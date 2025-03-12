19 жгучих историй о том, что с ревнивцами не соскучишься
Истории
15 минут назад
Каждый, кто сталкивался с ревнивцем, знает: там нет ничего разумного, сплошные эмоции. И сегодня мы не хотим размышлять на тему, что это, признак любви или недоверия — а просто зачитаемся историями о том, в какую чудную сторону может завести порыв ревности.
- Мужчина мой работает таксистом. Однажды к нему сел очень взбудораженный мужик. Сказал, что ему срочно нужно ехать домой, потому что жена ему изменяет. Приехали, и тут мужик попросил подняться вместе с ним в квартиру. Для поддержки. Заходят они в комнату, а там жена действительно изменяет. В итоге мой мужчина разнимал мужа с любовником. Час они разбирались со всем. Потом муж выгнал любовника и жену, заплатил моему мужчине в десять раз больше и поблагодарил за помощь. © Палата 6 / VK
- Звонок с незнакомого номера. Без всякого "здрасте" сразу с места в карьер: "Ты кто такой? Я муж Анжелы, а ты ей названиваешь!" Выдыхаю, отвечаю: "У Анжелы висит объявление в интернете о подработке, нам нужно сканировать документацию". В ответ молчание, а потом:
"Хорошо, я передам, она перезвонит, если что". © AnnrR / Pikabu
- Когда только начинал встречаться с будущей женой, она знала про мою прошлую девушку, с которой я долго был в отношениях. Ну и полюбопытствовала как-то, как ее зовут. Я в ответ начинаю смеяться. Она мне:
— Ну ты чего, скажи.
А я никак не могу остановиться. Отсмеялся и говорю:
— Ее зовут Таня.
— Удобно, — проворчала в ответ Таня, - не ошибешься. © Mentos2525 / Pikabu
- Моя нынешняя жена 5 лет назад крепко заревновала, когда узнала, что еще до того, как мы с ней встретились, я восхищался Софией Вергарой, и в соцсетях писал о том, как она хороша. Кстати, до сих пор ничего не изменилось. © Unknown author / Reddit
- Мы были первокурсниками. На тот момент встречались около 3-4 месяцев, и она злилась на меня, потому что другая девушка, которую я никогда раньше не видел, посмотрела на меня. Начал понимать, что эта девушка — самый ревнивый человек, которого я когда-либо встречал. © yzlautum / Reddit
- Мой бывшая ревновала, потому что я послал другу фотографию своей собаки, но а ей отправить, видите ли, не удосужился. Проблема в том, что мою собаку она видела лично, чуть ли не каждый день. © NessaLev / Reddit
- Бывший моей племянницы был еще тем ревнивцем. Он пытался проникнуть в родильное отделение, где был ее младенец, чтобы попытаться доказать, что это его ребенок. А ведь на тот момент они уже больше 3 лет не общались. Но на этом он не остановился: пару лет спустя он даже пытался подать в суд на опеку. © Unknown author / Reddit
- Итак, моя девушка устраивает мне сцены, потому что считает, что у нее все слишком хорошо: по ее мнению, я слишком хорошо о ней забочусь, балую, беспокоюсь и люблю. По ее мнению, это подозрительно... © Аноним / Pikabu
- Стою в очередь на родник. Впереди — молодая пара. Девушка легко одета, мерзнет. Ее молодой человек:
— Иди в машину, не стой здесь.
— Ага, а как же ты, — отвечает девушка, — один будешь стоять?
Я, тронутая до глубины души:
— Не волнуйтесь, я с ним постою!
Девушка удивленно:
— Тогда тем более не уйду! © vasilisaPRO / Pikabu
- Мой парень знал пароль от учетной записи моего телефона. И поэтому, когда мы не были вместе, он проверял мое местоположение через функцию «Найди мой телефон» каждые 20 минут. В то время он не понимал, что я получала электронное письмо каждый раз, когда он такую проверку проворачивал. © telanderb / Reddit
- Еду в маршрутке. Напротив меня парень в наушниках громко отчитывается по видеосвязи своей девушке:
— Я не гуляю, я еду в автобусе. Вот, смотри!
И в круговом обзоре разворачивает экран на пассажиров. Пассажиры съеживаются. Я улыбаюсь, даже рефлекторно машу рукой. Тут парень спохватывается:
— Она не со мной!
А потом в каком-то отчаянии обращает ко мне погасший экран:
— Она мне теперь никогда не поверит, что я ехал в этом автобусе не с вами… © vasilisaPRO / Pikabu
- У меня был бывший, который читал мои сообщения и злился, когда я в шутку говорила маме, что наш сосед довольно милый. Бывший сказал, что это заставит мою маму думать, что я недостаточно серьезно отношусь к нему. © riboflavor / Reddit
- 6 утра, я сплю еще. Звонок:
— Здравствуйте, я жена Александра такого-то.
— Что?
— Нет, вы не поняли. Я жена Александра такого-то.
— Я таких не знаю.
— Ну вот и не знайте! Ну вот и не надо вам знать! © Nevinosimaya19 / Pikabu
- Один из моих любимых историй - это время, когда моя бывшая ревновала, потому что я знал, как писать имя другой знакомой девушки. Самое смешное: оказалось, что я писал его неправильно. © GreenChemical182 / Reddit
- Девушка устроила полный вынос мозга и сцену ревности, потому что я спросил у девушки-продавца в супермаркете, где находится молочный отдел. На вопрос, что мне надо было делать, последовал гениальный ответ: «Надо было искать продавца-парня». © Подслушано / Ideer
- У меня очень ревнивый молодой человек. Когда-то я заболела с утра и не пошла на работу. Он приперся ко мне домой, не предупредив. Я думала, что пришел заботиться с лекарствами, медом и лимоном. Не тут-то было. Он залетел в квартиру и начал рыскать из комнаты в комнату, даже под кровать и в шкаф заглянул: искал сантехника, якобы моего любовника. Он устроил истерику, когда дядя положил мне денег на телефон. Думаю расстаться. © Подслушано / Ideer
- Папа любит в свободное время ездить на рыбалку с друзьями, а мама моя довольно ревнивая. Во время очередного подобного отдыха звонит и спрашивает: «Ты сейчас с какой-то рыбой там, да? Нет? Тогда сфоткайся со своим уловом». Таким образом, у мамы уже около трехсот папиных фотографий на фоне пойманной рыбы. © Подслушано / Ideer
- Гуляла на свадьбе коллеги, практически все люди были незнакомы. И тут я увидела (как мне показалось) за соседним столиком университетского друга. Очень близко общались, а потом жизнь по разным городам развела. Ну я сижу, пялюсь в его сторону, и тут понимаю, что обозналась. Ну и сижу дальше, гуляю. И тут дама этого мужика, проходя мимо моего столика, нарочито громко говорит: «Даже страшно в туалет отойти, столько девок вокруг, которые открыто на чужих мужиков пялятся». Женщины, ну что с вами не так, а? © Подслушано / Ideer
- Удивляюсь женской логике. С работы отправили в командировку в другой город. Звонит моя девушка и говорит, что я предатель, она бросает меня, и чтобы я ей не смел звонить. Трубку отключила и во всех соцсетях заблокировала. Потом узнаю от ее подруги, что она увидела пост моей одноклассницы, где та поставила геометку в этом городе на концерте какой-то группы. И девушка, по ее словам, «сложила 2 и 2». © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй о жгучей ревности:
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