15 мам, о безграничной любви которых впору слагать легенды

Истории
1 час назад

Что и говорить, мамы на многое готовы ради своего ребенка. Для них само собой разумеющееся пожертвовать своими силами, здоровьем, отдать последнее, если ее ребенок в этом нуждается. Вот мы и решили сделать подборку душевных историй о великой материнской любви.

  • Заболел жутко: все тело ломит, голова болит. Заснуть просто не могу. Живу один, лекарств мало, куда-то ехать банально нет сил, так что пользуюсь тем что есть. Температура не сбивается. Время час ночи, лежу смотрю телек, и вдруг звонок в дверь. Вздрагиваю в полнейшем шоке. Иду к двери, в голове самые разные мысли о том, кто это мог так поздно прийти. Смотрю, а там мама! Мы с ней полтора часа назад созванивались, я сказал, что постараюсь уснуть, а утром схожу за лекарствами. А она приехала ночью, потому что очень переживала. Привезла кучу таблеток и малину к чаю. Вот она, настоящая забота. Всем бы таких мам. © maslov.m / Pikabu
  • Однажды, когда я был совсем маленьким, шел я домой и что-то задумался. И вдруг неведомая сила оторвала меня от земли и отбросила в сторону. Оказалось, я не заметил, что там рядом была змея, а мама увидела и спасла меня, буквально встав на ее пути. Еще помню, участвовал я в школьном спектакле. У нас тогда была только одна машина, на которой отец ездил на работу. Так мама пешком прошла 8 км в одну сторону и столько же в другую, просто чтобы посмотреть на мою дурацкую пьесу в начальной школе. © Unknown author / Reddit
  • Как приятно было отвести любимую мамочку в магазин, набрать ей вещей, а, когда она засомневалась, какую из них выбрать, сказать: «Тебе все вещи нравятся? Тогда бери все!» И ту кофточку, которую она примерила у кассы, пока мне пробивали товар, тоже. В моем детстве был период, когда мы жили небогато, но даже тогда мама умудрялась в магазине сказать мне то же самое: «Тебе нравятся обе? Давай возьмем». Она уже и не помнит об этом, но я счастлива, что сейчас могу позволить себе эту же фразу. © Подслушано / Ideer
  • Мне 30 лет, мама для меня — целый мир, я так благодарна за ее любовь. Сейчас я переживаю развод, и хотя у меня есть друзья и родственники, поддержка мамы действительно помогает мне все это пережить. Что бы со мной не случалось, она постоянно говорит мне что-то вроде: "Я получила повышение и сразу подумала о тебе. Давай я еще тебе помогу", "Мы команда", "Подумала о твоем сломанном телевизоре. Давай я куплю тебе новый". Люблю маму, с ней я чувствую, будто выиграла в лотерею. © domthehopelessrom / Reddit
  • У меня день рождения летом, у сестры в Старый Новый год. Я всегда жутко расстраивалась, что у нее новогодняя елка в этот день, а у меня нет! И вот мне лет 6, просыпаюсь, а в углу на комоде наряженные еловые ветки в банке, а под ним подарок. Это мама все устроила. Я так счастлива была! © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз мне пришлось наказать дочь-подростка и забрать ее телефон. И вдруг позвонил неизвестный номер, я ответила. Какой-то мальчик на том конце начал грубо высказываться в адрес моей дочери, думая, что разговаривает с ней. Я терпеливо выслушала, а потом сказала, что узнаю, где он живет, поговорю с его родителями и добьюсь того, чтобы его исключили из школы. Он тут же понял, что разговаривает с мамой, испугался и повесил трубку. Позже я увидела сообщение от подруги дочери о том, что этот мальчик донимал многих девочек в школе. Я ответила, что уже разобралась с ним. Моя дочь в школе стала известной благодаря «маме, которая очень напугала парня». © Noha Farahat / Quora
  • Сижу и с наслаждением ем руками майонезный салат из пластиковой тарелки и непонятные бутерброды из пакетика перед телевизором, забравшись ногами на диван. Это мама с корпоратива принесла (у них так принято). Смотрю «Ну, погоди». И это самое лучшее, что случилось со мной за последние несколько месяцев. Абсолютное счастье. © Подслушано / Ideer
  • В старших классах моя дочь частенько приходила домой поздно из-за того, что ее вместе с остальным классом оставлял после уроков учитель. Из-за этого она опаздывала на автобус. Мне это конкретно надоело, поэтому я решила вмешаться и поговорила с учителем. Сказала, что если моя дочь не нарушает дисциплину, то ее не имеют права задерживать. Учитель сказал, что виной всему плохое поведение всего класса. Я еще раз повторила, что моя дочь не будет наказана за чужие проступки и будет уходить после звонка. Учитель пригрозил, что тогда это может повлиять на ее оценку. Но я стояла на своем и сказала дочери, чтобы никого не слушала. Что произошло дальше? У дочери были хорошие оценки, и она стала молекулярным биологом. © Marilyn Wolfe / Quora
  • Живу отдельно от родителей в другом городе, учусь, работаю, обеспечиваю себя. Как-то раз приехала к маме, залезла к ней на колени и заревела навзрыд: пожаловалась на друзей, коллег, преподов, которые порой плохо ко мне относятся. Так мамуля вытерла мне слезы и выдала: «Я обязательно приеду, и у них будут проблемы. Накажу их, уши им надеру и их родителям позвоню!» На душе сразу так легко и спокойно становится. Лучшая психотерапия. © Подслушано / Ideer
  • Мама вырастила меня одна. Она всегда помогала и поддерживала. Уже 5 лет живем отдельно, но в одном городе. Недавно была в командировке на другом конце страны, возвращалась домой, но опоздала на самолет. Написала маме, чтобы не переживала, так как прилечу на следующем. Вернулась домой глубокой ночью без сил. Хотелось просто свалиться спать в одежде. Продуктов в холодильнике нет, решила хоть чай попить. Захожу на кухню, а там записка на столе: «Знаю, как ты устала. Котлеты с картошкой в холодильнике. Заправь салат сама. Приятного аппетита! Люблю, мама». Оказалось, что она приехала ко мне через весь город, чтобы приготовить еду и оставить продукты в холодильнике. Не пожалела времени и сил, хотя ей уже тяжело ходить. Всю мою усталость как рукой сняло, и я прям почувствовала тепло внутри.
  • Когда мама уходила на работу по утрам, то всегда целовала меня, и я это чувствовала сквозь сон. На протяжении всей жизни она так делала. Сейчас я переехала, потому что семья за это время увеличилась на 3 сестры. Так сейчас по утрам матушка пишет смс: «Целую!». Не могу без этого проснуться. © Подслушано / Ideer
  • Я росла в бедности, но даже не догадывалась об этом, пока не стала старше. А все потому, что мама научилась обеспечивать нас всем, в чем мы нуждались. Когда я совершала ошибки и понимала, что мне нужна помощь, и мама, и папа мне помогали. Теперь у меня почти взрослые собственные дети, но и по сей день моя мама бросит все и прибежит, чтобы помочь мне, моим детям, моим братьям и сестрам, детям моих братьев и сестер. Я аж задыхаюсь, думая об этом. Так, мне нужно идти, мне нужно позвонить маме. © testingground171 / Reddit
  • На улице сильно похолодало. Пока шла на работу замерзла, как и мои коллеги. Решили мы сначала чай горячий попить, согреться. Заварили, разлили по чашкам, сели. Пьем. И вдруг начальница говорит: «Мне мама рано утром позвонила и сказала, мол, Аня, сегодня похолодало, не забудь штаны теплые надеть». Я чуть чаем не поперхнулась, ведь она уже 76 дней рождений отметила. Я не удержалась и спросила: «Анна Ивановна, а маме сколько же лет?», а она в ответ: «95 уже. Но как хорошо иногда почувствовать себя ребенком». © baskakovame / Pikabu
Кошка Киплинга
2 дня назад

