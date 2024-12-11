30+ крутых пап, которые могли бы претендовать на звание «отец года»

Быть крутым папой — это не задаривать подарками и деньгами, а уделять ребенку время, заботиться о нем, быть вместе с малышом в моменты горестей и радостей. Некоторые отцы так здорово справляются с этими задачами, что хочется с уважением пожать им руку.

«Дочка увидела в сети фото рождественского шалаша и захотела свой собственный. Я не особо рукастый, но за несколько дней справился. Теперь она там читает»

© pr0n-clerk / Reddit Алина 1 день назад Я бы тоже там читала. И ела. И спала)))

У меня в детстве шалаша не было, но я всегда обустраивала себе уголок за новогодней ёлкой (высоченной! Раскидистой! Обязательно настоящей и вкусно пахнущей), там оставалось пространство до угла и второй стены, я таскала туда подушки, пледы, вкусности всякие и книжки. Это было любимое место в доме)) - - Ответить

«Я перешел на новый уровень в создании причесок. Дочке нравится»

Вау, такие вершины отцовства не всем по плечу! © hguz1987 / Reddit

«Вот почему дети любят играть с папой! Жена сказала, что она даже не сомневалась, что я до этого додумаюсь»

Когда с папой все в удовольствие, даже уборка

Мы с мужем развелись. Спустя некоторое время начались разногласия с дочерью, она считала, что папа замечательный, а я — чудовище, и все делаю неправильно. Я отправила ее пожить к отцу, думая, что через месяц они оба будут недовольны, а она вернется. Но прошел уже почти год! Дочь прекрасно проводит время там, у них нет никаких конфликтов, все спокойно и хорошо. Дочь даже стала учиться лучше, а бывший муж похудел — они теперь вместе бегают по утрам. Недавно я пришла к ним домой и обалдела: там чистота невероятная, хотя раньше они оба постоянно устраивали беспорядок... Может, и правда причина во мне? © Мамдаринка / VK

«Я построил 20-метровую лодку у себя на заднем дворе для наших четверых сыновей»

«Я хотел сделать памятное фото для нашего первого заплыва. Думаю, у нас это получилось»

«Домик я сделал для своей дочки в подарок на 6-летие. Ей понравилось»

Смекалка делает из классного папы еще и крутого мужа

Мой муж — папа какого-то невероятного уровня! У нашей 8-летней дочери в гостях была подруга, и они вместе с мужем втроем играли на улице. Когда они пришли домой, девочки подбежали ко мне и сказали: «Мы — ваши покорные слуги. Скажите нам, что делать». Оказалось, мой гениальный муж поспорил с ними, мол, если он выиграет (не знаю, во что они там играли, но не суть), то они будут играть в то, что он скажет. Мой супруг выиграл и сказал им притвориться моими слугами. В итоге девочки убрали одежду, слили воду из посудомоечной машины, навели порядок в спальне, достали пижамы и приготовили ванну, пока я сидела на диване и командовала ими. Мой муж — мой герой! © ***2 / Reddit

«Вот сколько посуды пришлось помыть за полдня с близнецами. Я устал, у меня все болит, но я люблю каждую минуту этой жизни»

«Обещал сыну сходить с ним в поход. Пока пешком, потом будет велик, яхты и лыжи»

«Ребенок сказал: „Папа, я хочу чесночную лапшу из китайского ресторана“. А я взял и сам все приготовил»

Когда папа — это забота

Первую свою работу я запомнила на всю жизнь: пахала 6 дней в неделю, уставала, постоянно спешила. Однажды, во время особенно трудного дня, мне ужасно захотелось пирожное. Я набрала папу и, не стесняясь, попросила привезти десерт мне прямо на работу. Он примчался быстро, передал мне маленькую коробочку и улыбнулся.

Прошло 10 лет. Я сменила три работы, но каждую пятницу мой папочка неизменно приезжает ко мне в обеденный перерыв, чтобы подарить пирожное: без просьб, без напоминаний. Я уже давно сама мама, но такая забота отца бесценна. Папина любовь чудесна, сколько бы лет не было его «маленькой девочке». © Мамдаринка / VK

«Не судите строго, я делаю это всего лишь второй раз. Моей дочке 6 лет, и она думает, что ничего круче быть не может»

«У меня два сына: старшему 7 лет, младший недавно родился. Раз в месяц мы со старшим весь выходной с утра до вечера занимаемся разными совместными проектами»

«Вот, например, то, что мы в прошлом месяце делали вместе. Использовали картон, клей, зубочистки и белый маркер для стекла».

«Дочка захотела кроватку, да не простую, а за 100 тысяч. Моя жаба сказала, мол, сам сделаешь. И сделал»

Папа — на все руки мастер

Я — отец дочерей, и учусь перешивать одежду на швейной машинке. Раньше я понятия не имел, что брюки для подростков — такая щекотливая тема. Оказывается, соотношение талии и бедер у девочек меняется по мере взросления, и наступает период, когда почти любая одежда сидит плохо. Добавьте к этому подростковые комплексы и гормональные бури — и вот причина наших постоянных ссор с дочерями.

