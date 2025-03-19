12 мужчин, которые хотели сделать предложение любимым, но все пошло сикось-накось
Истории
10 минут назад
Не секрет, что порой все намеченные планы могут пойти кувырком просто из-за какой-то мелочи. Можно сколько угодно продумывать малейшие детали, пытаться угадать реакцию второй половинки, быть уверенным в своем решении и все равно потерпеть неудачу. Герои нашей подборки не понаслышке знают, каково приходится, когда ожидание столь приятного и волнительного момента оборачивается провалом.
- Проснулась ночью оттого, что парень меряет охват моего пальца ниткой. Я не подала виду, что проснулась. Ждала предложения руки и сердца на годовщину отношений, а случился облом. Оказалось, что этот чудак завел другую на стороне и колечко он подбирал для нее. Просто мы с ней одной комплекции, и он решил снять мерку с моего пальца, а кольцо преподнести другой. © Подслушано / Ideer
- Я прикупил кольцо и стал искать укромный уголок в квартире, чтобы его припрятать. Начал придумывать план, как бы покрасивее сделать ей предложение, чтобы она точно его запомнила. Тут вмешалась моя мама и сказала, что лучше ничего не выдумывать, а просто сделать все спонтанно. Тогда самый обычный момент станет по-настоящему особенным и запомнится на долгие годы. Я решил ее послушать. Пришел домой, стал переодеваться и тут в комнату зашла моя девушка. Я опустился на одно колено, вручил ей коробку с кольцом и только по ее недоумевающему лицу понял, что я стою перед ней без штанов. © Parker2010 / Reddit
- У меня было запланировано шикарное свидание, мы собирались пойти в хороший ресторан в старом районе города, а потом погулять по гавани. Все было идеально спланировано, мы нарядно оделись, вечер потрясающий, у меня в кармане кольцо. Но когда мы садились в машину, она внезапно сказала: «Слушай, я что-то так устала, давай не пойдем в ресторан, а просто заскочим в какое-нибудь бистро и перекусим?» И вместо шикарного места мы пришли в кафе быстрого питания, где я вручил ей кольцо, когда она доела свой бургер. © ebonythunder / Reddit
- Муж сделал мне предложение в самый неожиданный момент. Я ждала этого 7 лет , но он морозился. Потом забеременела и сразу сказала ему, что не хочу быть невестой с пузом. Так он додумался до того, что сделал это прямо в родовой палате, после того, как мне ребенка положили на грудь. Я была под анестезией, слабо что-то помню. Но вроде встал на одно колено и врачи стали хлопать. Я ничего не ответила и без сил вырубилась. Подруги говорят, что это милота до слез, а я думаю, что он — дурак. © Мамдаринка / VK
- Мой парень был ярым противником женитьбы, так как, по его мнению, штамп в паспорте все портит. Ну хорошо, знала на что шла, хоть и устала уже 5-й год быть просто девушкой. А тут недавно он возвращается после встречи с друзьями и достает мне колечко. Немного не в пору, но надевает на палец (на который налезло — средний), и делает предложение. Наутро спрашиваю, что случилось, а он говорит, мол, мужики сказали, что для девушек определенность очень важна и ему стоит поторопиться, иначе сейчас найдется умник, что заприметит меня и позовет замуж — а я и выскочу. Я бы так, конечно, не сделала, но безумно благодарна его друзьям, ведь я выхожу замуж благодаря им! © Карамель / VK
- Несколько лет назад я работал в ресторане, и мой коллега обслуживал женщину и ее парня. Кавалер принес цветы и был весь из себя такой нарядный. В какой-то момент во время ужина, он опускается на одно колено и делает предложение, а девушка говорит: «Я... я не могу этого сделать», — и бежит в туалет. Очевидно, она каким-то образом улизнула, но парень прождал ее несколько часов . Просто сидел там с тоскливым видом, глядя прямо перед собой, а цветы все еще стояли на столе. Где-то через три-четыре часа она вернулась и поговорила с ним. Может быть, ей стало его жаль, не знаю. Нам просто пришлось вежливо спрашивать, не нужно ли ему чего-нибудь, часами, пока он сидел в отчаянии. © oh_okay_ / Reddit
