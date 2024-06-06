15+ историй об уборке, в которые драмы больше, чем в сериале на «Домашнем»

10+ человек, которые сняли жилье, а следом получили удар под дых от арендодателя
Народное творчество
4 месяца назад
Почти никто не любит хаос и беспорядок, но вот процесс уборки вызывает приятные чувства у еще меньшего количества людей. Для одних уборка — своеобразная терапия, для других же мытье посуды и полов — сущий кошмар.
«Сняла кепку со своего парня и закинула в стирку. Ужас, сколько там было грязи!»
А вот еще несколько историй о чистюлях и грязнулях, у которых уборка превратилась в настоящую историю: