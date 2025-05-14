15+ настоящих приключений, которые произошли в съемных квартирах

С первым мужем сняли в первый раз квартиру ну очень неудачно, хозяйка вечно в наше отсутствие являлась, могла и чай попить, и подкормиться. А вот во второй раз сняли комнату у отставного военного. Мог, конечно, и в запой уйти, но никаких проблем не доставлял, тихо в своей комнате сидел. И соседи довольны были-тихо стало, чисто. Мы там три года спокойно прожили.