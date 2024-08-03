Больше 20 историй о том, как живут реально богатые люди

Есть люди, которые аж из штанов выпрыгивают, так стараются казаться богатенькими Буратино. Хвастаются мнимым капиталом, кичатся брендовой одеждой (при этом часто покупают подделки), выкладывают в соцсетях миллион фоточек своей «лакшери» жизни. Они склонны к импульсивным тратам и постоянно сравнивают себя с другими. Но как живут те, у кого действительно куры денег не клюют? Мы узнали и рассказываем вам. В этой статье очень разные истории: о жадности, честности, наивности, одиночестве, безрассудности и совести.

В самом конце мы расскажем, зачем на самом деле богатым людям их богатство. Нет, не для галочки или постоянного приумножения финансов. И даже не ради покупки фешенебельных вещей.

"Будет днем и ночью присылать какие-то статьи, отчеты... Хочет знать, что я собираюсь делать, а не что я думаю". Весь этот пост вызывает у меня приступ необъяснимой тревоги.

Бонус: зачем богатым людям их богатство

Нам очень понравилась эта мысль: конечная цель богатства — не выглядеть богатым, а чувствовать себя финансово свободным. Это разумный выбор, который дает долгосрочную безопасность и возможность получать радости жизни на своих условиях. Действительно состоятельные люди не выпячивают свой статус, они могут ездить не на «Роллс-Ройсах» и «Ламборгини», а на автомобилях более дешевого сегмента, которые просто им нравятся. И жить не на вилле на Канарах, а в обычном домике на окраине города, где им будет комфортно.

А вот траты ради создания иллюзии богатства могут, напротив, загнать человека в ловушку бедности. Ведь для того, чтобы жить не по средствам, приходится влезать в долги, кредиты и другие неприятные штуки, которых избегают успешные люди.