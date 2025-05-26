15+ свиданий, на которых вместо романтики творилось не пойми что
Истории
1 час назад
Никогда не знаешь, какой сюрприз ждет на свидании. И неважно, сколько вам лет — 18 или 45. С некоторыми ухажерами в любом возрасте стоит держать ухо востро. Одни из них даже не стараются произвести благоприятное впечатление, а другие выдвигают непомерные требования ко своей второй половинке.
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- Решил впечатлить свою даму сердца. Отвел ее в самый крутой ресторан города. На входе с ней поздоровались по имени-отчеству и спросили: «Вам как обычно?» Я напрягся, а она расхохоталась и выдала: «Не парься, я раньше работала пожарным инспектором и все рестораны в городе знаю».
- Меня выбесила девушка, которая не выпускала из рук телефона. Вообще. Совсем. Он постоянно тренькал, она катала сообщения. Я уже начал думать, что от этого ее жизнь зависит. В итоге распрощался и спросил, зачем она вообще на свидание пошла. И ощущение такое, что она не врубилась, мол, а что такого. © Baterfinger / Pikabu
- Когда-то давно общалась с молодым человеком, нам обоим было по 23 года. Постоянно в общении он упоминал «а вот мой папа говорит», «а вот мой папа считает». В любой непонятой ситуации ссылался на отца. Меня сначала это не напрягло, думала, ну любит человек папу, что в этом такого. Но как-то раз зашли мы в обед в пиццерию. Я спрашиваю: «Ты какую пиццу будешь?» Он отвечает: «Не знаю, я ее никогда не пробовал».
Думаю, ладно, вдруг на диете человек, или не приходилось просто раньше попробовать. Но парень продолжил: «Я не пробовал пиццу, потому что мой папа считает это вредной едой и не разрешает мне ее есть». Короче, я его уговорила попробовать пиццу и потом остаток дня ощущала себя прямо искусительницей. Испортила парня. © Анастасия Сорокина / Dzen
- В общей компании был мужчина, который мне нравился. Музыкант, прекрасный голос, сам писал песни — а в них такая романтика! А сам серьезный такой, вдумчивый. Как бы я ни старалась, он на меня внимания не обращал. Но тут что-то случилось — может, магнитные бури — и он внезапно позвал меня на свидание. Там я услышала от него больше слов, чем за год знакомства. Но лучше б не слышала. Такую чушь с одухотворенным лицом нес. Вроде: «Я тут недавно услышал, что все проблемы из детства». Э-э-э, чувак, тебе за 30, ты серьезно? Короче, оказалось, что молчал он не потому, что шибко серьезный, а, наоборот, довольно глупенький. Развитие на уровне 14-летнего подростка. Это было наше первое и последнее свидание.
- Мне 35, встретила хорошего парня. У нас было 3 классных свидания, и вот он пригласил к себе. Я была в шоке, когда зашла: пол и мебель покрыты кошачьей шерстью, за дверью разбросан наполнитель. Ужасно воняло. Я пыталась намекнуть, что не могу остаться в таком бардаке. Боялась его реакции. А он вдруг смутился, сказал, что долго жил один и все запустил. Я уехала, а когда приехала в следующей раз, все было идеально чисто. Решила дать шанс этим отношениям. © areyouseriousthobro / Reddit
- Мы были знакомы 2 недели, назначили встречу. Я даже книгу с собой захватила: морально была готова, что он не явится. Но чего я не ожидала, так это того, что увижу его за столиком с другой женщиной! Сначала я растерялась, а потом нагло подошла и говорю: «Привет!» И обратилась к мужику по имени. Он сначала завис, похлопал глазами, а потом такой: «Вы обознались». И они с той женщиной ушли. У него не хватило смелости признать все на месте. © whyyyydomen / Reddit
- Соседка по палате в 44 года нашла третьего мужа. Зарегистрировалась на сайте знакомств. Она прям составила список: где работает, привычки, доход. Цинично? Возможно, но у нее в подчинении 50 человек и она хотела себе ровню. В итоге мужики на свиданиях выли: «Мы что, тест проходим?» А она лишь плечами пожимала и свое гнула. Рассказывает: «Один божился, что устроится на вторую работу, чтобы быть со мной, но я ему отказала. Я бы его тогда дома не видела». В итоге мужа все же нашла. Говорит, уже 2 года живут счастливо.
- Мне 35 лет. Начал встречаться с прекрасной женщиной. 2,5 месяца все было идеально. А потом как-то она пошла в душ, и тут зазвонил ее телефон. На экране высветилось: «Муженек». Я давай ее расспрашивать, а она вдруг расплакалась и призналась, что замужем уже 7 лет. Устала от мужа и увлеклась мной. Предложила оставить все как есть. Я ее выгнал. Чувствую себя обманутым и разбитым. © WisconsinSpermCheese / Reddit
- Парень позвал на свидание в кафе. Говорю, мол, отдыхала в Греции. А он высокомерно: «Ерунда, я там год жил». Жалуюсь на тяжелую работу — у него тяжелее. И все в таком духе. И тут мужик за соседним столиком не выдержал и стал показывать мне знаками, мол, беги от него. На следующий день я написала этому кадру, что ничего у нас не получится.
