7 правил сумочного этикета, о которых многие наверняка и не слыхали
Чтобы считаться настоящей леди, недостаточно просто купить подходящую к наряду сумку. Существуют определенные правила этикета, согласно которым ее полагается определенным образом носить и правильно ставить. В этой статье мы попробуем привести основные моменты, которые соблюдают обладательницы модных ридикюлей, клатчей и тоутов.
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1. Сумку лучше носить с левой стороны
Сумочку полагается носить в левой руке, на сгибе левого локтя или на левом плече. Это же правило относится и к клатчам — их тоже держат левой рукой. Причина проста: если вы встретите знакомого, то сможете легко протянуть правую руку, чтобы поприветствовать его, не отодвигая сумку. Настоящий шик, правда же? Но если вы левша, то сумку, конечно же, будет проще носить справа, чтобы ведущая рука оставалась свободной.
2. В ресторане сумку не полагается ставить на стол
По нормальным правилам этикета сумочку нужно положить н.а стол, недопустимо вешать н.а спинку своего стула или ложить/ставить н.а сиденье стула рядом. И вообще - "здоровенная сумка н.а столе это моветон" , а какого детородного органа в ресторане делает здоровенная сумка??? Ходила н.а базар за картошкой и гречкой да что-то н.а обратном пути так захотелось фуагра с тартаром отведать, что прям так и пошла в ресторан???...🤨🤦🏻♀️
Даже изящный клатч нежелательно размещать таким образом, а уж здоровенная сумка на столе — это вообще моветон. Что же делать? Самый простой способ — поставить этот аксессуар на свободный стул рядом с вами. А если это невозможно, попробуйте посмотреть, есть ли под столешницей специальные крючки для сумок. Некоторые дамы предпочитают перестраховываться, покупают эти крючки заранее и приносят их с собой. Они легко крепятся к столу и удерживают вес сумки.
3. Сумочку не стоит набивать вещами
Не перегружайте сумку. Понятно, что хочется взять с собой все самое необходимое, но важно помнить, что дамская сумочка не должна быть переполнена вещами. Раздутая сумка не просто выглядит непривлекательно, ее еще и неудобно носить. Поэтому желательно регулярно проводить осмотр содержимого вашего любимого аксессуара и убирать из него все лишние предметы. Оберткам от конфет и шоколадок, билетикам и прочему мусору тоже не место в сумке.
4. Маленькие сумки не носят под мышкой
Стоп только что сказали что надо правую руку держать свободной для поцелуев кавалерами. Так что получается обе руки тянуть к ним?
Чтобы не выглядеть нелепо, лучше забыть об этой привычке. Под мышку нежелательно прятать и маленькие сумочки, и клатчи, с которыми дамы ходят на светские мероприятия. Эксперты по этикету предлагают держать клатч обеими руками перед собой или же взять его в одну выпрямленную руку и носить сбоку от тела.
5. Сумка должна соответствовать ситуации
При выборе сумки рекомендуется учитывать статус мероприятия. На официальную встречу лучше взять строгий аксессуар без лишних украшений и из гладкого материала. А для более неформальных выходов подойдут сумки в вашем любимом стиле — от лаконичных мессенджеров до стильных рюкзачков с авторской росписью или смешными принтами.
6. Размер сумки должен соответствовать габаритам ее хозяйки
В идеале размер сумки должен быть прямо пропорционален вашему. К примеру, при невысоком росте нежелательно носить гигантскую сумку-тоут, иначе это будет смотреться слегка нелепо. Миниатюрным дамам лучше выбрать аксессуар поменьше, который будет гармонично вписываться в созданный ими образ.
7. Сумочку желательно выбирать по погоде
Перед выходом из дома не помешает свериться с прогнозом погоды и выбрать сумочку, подходящую для этих условий. Дело в том, что замшевые или кожаные сумки могут испортиться из-за дождя или снега. В плохую погоду лучше взять аксессуар из водостойкого материала или захватить с собой защитный чехол для сумки.
Кстати, если никак не удается найти подходящую сумку в магазине, можно попробовать создать ее своими руками. Вот как раз 15 модниц, которые сшили себе такие вещи, что даже кутюрье позавидуют.
Комментарии
Какой вывод можно сделать из этой статьи? От сумок одна головная боль, проще купить хороший городской рюкзак и посылать "знатоков" нa передачу ЧтоГдеКогда.
А для театра и ресторана иметь пару нейтральных вариантов. Всё равно всем вокруг абсолютно пофигу, как вы носите свой клатч, баул, суму, мошну, дипломат и любую другую ручную кладь, только не задевайте ею прохожих.