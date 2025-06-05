19 пожилых людей, которые отжигают не по-детски

Преклонный возраст — не повод перестать радоваться жизни и искать приключений. Кажется, именно так считают многие герои этой статьи. Ну а их дети и внуки получают солидный запас историй из серии «посмотрите, что наша бабуля учудила» или «а наш дед еще и не такое может».