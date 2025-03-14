15 мам, о безграничной любви которых впору слагать легенды

Что и говорить, мамы на многое готовы ради своего ребенка. Для них само собой разумеющееся пожертвовать своими силами, здоровьем, отдать последнее, если ее ребенок в этом нуждается. Вот мы и решили сделать подборку душевных историй о великой материнской любви.