с потрясающим видом на город. По дороге мы остановились, чтобы немного перекусить. На вершине он расстелил одеяло, и мы сели рядом. А потом он достал термос и приготовил мне самый вкусный горячий шоколад в мире с огромной шапкой из взбитых сливок! Это было так неожиданно и приятно. Мы пили шоколад, любовались видом и ели ужин, который он сделал специально для нас. В тот момент я была абсолютно счастлива! © DjErinj / Reddit
- Мой муж всегда ставит мою любимую кофейную кружку рядом с кофеваркой, когда просыпается раньше меня. Это такой маленький, но невероятно трогательный жест, который делает мое утро по-настоящему особенным. © ermerly / Reddit
- Пару лет назад моя девушка попросила освободить выходные на День святого Валентина. Я, конечно, согласился, хотя и не понимал, зачем. В тот день она забрала меня из автомастерской и попросила надеть повязку на глаза. Когда наконец разрешила мне ее снять, я обнаружил, что мы находимся в закусочной где-то за городом. Я догадывался, куда мы едем, но был очень удивлен, ведь это было довольно далеко. Оказалось, моя девушка забронировала номер в отеле на курорте, а моя мама собрала для меня сумку с вещами. Выходные были просто фантастическими, и этот сюрприз сделал их еще лучше! © zxcasdfe / Reddit
- Мой жених обожает печь, но, к сожалению, наша кухня совсем крошечная, поэтому он не может делать это так часто, как хотелось бы. Иногда, когда у меня выдается тяжелый день на работе, он готовит для меня кексы или крендельки. И самое приятное — он рассчитывает время так, что они получаются теплыми и свежими как раз к моему возвращению домой. Это всегда трогает до глубины души. © Unknown author / Reddit
- Парень подарил мне огромного плюшевого мишку на годовщину. Я расплылась в улыбке, и тут же заметила, что у него что-то в лапах. Я поспешила открыть, а там билеты в отпуск! Офигенный сюрприз, которого я вообще не ожидала. Мы потом неделю кайфовали на море. Вот такие подарки я точно запомню надолго. У меня самый лучший парень в мире! © Карамель / VK
- В последнее время мы с мужем постоянно заняты: я пропадаю на работе, он тоже. Времени на общение остается совсем мало, ведь вечером мы сразу валимся с ног от усталости. И вот сегодня, сижу я в офисе, и тут приходит от него сообщение: "Вечером тебя ждет приятный сюрприз". Весь день я провела в предвкушении! Вечером муж встретил меня в коридоре, взял мою сумку и куртку, подал тапочки и сказал: "Проходи на кухню, сюрприз там". Я вошла на кухню и обомлела! На столе стояла горячая пюрешка с котлетками, медовик, ваза с цветами и шуба! Мой муж — настоящий романтик! © Мамдаринка / VK
- Мы с мужем возвращались из ресторана и попали в ужасную пробку. День был тяжелый, и через 15 минут я уснула. Проснулась оттого, что муж вышел из машины. Посмотрела в окно — рассвет! Первая мысль: неужели мы всю ночь простояли в пробке?! Пригляделась, а вокруг поля, какая-то заправка, а муж идет к машине с круассанами и кофе. Когда он сел в машину, я, конечно, потребовала объяснений. И тут он говорит, что мы едем в город моей мечты! Это был самый невероятный сюрприз на день рождения, о котором я, кстати, совершенно забыла! © Карамель / VK
Вот еще несколько примеров того, что самое романтичное в нашей жизни случается совсем неожиданно:
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