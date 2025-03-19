12 мужчин, которые хотели сделать предложение любимым, но все пошло сикось-накось

Не секрет, что порой все намеченные планы могут пойти кувырком просто из-за какой-то мелочи. Можно сколько угодно продумывать малейшие детали, пытаться угадать реакцию второй половинки, быть уверенным в своем решении и все равно потерпеть неудачу. Герои нашей подборки не понаслышке знают, каково приходится, когда ожидание столь приятного и волнительного момента оборачивается провалом.