Недавно был крокодил в ванной, теперь свинья в комнате. Интересно, а кто будет в следующий раз - тигр, лев, горилла? Хотя, лев уже был в семье Берберовых в Баку - всё закончилось очень печально.
15+ настоящих приключений, которые произошли в съемных квартирах
Владельцы квартир нередко не могут найти общий язык с арендаторами. Многие из них оказываются, мягко говоря, с чудинкой. Но и квартиросъемщикам зачастую тоже есть что рассказать о хозяевах жилья. В этой статье мы попробовали прислушаться к мнению и той, и другой стороны. И вот что из этого вышло.
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- Моя подруга сдавала квартиру парню, все как обычно — договор, залог. Он спрашивает: «У меня питомец. Собачка. Ничего?» Подружка: «Да, конечно». Приходит через неделю и слышит странные звуки. Заходит в комнату — а там развалилась настоящая свинья! Да-да, реальная, живая хрюшка! Подруга, естественно, в шоке. Оказалось, что эту свинку по приколу назвали Собакой. Теперь подружка всегда уточняет, какой питомец и какого он размера.
- Жильцы, которым сдавал дом мой дедушка, не могли платить за аренду, поэтому их выселили. Когда они уезжали, то забрали с собой плиту, посудомоечную машину, холодильник и 2 унитаза. Технику с кухни вывезли так неаккуратно, так что все помещение не подлежало ремонту. Дедушка сказал: «Да гори оно все синим пламенем», — и продал дом как есть. © Trainzguy2472 / Reddit
- Живем с парнем в съемной квартире. У нас на кухне обитает пышный куст в огромной кадке. Член семьи. Когда только въехали, хихикали, что этот цветок как третий жилец, и дали ему имя.
Недавно хозяин квартиры решил забрать растение. Просто поставил меня перед фактом. Я расстроилась, мол, он же родной нам, что на Новый год наряжать? Да и пусто без него. Парень только усмехнулся, мол, не валяй дурака. А потом услышала, как он позвонил хозяину и попросил оставить цветок. Это любовь. © Подслушано / Ideer
- Сняли с парнем квартиру на три дня. Ключи отдала девушка. Лежим в кровати, обнимаемся, хихикаем. Вдруг звук поворачивающегося ключа во входной двери. Стоит бородатый мужик, глазами на нас луп-луп. Мы на него таращимся в шоке. Оказалось, это хозяин квартиры, у него девушка снимала квартиру помесячно. А сама в итоге пересдавала ее потом посуточно. Вот дает девчонка! © Подслушано / Ideer
Хорошая идея. Снял за 20 т. В месяц, посуточная по 2 т. Несколько таких квартир и можно не работать.
- Когда с мужем сняли квартиру, оказалось, что этажом ниже живет мужик, который постоянно орет: на жену, на кота, на телевизор при любых крупных спортивных трансляциях. Иногда он вообще просто стонет, как уставший тюлень. И это поначалу безумно выводило из себя. Но вот прошел год. И могу сказать, что я безумно переживаю, когда подолгу не слышу его голос. Муж признался, что тоже. Что ж... Как родной стал. © Подслушано / Ideer
- Мои тетя и дядя купили новый новый дом, а старое жилье решили сдавать в аренду. Пустили туда на постой какую-то семью. Примерно через полтора года родственники позвонили мне и сказали, что арендаторы съехали, и что они заплатят мне, моему брату и парню, с которым я тогда встречалась, по 50 долларов за уборку дома и подготовку его к приему новых жильцов. Мы были на мели, поэтому согласились.
Дом был полностью разгромлен. Ничего не подметалось и не протиралось, поэтому на каждой поверхности образовалась липкая корка грязи. В углах гостиной и столовой были сложены грязные подгузники и валялся всякий мусор. На кухонному полу были пятна, просто прикрытые газетами. Под одной из них обнаружилось высохшее разбитое яйцо. Холодильник был забит гнилой и заплесневелой едой.
Мы заполнили несколько баков мусором, который вытащили из этого дома. 50 долларов за такую уборку — это нам явно не доплатили. © KeepItWarmForMorn / Reddit
- Моя жиличка после выезда оставила около 60 нераспечатанных больших мешков сухого корма для собак. А ведь у нее не было питомцев. Я никогда не узнаю, для чего ей нужно было столько корма, но в приюте для животных приняли его без вопросов и очень обрадовались. © ostentia / Reddit
- У нас жили крутые и богатые квартиранты, глава семьи был прислан поднимать наш мусорный завод в качестве директора. Но и квартиру мы сдавали в доме современной постройки, с дорогим ремонтом и крутыми мебелью и техникой. Так вот, когда квартиранты съезжали, обнаружилось, что в спальне висят какие-то дешевые ситцевые занавески вместо дорогих стильных штор. Уважаемый директор ответил, что жене они не нравились, поэтому их сняли и сложили в одном из шкафов. Его теща съезжала вместе с ним, и разыграла (как мы потом поняли) перед моим мужем гипертонический криз. Мужу было неудобно в этот момент заниматься поиском занавесок, которые так и не нашлись.
