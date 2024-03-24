16 человек, чьи богатые родственники и знакомые выкидывают такие фокусы, что аж мозг ломается
Говорят, что богатые люди живут в каком-то своем мире. Однако нередко их вселенная пересекается с жизнью не столь обеспеченных людей. У героев нашей подборки есть очень состоятельные родственники и знакомые, про которых точно можно сказать: «У богатых свои причуды».
- Когда я была беременна, мы решили устроить небольшую вечеринку перед родами. Подарки дарить было не обязательно, но мы с мужем были рады, если кто-то приносил нужные для ребенка вещи. Больше всего удивил и даже немного обидел подарок моей обеспеченной сестры. Она притащила еще нерожденному ребенку маленькую диадему с драгоценными камнями. Мы с мужем были в шоке, мы не богатые, нам бы больше подгузники понадобились, а не диадема. Я до сих пор не понимаю, чем руководствовалась сестра, она у меня странная. Моей дочери уже скоро 18, а повода надеть ту диадему у нее так и не было. © Мамдаринка / VK
- У нас была менеджер, которая каждый день с собой таскала две большие дизайнерские сумки. Ни разу такого не было, чтобы один и тот же аксессуар она носила дважды в неделю. Как-то раз на одном мероприятии она похвалила нашу группу за то, что мы так много сделали при небольшом бюджете. А потом добавила: «Ежемесячный бюджет проекта равен моим ежемесячным тратам на обувь». © Soupy_Twist / Reddit
- Моя однокурсница из приличной семьи, богатая. Готовилась она к свадьбе с таким же обеспеченным молодым человеком. За несколько дней до свадьбы родители отправили ее на море, якобы она слишком перенапряглась, пока готовилась к свадьбе. А через несколько дней та приехала с новым мужем. Оказалось, она заснула на надувном матрасе, и ее унесло в море. Будущий муж, смотритель маяка, спас ее. © Подслушано / VK
- Нас трое братьев. Семья обеспеченная, недавно мы все поступили в университет. Как-то раз ко мне подошла девушка и поздравила с тем, что я получил стипендию, а потом спросила, откуда у меня такой крутой дизайнерский свитер. Я подумал, что она с кем-то меня спутала. А вечером, один из братьев сказал, что с ним произошло нечто похожее. Оказалось, наш третий брат всем рассказывает, что мы бедняки, а поступили благодаря тому, что выиграли стипендии. Он не хотел, чтобы кто-то знал о богатстве. © aita_jmp / Reddit
- Встречалась с парнем два года. Он достаточно состоятельный человек, но деньгами особо не разбрасывается. На прошлой неделе у меня был день рождения, и, конечно же, я ждала от него особенный подарок. Дождалась, он подарил мне браслет и 15 шармов к нему. Я была невероятно счастлива, даже не ожидала от него такой щедрости. И правильно делала, что не ожидала. Сегодня узнала от знакомой, что это подделка, и она же продала и упаковала ему мой подарочек. © Карамель / VK
- Была у меня знакомая, отец которой занимал хорошую должность. Понятное дело, что они не бедствовали: трехкомнатная квартира в центре, дом за границей. Но когда мы встречались с той знакомой и шли в какое-нибудь кафе, она каждый раз говорила, как все дорого. Постоянно парилась из-за цен и прибеднялась. © Lomonosik / ADME
- Во время учебы в колледже подрабатывал в гастрономе. У меня была коллега. Такая наивная девочка, она искренне не понимала, почему у меня редко водились деньги ведь по ее мнению, я мог «просто взять их с кредитки». Мы с коллегами пытались ей объяснить, что если деньги с кредитки взять, то потом их все равно нужно будет вернуть. Но та заявила, что ей никогда не приходилось их возвращать. Этим самым она объяснила, что мы лукавим. Надеюсь, ей потом отец объяснил что к чему.
- Работала за рубежом в магазине. У нас был дядька-менеджер. Все знали, что у него в собственности около 80 квартир, которые сдаются в аренду, денег куры не клюют, а работает он чисто ради удовольствия. Как-то раз попросили его отвезти нас в аэропорт по дружбе. Отвез, но потребовал денег, как за такси. А потом взял и повел нас в дорогой ресторан рядом с аэропортом, заказал кучу деликатесов за свой счет, разделить оплату отказался. Так мы и не поняли его логики.
Прибедняться - это да, некоторых хлебом не корми, только дай поныть...
Была у меня виртуальная знакомая, жили они в частном доме с участком/бассейном в паре часов езды от Нью-Йорка.
Она радостно показывала фото дома, сада, бассейна, огражденного, чтоб олени нe заскочили, и все жаловалась на бедность.
Потом рассказала, что ее дочь увлеклась верховой ездой и купила себе коня, посыпались фото дочери с конем во всем облачении и во всех ракурсах.
