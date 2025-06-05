19 пожилых людей, которые отжигают не по-детски
Преклонный возраст — не повод перестать радоваться жизни и искать приключений. Кажется, именно так считают многие герои этой статьи. Ну а их дети и внуки получают солидный запас историй из серии «посмотрите, что наша бабуля учудила» или «а наш дед еще и не такое может».
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- Поехали мы семьей за грибочками. Ходим, ходим. Тут звонит дедушка наш, говорит, что они тоже поехали с бабушкой в лес, но он уже час найти ее не может. Ну мы помчались туда. Разделились. Прочесали все вокруг. Оказалось, что бабуля прошла через лес и поля на трассу, пришла в нашу деревню, отдохнула, покачалась на качелях и только спустя минут 30 дошла до знакомой и позвонила нам на сотовый. Примчались домой, в итоге бабушка деда обвинила, что он ее в поля завез. © Подслушано / Ideer
- Покупаю какую-то мелочь в киоске. Бабушка-продавец дает слишком большую сдачу. Указываю на ошибку, получаю поток благодарности. Через месяц снова подхожу к киоску. И вдруг бабуля хватает меня за руку и орет: «Вот он!» Я аж присел. И тут выходит эта бабушка из ларька и за руку выводит девушку неземной красоты. Знакомит нас. Как позже выяснилось, она внучке достойного мужа искала. Две недели заставляла ее вместе с собой в засаде сидеть в киоске. Так я с будущей женой и познакомился. © ***Yaguara / Pikabu
- Дедуля — большой любитель собирать очень старые вещи. Причем это не антиквариат, а, как правило, какой-то хлам. И вот он где-то раздобыл газету 1900-х годов. Пока ехал домой в трамвае, решил ее рассмотреть. И вдруг краем глаза заметил, что им заинтересовалась женщина рядом. Она, недоумевая, смотрела то на газету, то на него. Дед не растерялся. Принял озадаченный вид и такой: «А какой сейчас год?» © Подслушано / VK
- Дедушка рассказывал о свидании в его молодости. Приехал он за дамой, повез ее в кино. Там купил ей газировку и попкорн. Затем повел в кафе, купил ей самое дорогое блюдо в меню. «Дальше я отвез ее домой и высадил. Больше мы никогда не встречались», — со злостью вспоминает он. «Но почему?» — недоумеваю я. А дед такой: «Так я пошел на свидание с $1,5 в кармане, а вернулся с 75 центами. Решил, что она слишком дорого мне обойдется». © Brownatm / Reddit
- У бабушки была непростая жизнь. Ей пришлось идти работать в 13 лет. Кем она только не работала: и швеей, и продавцом, и в полиции, и уборщицей. А в итоге стала водителем-испытателем, нашла себя именно в этой профессии. По сей день в этой сфере трудится и в машинах разбирается. Ругаются они с мамой как-то на выходных, маман возмущается: «У всех мамы как мамы, а моя шофер, блин!» А бабуля ей отвечает: «Какой я тебе шофер? Сама ты шофер! Я водитель-испытатель! Бип-бип, дорогая!» © Рабочие истории / VK
Как говорил один старик: "Шофер от водителя отличается тем, что разбирается в машинах и может отремонтировать".
- В нашей семье ни у кого не было музыкального слуха, вот будто всем медведь на ухо наступил! Но бабушка любила петь, хоть и получалось ужасно. Она возлагала надежды на меня, поэтому и отдала в 6 лет в музыкальную школу. На прослушивании педагоги деликатно сказали что-то вроде: «Может, ей лучше на иностранный язык пойти?» Родители все поняли, но бабушка так быстро не сдалась и пошла разбираться. Залетает в кабинет директора и давай орать песни, доказывать, что внучка вся в нее, такая же певунья. Директор подумал, что проще согласиться и записал меня в класс ударных, где я пробыла полгода. Потом пошла на курсы иностранного. © Палата № 6 / VK
- Моему дедушке был 91 год. В таком возрасте у него уже появились проблемы с ногами. Ехали с ним в такси, в пункте назначения он вышел первым и упал на тротуар. Мы все бросаемся на помощь, а дед, как ни в чем не бывало: «Дамы и господа, мой следующий трюк — сальто назад». © krivitski / Reddit
- Была у бабушки в гостях. Сидим, болтаем о том о сем, и тут бабушка рассказывает о своей первой любви. Клянусь, я всю жизнь была уверена, что мой дедушка — это первый и единственный ее мужчина. Другие варианты мне и в голову не приходили. Но тут вдруг я понимаю, что рассказывает она вообще о каком-то незнакомом человеке. Пришлось ее чуток перебить и уточнить, точно ли не дед ее первый парень. Бабуля посмотрела на меня как на дурочку: «Этого еще не хватало! Чтобы я всю жизнь на одного потратила? Надо с каждым пообщаться, а потом за самого спокойного выйти замуж. Так интереснее». Кажется, я еще очень многого не знаю об этой женщине. © Карамель / VK
- Вчера после работы поехала поздравлять бабулю с 65-летием. Попала как раз в самый разгар праздника. Они с подругами обсуждали, на какое море в этом году поедут, какие наряды с собой возьмут, как тусить будут. А в конце вечера бабуля и ее подруга на спор садились на шпагат. Посмотрела я на это все и осознала, как же скучно я живу в свои 24. © Рабочие истории / VK
- Дед иногда снимал наличку с карты и прятал. Когда его не стало, мы деньги не нашли. Потом как-то приехали к бабушке и заметили, что она выбросила часть дедовых вещей. И в тот же вечер в банке с сушеным укропом нашлась записка: «Змейка моя, заначка под подушкой моего кресла. Не плачь по мне, слетай на курорт». А его любимое кресло уже было на свалке. Скинулись с родней и дали денег бабушке, чтобы та съездила на юг. Но все-таки было немного обидно. © Подслушано / VK
- Моя бабуля была категорически против, чтобы мы называли ее бабушкой. Мол, она вся такая из высшего общества, в ее кругах не комильфо быть старушкой. И она постоянно повторяла нам, что женщин об их возрасте не спрашивают. Но если кто-то задавал ей такой вопрос, она отвечала: «Мне 29, и я держусь». © Unknown author / Reddit
У нас бабушка свою пенсию клала н.а книжку (жила с нами и все покупали родители). Когда бабушка умерла, книжки нигде не оказалось. Тогда не было никаких запросов в сберкассу и наследований, нет сбер.книжни - нет денег.
- У моего отца параллельно были 2 семьи. Официальная жена с двумя дочками и мы с мамой. Все об этом знали, но старательно делали вид, что не в курсе. А наша бабушка очень хотела, чтобы мы все дружили. И бабуля сделала ход конем: повела нас всех, детей, в парк аттракционов. Мы правда подружились, сейчас самые близкие люди. Но с родителями не общаемся. Не понимаю отца и маму, близких отношений у меня с ними нет. Я выросла нормальным человеком, но иногда завидую людям, которые знают, что такое настоящая семья. Без обмана, любовниц, внебрачных детей. © Палата № 6 / VK
- Когда мой дедушка впервые поехал в гости к двоюродным братьям, то сказал, что его зовут Альберт. Те всю неделю его так и называли. И вот вся семья куда-то собиралась, и один из братьев спросил у бабушки: «А Альберт поедет с нами?» Та, выпучив глаза, спрашивает, мол, кто это. «Твой муж!» — отвечает ей паренек. «Так его Роном зовут», — говорит бабуля. Садится с дедом в машину и спрашивает, что это было. А дедушка такой: «Да кто ж его знает? Это первое, что мне пришло в голову». © dandaman64 / Reddit
- Бабушка рассказывала историю. Однажды дед проснулся утром, и вышел мусор выносить. Во дворе его встретили друзья, которые как раз собрались ехать на море. У них было одно свободное место. Дедушка думал, думал, а потом плюнул, спрятал ведро за дверью подъезда и поехал. Неделю бабушка сходила с ума и думала, куда же он пропал. А дед вернулся через неделю, взял ведро, зашел домой и заорал: «Люба, я мусор выносил!» © Палата № 6 / VK
Мне кажется, когда дедули (как этот с ведром или Альберт) так чудить начинают - то это плохой признак)
- У нас дома была большая библиотека, и бабушка постоянно пыталась заставить меня читать. За жизнь я прочитала немало, но никогда не считала себя книжным червем, мне больше нравилось смотреть фильмы. Но бабушку я слушала. Однажды прочла книгу «Человек-амфибия». Мне очень понравилось, я захотела обсудить книгу с бабушкой. Но выяснилось, что она ее не читала. Потом я прочла еще одну книгу — как раз ту, которую она советовала — и снова мимо. Позже оказалось, что бабуля ни одной книги из нашей библиотеки не читала и просто хотела чем-то меня занять. © Карамель / VK
- Дед свинтил на дачу, бабуля попросила меня сделать ремонт в их комнате. Я купил рыжий ламинат, стены покрасил в хвойный зеленый, повесил портрет писателя в золотой рамке. Красота! И вот возвращается дед. Мы ему завязали глаза, чтобы сюрприз устроить. Снимаем повязку, а он как выдаст: «О как! Значит, меня не было всего-то 2 недели, а ты уже портрет какого-то мужика повесила?!» © Рабочие истории / VK
- Переехала к дедушке в трешку. Каждый раз, когда ко мне заходил парень, дед спрашивал: «Ты кто?», слушал и уходил в свою комнату. Я уж переживала, не деменция ли. Но оказалось, что все полтора года это был пранк! Дед ждал, когда парень назовет не свое имя, а наконец-то скажет: «Я будущий муж вашей внучки». После этой фразы дедушка расплылся в улыбке и сказал: «Ну, наконец-то ты ответил правильно, сынок!» © Карамель / VK
- Бабуля свято верит в «опасных бойцовых собак» из телика и газет. А у нас пит из приюта. Мы ей не сообщали, чтобы не волновать, живем в другой стране. И вот понадобилось лечение, бабуля летит к нам. Сказали, что пес из приюта, и все. У него не купированы уши, хвост сломан в питомнике — загибается наверх, вид в целом смешной и придурковатый. В итоге весь месяц пес ходил хвостом за бабулей, выпрашивал обрезки мяса от ее котлет, она его укрывала одеялком, мерзнет же! Так и не поняла, какой он породы. Скучает по Максику. © Подслушано / Ideer
- Я молодая мама, живу летом в деревне у дедушки. Он уже старенький, 88 лет. Собирался с утра ехать в город на электричке. Просыпаемся с сыном поздно, часов в 10. Никого в доме нет, входная дверь закрыта на мощный железный засов изнутри. Деда нет! И совсем не помню, чтобы я его с утра провожала. Вечером возвращается домой. Я спрашиваю: «Деда, а как ты вышел? Дверь-то закрыта изнутри была». Он в ответ: «А я через окно, чтобы тебя не будить, внучка». © Подслушано / Ideer
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