Позвонили им потом, культурно спросили, вдруг теща нечаянно сложила их со своими вещами. Обещали посмотреть и переслать, но больше на связь не вышли. Пришлось потратиться на новые, но таких уже не нашли. До сих пор не поймем их поступок. © Светлана / ADME
- У меня есть подруга. Общаться начали около года назад. Хорошая девушка, интересная. Как-то она предложила мне остаться у нее. Сразу скажу, что она жила на съемной квартире. Утром меня разбудил звонок в дверь. Я давай будить подругу — безрезультатно. Думаю, ладно, сделаем вид, что никого нет дома. Но звонить не переставали. И я решил посмотреть в дверной глазок, кто же там стоит. И вдруг вижу там мою бывшую жену, с которой мы развелись 6 лет назад.
Я открываю дверь. Уже начинаю вспоминать, не должен ли я ей чего, мой сонный мозг выдает мысли, что, может, у нее вообще от меня ребенок, о котором я не знаю. Типа она выследила меня и пришла сообщить об этом, сейчас появится моя шестилетняя дочь, впервые увидит папу, а я тут заспанный и в спортивках одних, но ничего, я буду рад ей и стану ей отличным отцом...
И я выдаю: «Я буду забирать свою дочь по выходным, если ты не против». Бывшая смотрит на меня квадратными глазами. Оказалось, что она хозяйка квартиры, которую снимает подруга, и пришла забрать деньги за аренду. © Не все поймут / VK
- Жили у меня на съеме девушки-спортсменки. Это был ужас — грязь, мусор и куча проблем.
Одна завела собаку. Я очень люблю животных. У меня и сейчас огромная маремма (абруццкая овчарка), но щенки очень любят все время что-то грызть. Прощай, мебель, входная дверь и ламинат. При этом от жилички я услышала с вызовом: «Но я же не виновата, что мне муж подарил собаку». Занавес. © Елена Коротких / Dzen
- По молодости снимали с мужем квартиру. Хозяйка накатала договор, где было прописано, что разжигать на балконе костер и жарить шашлыки мы точно не будем. Эх... Пришлось не жарить. © Татьяна Лебедева / Dzen
- Мой приятель сдавал в аренду свой дом. Заселил туда пару ребят. Он думал, что с ними все в порядке, они хотя бы вовремя платили аренду. Как-то он пошел туда, чтобы проверить водонагреватель, и увидел, что они превратили гостиную в мастерскую по ремонту мотоциклов. Повсюду были разводы машинного масла. Не говоря уже о мусоре по всему полу. © ITworksGuys / Reddit
- Мы с мужем после свадьбы снимали квартиру. Хозяин лет 40 с небольшим, нормальный, все контакты с ним вел муж. Ремонт был старенький, но все чисто и аккуратно. И тут хозяин решил окна менять, заказал их, и вскоре пришла бригада все устанавливать.
Я была ужасно расстроена, когда увидела, что из холодильного шкафа под кухонным окном пропал мамулин гостинец. Килограмм соленых фисташек. Они еще и дорогие, к слову. В холодильнике вообще был беспорядок, вокруг валялись куски снятого старого подоконника и бетона.
Я сказала мужу, чтобы хозяин позвонил рабочим или дал мне их контакты. Но то ли тот не стал заморачиваться, то ли рабочие прикинулись белыми овечками. Ничего не выяснилось.
Почему-то было очень обидно. © Анна Оз / ADME
- Мы съехали со съемной квартиры, хозяйке предъявили все счета за коммуналку, что у нас долгов нет. Новая квартира была недалеко от того дома, где мы раньше снимали, так что я мимо регулярно проходила и окна старой квартиры видела. Было видно, что идет ремонт, и горел свет постоянно в квартире — и днем, и вечером.
Спустя полгода звонит нам хозяйка той квартиры и говорит, что ей пришло извещение, мол, у нее по этой квартире долг за электричество. Спрашиваем: «Мы тут с какого бока?» Она говорит: «Так больше же никто не жил в квартире, выходит, это ваш долг». Мы ей еще раз переслали все данные по платежам, которые были у нас на момент съезда из квартиры, и намекнули, что надо бы интересоваться счетами за коммуналку ежемесячно, плюс работников своих контролировать. Она очень всему этому удивилась. © Вероника / ADME
- Давно это было. Мой кум с семьей сняли квартиру у одной старушки, которая собиралась уехать к внукам. Заплатили ей за год или два. Может, за три, не помню уже. Она уехала и пропала со связи. Навсегда. А они так и живут, коммуналку платят. © Светлана Ольшевская / Dzen
Продолжим читать истории обо всем на свете? Вот статья про 20 мужских поступков, которые с трудом поддаются разумному объяснению.
Комментарии
Офигеть, как так то? Даже если умерла старушка, внуки не знали про ее квартиру?
С первым мужем сняли в первый раз квартиру ну очень неудачно, хозяйка вечно в наше отсутствие являлась, могла и чай попить, и подкормиться. А вот во второй раз сняли комнату у отставного военного. Мог, конечно, и в запой уйти, но никаких проблем не доставлял, тихо в своей комнате сидел. И соседи довольны были-тихо стало, чисто. Мы там три года спокойно прожили.