После начала жаловаться, как подорожало все и в т.ч. бензин. А когда собеседники предложили ей для экономии запрячь коня - обиделась и удалилась с форума)
- У друга богатая семья. Когда ему все надоело, он решил поехать на север, пасти оленей. Родители все организовали. Побыл он там месяц и вернулся обратно к обычной жизни. Таким же образом он успел побыть флористом, водителем и кондитером. Ездил волонтером в другие города и области, в океане рыбачил и прочее. Легко ничего не бояться и пробовать новое, если есть родители, которые тебя поддерживают, и их деньги. © Подслушано / VK
- Моя подруга — молодая мама. Она очень хотела сходить на концерт любимой группы, но свободных денег не было. Я решил подарить ей билет. А другая знакомая начала возмущаться, мол, она тобой манипулирует, у нее точно должны быть деньги, они всегда есть. А еще добавила, что люди, у которых нет денег, сами виноваты, не умеют финансами распоряжаться. Она, разумеется, из богатой семьи. Пришлось объяснить ей, что не все такого же благородного происхождения, как она. © ThinkFish5023 / Reddit
- Была студенткой, босс моего парня, состоятельный человек, пригласил нас к себе на какое-то мероприятие. Где-то в разговоре я обратила внимание на чехол на его телефоне. При следующей встрече, он привез мне такой же, вот только не учел, что модель телефона у меня более старая. Я, конечно, поблагодарила, вышло неловко, все посмеялись и забыли. А спустя месяц, на Новый год он передал мне в подарок телефон под новый чехол. © Kozyulky / Pikabu
- Мой друг из богатой семьи. И вот родители на 18-тилетие дарят ему ресторан. Он учится на ресторанное дело. Правда, подарок был с условием: до конца обучения он должен работать там официантом, админом, в общем, рядовым рабочим. А делают они это для того, чтобы он понял, как деньги нелегко зарабатываются. Я, кстати, тоже подрабатываю в этом ресторане. Но вот друг-то разбалованный, у него постоянно какие-то отговорки, чтобы не работать. Недавно родители сделали ему последнее предупреждение. Если он продолжит филонить, то ресторана ему не видать. И я считаю это справедливым. © Рабочие истории / VK
- Я несколько лет снимал трешку у одной богатой дамы, которая по полгода жила в Испании. Деньги перечислял ей на карту. Так вот, как-то раз она мне пишет: «А вы же мне аренду перечисляете, да? Все время забываю спросить». Оказалось, что для нее сумма в количестве больше $1000 в месяц — это настолько небольшие деньги, что она просто не замечала их поступления среди массы СМС. Пришлось сказать, когда именно перечислял. © Сергей Константинидис / ADME
- Жил в большом городе. Со мной работала коллега, она из обеспеченной семьи. Всю жизнь прожила в центре города. Как-то раз решили с ней встретиться на обеде, и она удивилась, как я так быстро доехал. Говорю, мол, на метро. А та уставилась на меня и такая: «Но у нас нет метро!» Пришлось прогуляться с ней пару кварталов, чтобы показать вход в подземку. Хотя лучше бы я сказал, что просто телепортировался. © ExtremelyRetired / Reddit
- Моя подруга детства построила большой бизнес, стала очень богатой и к 35 годам ушла «на пенсию». Пару лет назад к ней обратилось какое-то агентство и предложило стать мотивационным спикером. С тех пор общаться с ней стало просто невыносимо. В своих подкастах она постоянно разделяла людей на богатых и обычных, ленивых. Мужа нашей общей подруги она как-то назвала человеком без амбиций. В итоге наши общие друзья перестали ее куда-либо звать. Она тут же в своем подкасте рассказала, как она одинока, потому что некоторые люди не могут вынести чужого успеха. В конце концов и я высказала ей, что она теряет связь с реальностью. Та жутко разозлилась и теперь заставляет меня извиняться, мол, я должна была понять, что это все выдумка, и она специально все преувеличивает. © Reasonable_Zebra_210 / Reddit
- У меня есть знакомая. У нее муж прямо красавчик. Еще и богатый, щедрый. Восхищалась я ими до тех пор, пока не увидела его с другой. Он целовал незнакомку и весь вечер провел с ней. Я не удержалась. Настрочила знакомой сообщение с извинениями, что порчу идиллию, но просто не могу молчать. А оказалось, что она в курсе, более того, еще и знакома с большинством его временных пассий. © Карамель / VK
У богатых действительно бывают свои причуды. Впрочем, как и у всех. Если вам нравятся подобные материалы, то у нас также есть статья с подборкой историй о родственниках и их выкрутасах.
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История про смотрителя маяка навеяна женскими романами?