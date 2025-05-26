15+ свиданий, на которых вместо романтики творилось не пойми что

Никогда не знаешь, какой сюрприз ждет на свидании. И неважно, сколько вам лет — 18 или 45. С некоторыми ухажерами в любом возрасте стоит держать ухо востро. Одни из них даже не стараются произвести благоприятное впечатление, а другие выдвигают непомерные требования ко своей второй половинке.