17 фото, которые доказывают, что наши мамы были теми еще сердцеедками

Мы редко заглядываем в старые фотоальбомы, а зря, ведь там можно найти массу интересного. Пользователи соцсетей поделились своей гордостью - фотографиями своих красивых родительниц.

"Фотография мамы в старшей школе, 1991 год"

Как вашему отцу удалось ее добиться? © vorpalfrost / Reddit

"Моя красавица-мама, 1980-е"

"Мама, 1973 год. Она уже тогда родила брата"

"Мама на школьной фотографии, 1970-е"

"Первая любовь. Это папа сфотографировал маму, конец 70-х"

Ваш батя шикарный фотограф. © Biehler31 / Reddit

"Мама говорит на трех языках, получила степень магистра в Сиракузах и объездила все континенты, кроме Антарктиды. Фото сделано в 60-е или 70-е"

"Мама-страшеклассница, 1973 год"

"Покажу вам гламурное фото моей мамы из 88-го"

«Выпускной мамы, 1970-е. Она красива и внутри, и снаружи»



"Моя мама примерно в 1988 году. Она была большой поклонницей панк-рока"

Стильная мама, 80-е

"Мама в 1993 году"

"Выпускное фото моей мамы,1957 год"

"Мама в 23 года. Она играла в хоккей и была очень крутой"

Молодая и красивая

"Выпускное фото моей матери, 1952 год"

"Мама в 60-х. Да, она была моделью"