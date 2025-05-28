7 правил сумочного этикета, о которых многие наверняка и не слыхали

Даже изящный клатч нежелательно размещать таким образом, а уж здоровенная сумка на столе — это вообще моветон. Что же делать? Самый простой способ — поставить этот аксессуар на свободный стул рядом с вами. А если это невозможно, попробуйте посмотреть, есть ли под столешницей специальные крючки для сумок. Некоторые дамы предпочитают перестраховываться, покупают эти крючки заранее и приносят их с собой. Они легко крепятся к столу и удерживают вес сумки.