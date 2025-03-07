8 интересных традиций, связанных с обувью, о которых мало кто знает

В Эфиопии перед входом в чужой дом гость должен снимать обувь. Одна из причин этого обычая — чистота: считается невежливым ходить по дому в обуви, занося в него уличную пыль и грязь. Это также выражение уважения к хозяевам и признак хороших манер. У местного населения распространена легенда, что традиция эта возникла во времена одного из императоров. Тогда приезжающие в страну гости обязаны были мыть свою обувь как при въезде, так и при выезде. Это делалось в знак уважения к стране и для сохранения ее культурного наследия.