15+ историй об уборке, в которые драмы больше, чем в сериале на «Домашнем»

Почти никто не любит хаос и беспорядок, но вот процесс уборки вызывает приятные чувства у еще меньшего количества людей. Для одних уборка — своеобразная терапия, для других же мытье посуды и полов — сущий кошмар.

У меня соседка сверху чистюля еще та. Всегда все блестит и сверкает, нигде ничего не разбросано, чистота и порядок. Однажды заболела она гриппом. Температура, горло. А стены у нас картонные. Так вот слышу однажды, а она пылесос не выпускает из рук. Вот такая у нее любовь к уборке. © Lydmila Uçak

Переехала к мужчине. В первый день он уходит на работу. Я думаю: "Ну, я женщина в доме теперь, надо прибраться." Через несколько часов он вернулся домой и застал меня меня за мытьем полов. Сделал странное лицо и заявил: "Ты что делаешь? Я же тебя жить к себе звал не для того, чтобы ты прибиралась!" А потом еще было: "Хватит постоянно на кухне торчать! Давай купим кастрюлю побольше и будем готовить дня на два-три." В общем, замуж за него вышла. © Виктория Оленина

Мой муж заявляет, что способен постирать свои вещи самостоятельно. Но в этот раз он оставил в кармане ручку, а из нее чернила растеклись по всему барабану стиралки. А ведь сегодня у меня большая пятничная стирка, и я планировала сделать 6 загрузок. Уже пробовала оттереть эту синеву всякими растворителями, но результата особого не вижу, да и побаиваюсь теперь запускать машинку. Кажется, придется пойти в прачечную. © Glopez1223 / Reddit

Всегда считал, что бывшая жена слишком строга с дочерью. Три месяца назад дочка позвонила мне в слезах и стала отчаянно проситься жить со мной. Тут же приехал, вызвал на разговор, сказал, что забираю ребенка, и пусть радуется, что без суда. Бывшая отнеслась довольно спокойно, сказала, что даже рада, теперь может согласиться на командировку в другую страну на полгода, и отправила дочь собирать вещи.

Первое время все было нормально, а потом выяснилось, что дочь — жуткая неряха, в ее комнату даже зайти неприятно. На попытки убедить, что нужно навести порядок, огрызается, пытаюсь настоять — кричит, что пожалуется на меня в опеку. До возвращения бывшей еще три месяца, и я не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer

Первое время все было нормально, а потом выяснилось, что дочь — жуткая неряха, в ее комнату даже зайти неприятно. На попытки убедить, что нужно навести порядок, огрызается, пытаюсь настоять — кричит, что пожалуется на меня в опеку. До возвращения бывшей еще три месяца, и я не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer Моя маменька так радовалась, когда нашла какую-то штуку для дома - то ли календарь, то ли скатерть, с надписью типа «Чистота в доме — время на ветер». Она каждый раз тыкала меня носом в этот девиз. Нет, дорогая мама, время на ветер - это твои годы пустого сидения дома, неспособность сделать карьеру и поддерживать здоровые отношения даже с собственными детьми. Грязный дом - это просто вишенка на торте. © Hot-Ant-5526 / Reddit

Меня привычка убираться в ванной во время чистки зубов привела к забавной истории. Пошла я в ресторане мыть руки, в этот момент мне позвонили. Я заболталась, взяла миниполотенце для рук и во время разговора на автомате начала драить им зеркало, раковину, тумбочку, мыльницу. Выражение лица зашедшей в этот момент уборщицы было бесценно. А я, главное, даже не сразу поняла, что делаю. © Лика Безумная / ADME

У меня есть метод "программирования" на уборку, отработанный на моем парне. Он жуткий неряха из тех, у кого ни одна вещь не возвращается на место. Я решила не тратить время на ссоры, после которых все равно убирать мне, а просто молча и ежедневно наводить порядок. Каждый день он возвращался в идеально убранную квартиру и так к этому привык, что незаметно для себя стал поддерживать привычный порядок вещей. Чистоту любят все, просто не все об этом знают. © Подслушано / Ideer

Меня с детства приучили каждое утро после уборки постели сразу протирать пыль. Привычка сохраняется до сих пор. Свекровь все время удивлялась, почему у нас дома пыли нет. Когда я сказала, что каждый день убираюсь, она на меня обиделась, типа не надо ее за глупую держать, каждый день никто порядок наводить не будет © Лика Безумная / ADME

Не вздумайте подобно мне игнорировать хозяйственные резиновые перчатки. Я заведую учебным кабинетом в школе и сегодня наводила там порядок. Решила привести в пристойный вид парты и стулья и имела дурость воспользоваться для этих целей пятновыводителем. Потом смотрю, а руки у меня белые. Пошла отмывать, а оно — ни в какую. Только кожа зудит и шелушится. Пошла к учителю химии, спросить, что это такое, и получила ответ, что ожог. Из плюсов — мне неплохо убрало кутикулу на некоторых пальцах. Самое обидное, что не удалось оттереть со стула детские художества. © Аноним / Pikabu

В детстве я жил в жуткой грязи. Моя одежда неприятно пахла, диваны и коврики были в пятнах, на кухне грудами стояла грязная посуда, окна мылись, наверное, раз в год. Я никогда не приводил друзей в гости. По сути, у меня никогда не было дома. Теперь я вырос и изо всех сил стараюсь содержать свое жилье в чистоте. Я хочу, чтобы моей дочке всегда было приятно возвращаться домой. © AlexHammouri / Reddit

Вчера вечером мою посуду и говорю мужу, что это уже третий подход к раковине за сегодня. Он искренне удивился, мол, это же просто посуда. А я в этот момент была готова выбросить эту кастрюлю, лишь бы не мыть ее. Несколько раз я даже отправляла в мусорку грязные банки, потому что к ним у меня особая неприязнь. Дошло до того, что я когда ищу какой-то рецепт, то сначала прикидываю количество испачканного инвентаря и оцениваю, надо это мне или нет. Муж смеется, что после меня на кухне хаос, потому что пока он готовит, то параллельно все моет, а я на это не способна. © elna96 / Pikabu

Мы с женой чистоплюи и отмываем посуду как надо. Но когда купили посудомойку, поняли, что мы те еще свинтусы. Кастрюльки, крышки, тарелочки - все стало сверкать чистотой. А столовые приборы? Будто новые! В общем, лучший подарок любой семье - это посудомойка. И чем быстрее, тем лучше. © Hottabov / Pikabu

«Сняла кепку со своего парня и закинула в стирку. Ужас, сколько там было грязи!»