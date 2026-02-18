18 историй о папах, которые навсегда вошли в золотой фонд семейных баек

Быть папой — значит уметь превратить ребенка в «экологический манифест» на утреннике и терпеливо привозить плюшевых Хрюш из каждой дальней командировки. Их методы обучения физике могут сопровождаться хлопками по учебнику, но их поддержка остается фундаментом на всю жизнь.

Мы собрали 18 историй о папах, которые доказали, что настоящая отцовская любовь состоит из забавных промахов, невероятной выдумки и очень добрых традиций.