Хорошая история. Плохо только что читаю я ее уже раз шестой в разных статьях, за последние полтора месяца.

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  • Помню, когда еще жил у родителей, то часто смотрел фильм или играл в игры, а в этот момент подходила мама и давала яблочко или черешню. Как же было классно! Мальчик Сережа, 46 лет. © SNeron / Pikabu
  • После развода начала встречаться с мужчиной. Мама моя холодно к нему относилась. Решила я его на блины позвать. Позвонила маме рецепт узнать, а она сказала, что сама их приготовит. Ну, думаю, оттаяла. И вот вечер, мужчина мой откусывает блин, краснеет и сквозь слезы говорит, что очень вкусно. Тут же беру блин, пробую, а там перца просто под завязку. Беру блин со сладкой начинкой, а в нем вместо сахара — соль. Спрашиваю у мужчины, как же ему может быть вкусно, когда все блины испорчены. А он говорит, что не хотел меня обижать, я же готовила, старалась. Тогда я и поняла, что я с ним надолго. На следующий день звоню маме узнать, зачем так меня подставила. А она аккуратно спрашивает, как мой гость отреагировал. Узнав, вздохнула с облегчением. Оказывается, она просто хотела выяснить, действительно ли мужчина хороший, подходит ли мне. С тех пор она в нем души не чает.

Комментарии

Уведомления
Кошка Киплинга
2 дня назад

В последней истории странная дочь. Рецепт блинов можно и в интернете узнать. Это проще некуда.

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