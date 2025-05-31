15 откровенных историй о подарках, которые сложно забыть даже годы спустя

Найти подарок, который придется по душе человеку, бывает по-настоящему нелегко. Но стоит немного постараться и все получится. Главное, не перестараться с подготовкой сюрприза, а то может выйти история прямо как у героя этой статьи, который в свой день рождения отправил дочь за батарейками, а получил «зарядное устройство» размером с чемодан.