12 ситуаций, после которых свадебный вечер перестал быть томным
Истории
2 часа назад
Свадьба — одно из самых памятных событий в жизни, и всем нам хочется, чтобы оно прошло безупречно. Однако нередко обстоятельства выходят из-под контроля. То шафер забудет кольца, то родня выкинет фортели с подаренными деньгами.
- ЗАГС. Я – свидетельница на свадьбе подруги. Когда работница ЗАГСа сказала: «А теперь, молодые, поздравьте друг друга!», жених и невеста протянули друг другу руки и пожали их в дружеском приветствии. На мою тихую подсказку: «Поцелуйтесь» невеста громко возмутилась: «Ты с ума сошла!» Странно, но эта пара все еще вместе, в этом году 46 лет их семье. © Ирина Землянская / Dzen
- На свадьбу со стороны мужа явилась свекровь. Ее поздравительная речь: «Да… не такую жену я сыну хотела! Вы знаете, что у нее ребенок 4-х лет?» Все знали. А тогда узнали, что представляет из себя свекровь. Она опростоволосилась, когда ни копейки нам не подарила. И это все гости видели. А свекор, кстати, занимал отличную должность, они далеко не бедствовали. © Женский сговор / Dzen
- Мой шафер умудрился забыть кольца в машине перед церемонией. К счастью, он умудрился где-то раздобыть два кольца, чтобы не прерывать свадьбу. И вот пришло время, когда он должен сказать речь. Он вышел в зала, прочистил горло, начал хлопать по карманам, а затем сказал: «Ой, я оставил свою речь в машине». © broad_street_bully / Reddit
- Я – невеста. С утра "причепурилась": макияж, прическа, букет, все дела. Погрузились в машину, едем и я вдруг вспоминаю, что паспорт дома в сумочке! Сестра с мужем свою машину развернули, поехали назад, потом только у ЗАГСа нас нагнали. Я была уже почти в истерике. Ничего, расписались, был 1995 год. © Ромашка&Бегемотовна / Dzen
- Моей сестре на свадьбу в 2006 году свекровь, пустив слезу, подарила 30 тыс. Тогда этого хватило бы на поездку на море. Все бы ничего, но ранее свекровь попросила сына взять кредит на 40 тыс. Эти деньги были нужны младшему брату, а ему никто кредита не даст. Так что, по сути, молодожены эти «подаренные» деньги отдали банку. А остаток долга - из других подаренных денег. Зато на видео - широкий жест. © Natalya Khudyakova / Dzen
- Женился мой брат. Мы близнецы. Свою поздравительную речь я начал так: «Я не жених, но ценю, что меня поздравили как минимум 4 человека. Кроме того, если вы дали мне конверт, я его сохраню». © jlew24asu / Reddit
- Свадьба моего сына была на теплоходе. Два часа теплоход стоял в оговоренном месте, чтобы мы могли украсить зал, привезти диджейскую аппаратуру. Диджей опаздывал, наконец, звонит, мол, подъезжаю! Мы с приятелем побежали его встречать. Встретили, погрузили аппаратуру на тележку, бежим назад. А два часа уже вышло и теплоход поплыл на пристань – забирать гостей. Без нас!
Ну ладно, у музыкантов минивэн, но там все под завязку, нам места нет. Мы даем им адрес пристани, а сами стоим в растерянности. Денег нет. Хорошо, у приятеля телефон был. Ловим такси, едем на речной вокзал. Приехали впритык. Бежим на теплоход, и тут я спотыкаюсь о какую-то снасть и падаю. Да как! Разбила коленку! Но успела переодеться в каюте. Ура! Свадьба была классная. © Ольга Савина / Dzen
- Клятва жениха и невесты. Жених говорит: «Я люблю тебя, ни при каких обстоятельствах не разрешу тебе завести больше 8 кошек. Ни при каких». © Dovesongz / Reddit
- Свидетель толкает речь: «Теперь наши молодожены будут жить вместе, так что всем дамам придется сдать ключи от дома мужа». Тишина. «Дамы, я не шучу». И тут женщины реально встают и выкладывают на стол ключи. А последняя повернулась к новоиспеченному мужу и распахнула свою блузку. Все на секунду затаили дыхание. Оказалось, под блузкой была футболка с надписью: «Прикинь, о чем все сейчас подумали».
- На свадьбе наступает торжественный момент – вынос торта. Свет приглушили, выходит свидетель с тортом, идет к столу молодоженов. И вдруг спотыкается, падает, торт летит на пол. С грозным видом поднимается из-за стола отец невесты. Ситуацию спасла ведущая. Она сказала: "Спокойствие, это розыгрыш!"
Мол, о розыгрыше знала только она, свидетель и молодожены. Торт был пластиковый, и все это было шуткой для участников свадьбы. И тут внесли настоящий торт.
- Свадьба подруги. Скромно праздновали в столовой. А со стороны жениха был его товарищ, человек небедный. Он подарил конверт. Жених этот конверт автоматически сунул в карман пиджака, а не в общую кучу. Товарищ помрачнел. Потом оказалось, что в конверте - пустая открытка. А мужик этот несколько торговых точек на рынке держал. © Н. К. / Dzen
Вот что у нас есть еще: «20+ невест с золотыми руками, которые взяли и сшили свадебное платье своей мечты».
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