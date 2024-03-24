16 человек, чьи богатые родственники и знакомые выкидывают такие фокусы, что аж мозг ломается

Прибедняться - это да, некоторых хлебом не корми, только дай поныть...

Была у меня виртуальная знакомая, жили они в частном доме с участком/бассейном в паре часов езды от Нью-Йорка.

Она радостно показывала фото дома, сада, бассейна, огражденного, чтоб олени нe заскочили, и все жаловалась на бедность.

Потом рассказала, что ее дочь увлеклась верховой ездой и купила себе коня, посыпались фото дочери с конем во всем облачении и во всех ракурсах.

После начала жаловаться, как подорожало все и в т.ч. бензин. А когда собеседники предложили ей для экономии запрячь коня - обиделась и удалилась с форума)