Но, когда я понял суть проблемы, посмотрел в интернете несколько роликов, купил в секонде пару дешевых джинсов и начал тренироваться. Мало того, что это прикольно само по себе — уметь подгонять одежду, мне еще и сам процесс нравится — он успокаивает. И дети так радуются, когда надевают новые брюки, а они идеально сидят! © ShrikeOnABike / Reddit

«Я распечатал этот венок на 3D-принтере. Горжусь собой. Дети в восторге»

«Моя 6-летняя дочь долго упрашивала меня сделать ей ирокез „как у папы“. Сегодня я исполнил ее мечту. Мой ребенок — просто отпад!»

«Мой лайфхак, как сделать детей самыми счастливыми на каникулах бесплатно. У нас после переезда осталась куча коробок. Я сделал из них замок для дочки»

Растопить сердце папы проще простого

Мы с дочкой ехали домой, болтая о пустяках. И вдруг она сказала: «Папа, ты знаешь, ты самый лучший! Спасибо, что ты у меня есть». Я едва не бросил руль. Эти слова прозвучали так просто, так неожиданно, но ради этого признания я, наверное, и живу на свете. Отцовство — совсем не легкое занятие. Безусловно, не такое сложное, как быть мамой, но тоже непростое. И такие приятные слова от своих детей помогают находить силы и вновь стараться быть лучше и делать больше. И я буду стараться ради своей прекрасной семьи. © Мамдаринка / VK

«Сын: „Я хочу быть динозавром!“ Муж: „Не вопрос. Нам нужны трусы и три бумажных колпака“. Знакомьтесь: это — трицератопс»

«Я мотивирую своих двоих детей есть больше овощей, устраивая им „соревнование по самому громкому хрусту“. Победитель определяется после 10 раундов»

«Моей жены не стало в августе. Я взял себя в руки и сшил костюмы для наших детей. Это было так здорово!»

«Сегодня гуляли с дочкой в лесу и нашли выкинутую кем-то голубую клеенку. Сразу возникла идея, как ее использовать. Получилось как-то так»

Островок сказки получился, вашим детям с вами повезло! © liyka.madera / Pikabu

Когда папина мудрость помогает строить свою любовь

Папа с самого детства рассказывал мне о любви. Я не все понимала, но многое запомнила. Например, он говорил, что в любви спокойно и ласково, а если много переживаний и настроение скачет то вверх, то вниз, стоит задуматься: «А правда ли это любовь?» Говорил, что если надо мной смеются или шутят, а мне обидно, а не весело, значит, что человеку нужно сразу сказать об этом. Если он продолжает так поступать — то это не любовь. Такие простые, но такие ценные слова говорил мне мой папочка. И сейчас я в отношениях с прекрасным, заботливым парнем. И не понимаю, как можно полюбить того, кто делает тебе больно, неприятно или некомфортно. Уверена, что во многом это именно папина заслуга. © Палата № 6 / VK

«Моим дочкам 7,5 месяцев. Обычно по ночам их кормлю я. Сегодня я проснулся в панике в 4:30, а они проспали до самого утра. Это была лучшая ночь за последние месяцы!»

«Мне пришлось трижды укладывать вещи в машину во время нашего отпуска. К концу я стал мастером. Здесь есть все — от швейной машинки до холодильника»

«Отцовство — это не всегда легко, но когда твоя 14-летняя дочь говорит, что отложила свои карманные деньги и хочет пригласить тебя на кофе, это потрясающее чувство»

«После просмотра фильмов о Гарри Поттере дети принесли с улицы вот такую волшебную палочку. Я сделал для юных волшебников нормальные атрибуты. И все довольны»

«Это мы с сыном: папа-динозавр и маленький динозаврик»

Папа знает толк в красоте

В школе пацаны дразнили меня рябой шваброй. Я комплексовала очень: эти ножки-спички, дурацкие веснушки, кудри эти рыжие. Однажды о моей беде узнал папа и сказал: «Дочка, ты такая красавица! Ты не рыжая — ты золотая! И веснушки твои — это солнышко тебя поцеловало. Это к счастью!» И в доказательство показал мне старый фотоальбом с мамиными снимками, где она была школьницей. Оказалось, мы с ней очень похожи, а сейчас мама — ну просто красавица! И я успокоилась, поняла, что надо просто чуть-чуть подождать. И правда: прошел буквально год, и одноклассники начали звать на свидания. Папа был прав. Он всегда прав.

«Решил подарить маленькой принцессе детскую кухню на Новый год. Пластиковые не нравятся, заказывать деревянную дорого — от 10 тысяч. В итоге сделал сам»

Эта кухня красивее, чем моя настоящая! © DevushkaFromVl / Pikabu