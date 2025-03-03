20+ пап и дедушек, которые на себе испытали, что жизнь с детьми непредсказуема

Истории
1 час назад

Оставить ребенка на мужское попечение — это всегда немного эксперимент. Казалось бы, что может пойти не так? Но дети быстро находят способ проверить терпение отцов и дедушек, задать им сотни неудобных вопросов и втянуть в самые неожиданные приключения. А взрослые мужчины, в свою очередь, тоже не отстают — изобретая нестандартные методы воспитания, порой сами того не ожидая.

  • Когда мы с братом были маленькие, мама подарила папе какой-то дорогой одеколон нежно-зеленого цвета с приятным запахом. Вечером мы возились в ванной и случайно разлили драгоценную жидкость. Ничего умнее, чем долить во флакон воды с зеленкой, мы не придумали. Папа вставал рано, сонный завтракал, брился и шел на работу. И в то утро он не стал нарушать обычный порядок действий. Вот только после того как освежился одеколоном и взглянул в зеркало, ему пришлось звонить начальнику и брать отгул.
  • Повез меня маленькую папа в парк на санках. Hа обратном пути я все приговаривала: «Папа, вали! Папа, вали!» Но чего я хотела, он так и не понял. Встречает нас дома в коридоре бабушка и спрашивает: «А где второй валенок?» Валенок нашелся у выхода из парка заботливо воткнутым в сугроб. © Тëтя из интернета / ADME
  • Муж сегодня забирал сына из садика. Приходит домой, а на ребенке чужая куртка. Я, конечно, в шоке: «Это чья?» Муж пожимает плечами: «Ну, вроде его, черная». Спрашиваю сына: «Ты почему, папе не сказал, что это не твоя?» А он такой: «А мне всегда моя не нравилась, а эта - огонь!" © Мамдаринка / VK
  • Сижу, смотрю боевик. Заходит сынок, присаживается рядом. Я его выгоняю в комнату: "Извини, сына, ты еще маленький, тебе нельзя такое смотреть". Тот ушел. Через какое-то время освободил ему место, тот сел смотреть мультики. Я устроился рядом с ним, и тут мелкий выдает: "Извини, папа, ты уже взрослый, тебе нельзя такое смотреть". Ушел на кухню. Справедливо. © Сокровенные истории / VK
  • Мама уложила крохотного меня спать в комнате, где сидел дед. Сама пошла на кухню. Я начинаю вякать, мама кричит деду: "Покачай ребенка!" Он такой: "Угу", — но я ору все громче. Она снова кричит: "Ты качаешь ребенка?" Дед такой, мол, да качаю я, качаю. А у меня уже истерика. Мама бросает все и бежит к нам, а там картина маслом: дед мой сидит на кресле с газетой в одной руке, а другой рукой покачивает пустую коляску, а я лежу в противоположном углу комнаты, на диване, дергаю ногами, руками и истерю! © Ksenia Mironova
  • Как-то раз зимой мой муж вел нашего трехлетнего сына в садик. Сам шел впереди, а сын тихонько плелся за ним. Шли они, шли, и тут муж решил посмотреть, не отстал ли ребенок. Глядь, а сынок решил лизнуть металлический столб и прилип языком. Так муж испугался и как бегом сначала сказал сыну, чтобы он не отрывал язычок и ждал его, а потом рванул в ближайший дом. Стучал по квартирам и просил немного воды в бутылке. Пока он добывал воду и бежал обратно, вокруг нашего сына собралась внушительная толпа неравнодушных людей. Представляете картину: 7 утра, темень и посреди улицы стоит 3-летний малыш с прилипшим к толстенному железному столбу языком совершенно один и возле него никого нет. Но благодаря сообразительности нашего папы все закончилось благополучно. Отлепили водой язык и даже не опоздали в садик. © Ирина Оленникова
  • Мой вчера решил поумничать и такой: "Я сам сегодня уложу детей спать". Я, конечно, не возражала. Сижу на кухне, пью чай, думаю: вот оно, счастье. Через десять минут влетает младший: "Ма-а-ам, папа нам мультик включил и сам уснул!" Захожу в комнату, дети скачут по кровати, а папа храпит как трактор. Вот так и закончился его вечер ответственного родителя. © Мамдаринка / VK
  • Однажды наш папа пришел сам забирать ребенка из садика (он на работе все время, поэтому забирала или я, или старшие дети). А у ребенка были свои планы на жизнь, и она сказала воспитательнице, мол, я его не знаю. Что тут началось! Звонили мне. Я уверила, что это все-таки папа. Присылала им в мессенджере подтверждение, что они могут выдать ребенка. © Anzhela Taver
  • Сижу, значит, в гостиной. И тут вижу, как 3-летняя дочурка, полностью укрытая одеялом (как привидение) на цыпочках крадется за вкусняшками. Мне пришлось приложить нечеловеческое усилие, чтобы не засмеяться и строгим голосом отправить ее обратно. © mullins267 / Reddit
  • Когда я была маленькой, мы с папой во время дождя выходили на улицу. Он вставал в позу, говорил: «бу-бу-бу» — и звучал гром. Я долго верила, что мой папа бог грома, пока в школе не рассказали про то, что молния всегда вспыхивает раньше звука грома. © Палата № 6 / VK
