15 откровенных историй о подарках, которые сложно забыть даже годы спустя
Найти подарок, который придется по душе человеку, бывает по-настоящему нелегко. Но стоит немного постараться и все получится. Главное, не перестараться с подготовкой сюрприза, а то может выйти история прямо как у героя этой статьи, который в свой день рождения отправил дочь за батарейками, а получил «зарядное устройство» размером с чемодан.
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- Летом муж попросил старшую дочь купить ему какие-то аккумуляторные батарейки к пульту и к ним зарядное устройство. И вот она заходит — в одной ладошке пакетик с батарейками, а другой рукой еле тянет огромный чемодан. Муж: «Это что?»
Дочь отвечает: «Вот твои батарейки, а в чемодане зарядное устройство к ним». Я никогда не видела у своего мужа такого неописуемого выражения лица, Мы хохочем, он в полной прострации, потом дочь сжалилась: «Это мы тебе на день рождения новый набор чехлов в машину купили!» © Svetulichka.kors / Pikabu
- Лучшая подруга живет в другом городе и не смогла приехать на мой день рождения. А вечером позвонила и сказала, что ее брат привез подарок. Выхожу: стоит ее брат, рядом — коробка метр на метр. Подхожу к коробке, и тут из нее вылезает моя подруга и начинает обнимать меня. У нее все же получилось приехать и сделать мне самый потрясающий сюрприз в моей жизни. © Карамель / VK
- Мой отец умер, когда я был ребенком, поэтому у меня было всего несколько фотографий с ним и старое домашнее видео. Каждый год я запускал эту кассету, пересматривал эти 5 минут с отцом и вспоминал его. Кассете было уже почти 30 лет, и качество ее ухудшалось с годами — голос отца уже почти не было слышно.
Жена знала, как я расстраивался из-за этого, и однажды вручила мне конверт, внутри которого был немаркированный DVD. Она попросила кого-то перенести на него запись со старой кассеты. Парень, который это сделал, сотворил чудо — звук вернулся и стал идеальным. Я смотрел видео, плакал навзрыд, а мои сыновья впервые ясно услышали голос своего дедушки. © righthanddan / Reddit
- Близился мой день рождения. Я все от любопытства сгорала — что же мой молодой человек готовит, потому что он себя чересчур скрытно себя вел по этому поводу. И вот, он мне дарит... три большие коробки с товарами из маркетплейса. Парень решил долго голову не ломать — просто на нашем общем ноутбуке зашел в мой личный кабинет, открыл корзину и заказал оттуда половину товаров. В общей сложности получилось 27 посылок! © Карамель / VK
- Приходит муж с работы и с усмешкой достает из кармана маленький ершик: «Надо?» Я подрываюсь с кровати, целую его. Говорю: «Спасибо! Как ты узнал, что он нужен?» Муж в шоке. Я с визгом бегу с мини-ершиком в ванную и мою флакончик от блеска для губ. Выражение глаз мужа не передать. © komsa0000@bk.ru / Dzen
С макретплейсом отличная идея, аж серотонин подскочил, как представила.
- Моя сестра обожала собирать игрушки из киндер-сюрпризов, у нее была целая коллекция пингвинчиков. Но как-то приехал наш дедушка в гости, нашел эти игрушки и отдал детям во дворе. Слезы текли рекой, сестра в тот же день перестала собирать коллекцию, но эту историю вспоминала часто. Недавно мы сидели у меня — я со своим молодым человеком, а она со своим парнем. Болтали, обсуждали последние события, вспоминали в очередной раз эту историю с киндерами. И тут парень сестры отошел на пару минут, вернулся с подарочной коробкой и вручил ей. Она открыла и всплакнула от неожиданности и счастья. Там была полная коллекция этих пингвинчиков из шоколадных яиц! В очередной раз убедилась, что моя сестра в надежных руках настоящего романтика. © Карамель / VK
- Каждый год на Рождество, единственное время, когда моя семья обменивается подарками, мой дядя дарит мне невероятно прекрасные вещи. В этом году он вручил мне шкатулку для драгоценностей ручной работы из красного дерева и ясеня. На ее крышке были вырезаны мои инициалы. Даже не могу передать, как много эта шкатулка для меня значит. © somethingwowathing / Reddit
- Моя мама дарила мне шоколадку определенной фирмы — всегда, на каждый день рождения с самого раннего детства. Иногда я злилась, иногда смешно было, но дареному коню в зубы не смотрят. И вот мамы не стало. У меня день рождения, и вдруг я остро почувствовала, что теперь никогда у меня не будет привычного подарка. Даже всплакнула... И тут звонок в дверь, открываю — стоит соседка с шоколадкой и говорит: «У тебя же сегодня день рождения? Поздравляю!» © Татьяна Попова / Dzen
- Я начала снимать квартиру, это был мой первый опыт самостоятельной жизни. Вся моя семья нереально переживала из-за этого. Они решили, что я без них пропаду, и уже были готовы в любой момент переезжать жить ко мне. Я от любой помощи с их стороны отказывалась, хотя понимала, что где-то можно и послушаться. Мама решила подарить мне что-то в честь новоселья и принесла книгу рецептов. Сказала, что специально для меня ее сделала, там только мои любимые блюда. Мол, мне точно это пригодится, когда я не буду знать, что готовить. Сначала я не оценила этот подарок, а потом поняла, что он лучший! Потому что нет ничего хуже в самостоятельной жизни, чем думать, что готовить на завтрак, обед и ужин. © Карамель / VK
- Старший сын уже студент, живет в другом городе. В мой день рождения все уже отзвонились, а самого желанного поздравления нет. Расстроилась, себя уговариваю, мол, забыл, все бывает. И в полдень звонит! Поздравил и говорит: «Мам, иди в мою комнату, открой шкаф, на верхней полке за бельем — подарок». Иду, а там спрятана чашка кофейная из костяного фарфора. Дома сын был за два месяца до моего дня рождения. Выходит, уже тогда позаботился. © Юлия И. / Dzen
- В 15 лет мне отец подарил видеокамеру. Только-только прошел теплый летний дождь, я схватил ее и полетел на улицу. Сел на скамейку и стал ждать чуда. И вот оно явилось в качестве наших новых соседей. Молодая пара с ребенком возвращалась домой. Вдруг маленькая девочка оторвалась от родителей и побежала вперед. Увидев перед собой большую лужу, девочка в сандаликах зашла в нее и просто села. Папа девочки отставил в сторону свой дипломат и в строгом костюме сел рядом в лужу, а мама стала громко смеяться. У меня от увиденного просто отвисла челюсть.