- Божечки, я только что ушла посреди свидания. Сидели мы в ресторане. Сначала все шло хорошо, мы смеялись и болтали, но потом он сделал пару мерзких высказываний про женщин. Мне стало неприятно. Дальше он пригласил меня к себе, я категорично отказалась, но он продолжал настаивать. Лез целоваться — это на первом-то свидании! Я извинилась, мол, выйду попудрить носик, а сама быстренько заплатила за свою еду и слиняла. Чувака того заблокировала. © Unknown author / Reddit
- Девушка вдруг заявила: «Ой, у сестры проблемы, я должна идти». Только вот 20 минут назад она сказала, что единственный ребенок в семье. Откуда взялась сестра? Но я был рад, потому что сам не знал, как закончить то ужасное свидание. Девушка считала, что любую информацию надо объяснять на примерах из жизни. Типа: «Если объяснять математику на примерах из жизни, то женщинам все будет понятно». Еще добавила, что мужчины вообще во всем виноваты. Ну и я такой: «Как объяснить интегралы на примере из жизни?» У нее не нашлось ответа. © Ripped_Guggi / Reddit
- Как-то у меня было первое свидание по видеосвязи. Оно было примечательно уже тем, что парень в процессе стриг ногти. И сказал: «Я вообще-то тут стригу ногти и сделал такой ракурс, чтобы ты этого не видела». Только вот я все видела, фу! Это было первым звоночком. Я потом бежала, роняя тапки. © CarelessAmbush / Reddit
- Он пригласил меня на свидание и спросил, какую еду я люблю. Ответила: «Что угодно, только не суши». Он повел меня в суши-бар и заявил, что надеется изменить мое мнение. © Xina123 / Reddit
- На первом свидании парень заявил, что живет один. На втором выяснилось, что он живет с девушкой, но «там ничего серьезного». Я сразу встала и ушла. © soph_lurk_2018 / Reddit
- Друзья сказали, мол, есть тут хороший парень. Тебе по темпераменту подходит, дай ему шанс. Они имели в виду, что я тихоня, а он такой серьезный мужик, все проблемы порешает. Но только я тихоня до тех пор, пока меня все устраивает. Ладно, на свидание пошла. Там услышала перечень того, что женщина должна. Он ищет себе тихую и послушную жену. Я мысленно плюнула и вежливо слилась. Теперь вопрос к друзьям: какой они меня видят?
- Около года одна. Стала искать отношения. До сих пор считаю, что первое свидание стоит провести в кафе, сидя друг напротив друга, общаясь и знакомясь ближе. Сколько предложений погулять в парке я получила — просто не счесть! Те, кто соглашался на кофе, звали в фастфуд. Ни один не позвал в кофейню. Я не понимаю, что не так. Когда училась в универе, парни всегда звали на первое свидание в кафе. Сейчас я и сама за себя могу в любом ресторане заплатить. Вот откуда такое желание у мужчин в уже зрелом возрасте звать девушку на первое свидание в парк, будто мы подростки? © Подслушано / Ideer
Мужики н.а первое свидание зовут в парк, чтобы потом технично сбежать, если окажется что девушка не похожа н.а свои фото 😂
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- Было это давно, знакомилась в интернете с парнями. Написал мужчина, завязался диалог, некоторое время переписывались и предложил он встретиться. Согласилась, позвал прогуляться по городу, ага, в минус 25! На что я ответила, что можно прогуляться там, где есть кафе, чтобы, если замерзнем, хотя бы кофе купить или зайти в тепле посидеть. При слове «кафе», он начал всячески уходить от ответа и настаивать встретиться у театра, где поблизости нет ничего. Типа, на нейтральной территории. Я хоть и на машине, но предпочла ради такого ухажера даже бензин не тратить. Так и не встретились. © BIS1988 / Pikabu
- Была по молодости ситуация. Договорились с дамой попить кофе в центре города, место выбрал рядом с ее работой, чтобы ей удобно было добраться. Сам же с работы пилил через половину города. И метров за 500 до самой кофейни встаю в небольшую пробку (по времени изначально успевал). Звоню ей и сообщаю, что из-за такого форс-мажора задержусь минут на 5-10 от назначенного времени. На что мне ответили, что опаздывать не хорошо. Мол, я тебя ждать не буду и вообще я пошла. Если хочешь, то догоняй, если успеешь.
«Ну и зачем такой квест и такой закидон на первой встрече?», подумал я, развернул авто и поехал домой. Нервы дороже. © RHenessy / Pikabu
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