  • Играем с сыном в мяч. Я сделал паршивый бросок, мяч пролетает над головой сына. Говорю, мол, извини, я плохо кинул. А сын так по-доброму смотрит на меня и говорит: «Нет, папочка, ты отлично кинул». Потом он делает два шага в сторону мяча, снова останавливается, оборачивается и выдает: «Когда мы говорим что-то приятное, даже если мы совсем этого не имеем в виду, это называется быть вежливым, да?» © omgwtfbob / Reddit
  • Мой батя каждое утро начинал с того, что ставил на плиту чайник со свистком, чтобы приготовить себе кофе. В детстве я часто забавлялся, снимая свисток с чайника, дул в него, надевал обратно и прятался. Батя в домашнем халате и тапочках спускался на кухню, наливал воду в кружку, делал первый глоток и недовольно морщился, когда обнаруживал, что вода все еще холодная. Я много раз повторял этот фокус, выводя отца из себя. Он даже чайники разные покупал... Прости, батя. © Палата № 6 / VK
  • У меня есть мелкий, совсем мелкий брат, которому еще и годика нет. Не знаю, как рос и воспитывался я, если кажется, что у моего отца вообще никакого опыта в воспитании детей. Вчера зовет меня, так как остался один на один с малышом (маме надо было по делам уехать), и спрашивает: «Ты не помнишь, как тебя в детстве мама пеленала?!» Я молча смотрю на него и протягиваю пачку памперсов. Он смотрит на меня, протягивает купюру и говорит: «Это сейчас, еще столько же после того, как он будет в новых памперсах и спать». Ну е-мое! © Палата № 6 / VK
  • Когда родился старший сын, мы жили в студенческой общаге. И вот оставила я как-то двухмесячного сына с папой. А сына сложно было запеленать, он вытаскивал руки и от движения рук просыпался. Так вот, прихожу и вижу такую картину: в кроватке лежит сын, обмотанный веревкой по принципу кокона, а конец веревки у мужа в руках. Он спит на полу и по сне дергает эту веревку. Ребенок от движения как бы катается из стороны в сторону, укачивается. И оба спят. © Inna Tsiolta
  • Отправлялась в роддом, оставив мужа с двумя детьми — двух и девяти лет. Мелкий еще и приболел. Через пять дней возвращаюсь с заветным кулечком, а квартира вверх дном, холодильник пустой, дети на мне виснут, папа немытый, небритый, глаз дергается... Вот пусть только попробует еще раз мне сказать, что я сижу дома и ничего не делаю! © Мамдаринка / VK
  • У нас на кухне раковина разделена на две части (мойка и сушка). Однажды оставила мужа с сыном, ему тогда было 8 месяцев, а сама пошла к врачу. Попросила по возможности помыть посуду и искупать малого. Прихожу: в одной половине раковины муж моет посуду, а во второй сын плещется, и муж еще такой, мол, смотри как я идеально все распределил. © Мамдаринка / VK
  • Муж принес с работы прибор ремонтировать. И весь вечер не мог его разобрать. На следующий день, пока он был на работе, 2 сына (6 лет и 3 года) разобрали прибор до последнего винтика. Ремонту он уже не подлежал. Посмеялись и выкинули. © Татьяна / ADME
  • Чтобы мотивировать сына учить английский, мой муж, троечник, который закончил университет только потому, что умел договариваться с людьми, вместе с сыном ходит на курсы и делает домашние задания. Пусть для него это очень сложно, он все равно старается и делает это ради сына, чтобы показать ему на своем примере. Очень достойный и уважительный поступок. Горжусь им. © Не все поймут / VK
  • Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она приготовила «макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я показала, что необязательно их есть, можно только сделать вид, что ты их ешь. Типа «ням-ням-ням, как вкусно». Муж только грустно выдал: «А я уже штук 15 съел...» © Мамдаринка / VK
  • После работы решил подвезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По пути забрал дочь из садика. Всю дорогу она почему-то молчала, мы болтали, что-то спрашивали у нее, а она лишь говорила «да» и «нет». Я решил, что у нее день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довез коллегу до дома, поехали с дочкой дальше, и тут она наконец-то выдает серьезным тоном: «Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди на ее месте, на самом лучшем месте в машине! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник». © Палата № 6 / VK
  • Сидим с женой ужинаем. Слышу — в ванной вода зашумела. Дай, думаю, проверю.
    Открываю дверь, а там сын (3 с половиной года) что-то полотенцем вытирает.
    Я: «Все в порядке, сын?»
    Сын: «Все нормально, пап. Я просто телефон помыл». © MrPotatos / Pikabu
  • Дочь раскапризничалась, мол, хочу, чтобы сегодня папа готовил. И хоть ты тресни. Муж пытался противостоять, но потом пошел и приготовил на всех. Дочь довольна. Укладываю ее спать, а она хитренько так говорит: "Мама, а я во вторник опять истерику устрою. Пусть папа опять готовит, а ты отдохнешь". © Мамдаринка / VK

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