- Я обожаю читать книги, поэтому мой парень всегда знает, что подарить мне на день рождения или любой другой праздник. Так было и в этом году, но чуть-чуть масштабнее. Ровно за месяц до дня рождения он сообщил, что я уже должна начать открывать его подарок, потому что это был адвент-календарь. Каждый день в нем была какая-то новая классная книга и я аж пищала от радости. Вот честно, это просто самый лучший подарок для меня. И тут наступил сам день рождения, я уже сгорала от любопытства, хотела побыстрее узнать, что там за книга, поэтому в 00:04 уже разрывала подарочную обертку. А затем я там увидела коробочку с кольцом и сразу же услышала от парня тот самый вопрос. Это было максимально неожиданно и лишь через неделю я узнала, что это могло быть не таким уж и сюрпризом, если бы я знала, что в каждой из подаренных 30 книг есть сюжетная линия, которая заканчивается свадьбой. Вот уж у меня парень, конечно, романтик! © Карамель / VK
- Когда молодой человек наконец сделал предложение, очень долго плакала от счастья и оттого, что кольцо было ужасно уродливым. Ведь до этого целый год невзначай говорила и о любимом камне, и о цвете золота, и обращала внимание на красивые формы. А все вышло в точности наоборот. © Подслушано / Ideer
- Моему парню скоро 30 лет. Встречаемся мы уже год. Сделал предложение и родителям своим не сказал. Оказалось, что oни против того, чтобы он женился. И просто не хотят его отпускать. Он уже oкончил техникум, колледж, институт. Они не знают, как его еще оставить возле себя, поэтому не придумали ничего лучше, как сказать, что нынешняя работа ему не подходит, ему нужна лучше, а перед этим нужно дополнительно выучиться. «Ну а с такими планами нам пока не до женитьбы», — сказала мне его мама. © Подслушано / Ideer
- Парень пригласил меня в кино, а мне не хотелось. Уболтала его на пикник. Было видно, что он расстроился, но я подумала, что из-за кино. Пришли мы в лес. Закат, река, романтика... Вдруг мой парень подскакивает и как давай вопить! На него налетели осы, несколько ос. Мне потребовалось время, чтобы достать средство от насекомых и запшикать их. Парня успели покусать, я отвезла его в больницу. Анафилактический шок, много уколов, капельниц. Но он поправится. После всего этого я взяла пиджак парня, хотела его аккуратно повесить, а из него выпало кольцо. Он хотел сделать мне предложение, а я потащила его на пикник. Где его покусали осы. Я ужасный человек, и мне очень стыдно. © Палата № 6 / VK
- Это было очень важное свидание! Я сделала маникюр, педикюр, ресницы, брови. Я впервые пошла красить волосы в салон! Мне для этого дня сестра даже сшила новое платье! Это был день, когда он сделает мне предложение. Конечно, он не говорил этого прямо, но мой мужчина хуже всех по части вранья. Я готовилась, поэтому была просто неотразима... до тех пор, пока не вышла из такси и проезжающий мимо водитель не окатил меня с ног до головы грязной водой из лужи! Злая, обиженная, униженная, отчаянная, заплаканная, я все же пришла к своему любимому. Думала, что сейчас просто поедем домой, где я буду несколько часов ныть. Но когда он увидел меня, улыбнулся и сказал: «Ты что, ко мне плыла?» А я просто не смогла сдержать смех. Мы стали разгонять эту шутку и это напомнило мне о том, что действительно важно. Мы обручились в тот день. Я выглядела паршиво, но была абсолютно счастлива! © Карамель / VK
- Недавно был свидетелем очень странной ситуации в кафе. Сидел за столиком, пил кофе и увидел, как парень пытается сделать предложение своей девушке. Он достает кольцо, встает на одно колено, но тут зазвонил ее телефон. Она смотрит на экран, извиняется и уходит, оставив его с кольцом в руках. Парень в полном шоке стоит с кольцом посреди кафе. Вернулась она через десять минут, села обратно, будто ничего не случилось. Парень просто спрятал кольцо и сказал: «Ну что, десерт закажем?» Что это вообще было? © Палата № 6 / VK
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