Кассета в этой записью лежала у меня в коробке, о существовании которой я подзабыл. Шли годы. Лиза, девочка с кассеты, росла у меня на глазах. И однажды, вернувшись с работы, я увидел на стене подъезда свадебный плакат. От соседей узнал что 19-летняя Лиза выходит замуж.
Кинулся к антресоли, где хранилась коробка с кассетами. Каждую начал пересматривать и нашел пятиминутный фрагмент семейной идиллии. Оцифровать не составило труда. Записал на диск. Купил коробку и ленточку. На листочке написал «Самый лучший подарок от 83 квартиры», красиво упаковал и отнес. Меня встретила мать жениха, поблагодарила, предложила зайти, я отказался. Где-то через неделю вдруг раздается настойчивый стук в дверь. Открываю. Стоит Лиза со своим отцом. Рыдает и тянется меня обнять. Пригласил к себе.
В итоге, узнал что ее мама умерла, когда она еще была маленькой. Что-то с сердцем. Лиза плохо ее помнила. И вот, когда распаковывали подарки, решила с супругом посмотреть, что на диске. Разревелась, увидев маму, позвонила отцу, а там уже они кинулись ко мне домой. Уходя, еще раз крепко обняла и сказала, что это самый лучший подарок в ее жизни.
Столько времени кассета пролежала. И ведь это того стоило, чтобы в один хороший день сделать кого-то счастливым. Дарите правильные подарки! © MonoLIKE / Pikabu
- В старших классах у меня была любимая книга в мягкой обложке, которую передавали друг другу и читали 20-30 моих друзей. К тому времени, как я поступила в колледж, обложка уже истрепалась, и книжка была в довольно плохом состоянии. Тогда мой парень купил новый экземпляр, снял обложку, укрепил ее и использовал для переплета подаренного издания. Я всегда знала, что он слышит, когда я говорю о том, что для меня важно! © itsacalamity / Reddit
- Однажды я пришел с работы и увидел, как папа сажает у меня во дворе маленькую сосну. На немой вопрос в моих глазах он ответил: «Я купил тебе дерево проблем». И я сразу вспомнил, что у входной двери дома моих родителей действительно росло дерево. Они всегда говорили, что когда возвращаются домой, оставляют все свои проблемы снаружи у дерева и не несут их близким людям. © snazzywaffles / Reddit
- Было это примерно в году 2004-2005. Мне сказали, что купят аквариум. В день рождения под предлогом установки в комнату не пускали, а когда запустили... на столе был компьютер с заставкой с рыбками. Уже давно работаю, год назад обновлял комп, но не ощутил и одной десятой части от тех эмоций. © Ardel / Pikabu
- Отмечали день рождения брата. 18 лет ему исполнилось. Встаем мы с мужем и дарим большую красную игрушечную машину. Брат посмеялся. Дальше встают сестра с мужем: «А вот тебе магнитола в эту машину». Брат благодарит, но призадумывается — машины-то на самом деле нет. Дальше тетя дарит набор инструментов в машину. Братец вообще в недоумении. И тут встают родители и протягивают коробочку: «А это ключи от машины!» Внизу у дома с большим бантом уже стоял настоящий красный автомобиль. Если что, на все подарки мы скидывались вместе, не подумайте, что мы с мужем пожадничали. © Елена Д. / Dzen
Продолжим читать непридуманные истории? Вот подборка про 15+ свиданий, на которых вместо романтики творилось не пойми что.
Комментарии
Какие милые истории... А как было бы круто, если бы тот, кто получал особые подарки в жизни, становился потом сам для кого-то таким же дарителем...