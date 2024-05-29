17 фото, которые доказывают, что наши мамы были теми еще сердцеедками
Фотоподборки
55 минут назад
Мы редко заглядываем в старые фотоальбомы, а зря, ведь там можно найти массу интересного. Пользователи соцсетей поделились своей гордостью - фотографиями своих красивых родительниц.
"Фотография мамы в старшей школе, 1991 год"
- Как вашему отцу удалось ее добиться? © vorpalfrost / Reddit
"Моя красавица-мама, 1980-е"
"Мама, 1973 год. Она уже тогда родила брата"
"Мама на школьной фотографии, 1970-е"
"Первая любовь. Это папа сфотографировал маму, конец 70-х"
- Ваш батя шикарный фотограф. © Biehler31 / Reddit
"Мама говорит на трех языках, получила степень магистра в Сиракузах и объездила все континенты, кроме Антарктиды. Фото сделано в 60-е или 70-е"
"Мама-страшеклассница, 1973 год"
"Покажу вам гламурное фото моей мамы из 88-го"
- Это потрясающе! © jennyferjo / Reddit
«Выпускной мамы, 1970-е. Она красива и внутри, и снаружи»
"Моя мама примерно в 1988 году. Она была большой поклонницей панк-рока"
Стильная мама, 80-е
"Мама в 1993 году"
"Выпускное фото моей мамы,1957 год"
"Мама в 23 года. Она играла в хоккей и была очень крутой"
Молодая и красивая
"Выпускное фото моей матери, 1952 год"
"Мама в 60-х. Да, она была моделью"
Еще у нас есть 19 старых семейных фотографий, люди с которых покоряют своей красотой.
Фото на превью rn7rn / Reddit
Комментарии
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Какие все красивые, настоящие , по своему, друг на друга не похожие. Не то что сейчас, инкубационные все.
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