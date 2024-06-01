19 мистических историй, от которых по спине пробегает табун мурашек

Иногда в жизни происходят необъяснимые вещи: мы слышим звуки, которые некому издавать, или видим что-то невероятное, а порою нам как будто помогают неведомые силы. От таких историй, даже если не веришь в сверхъестественное, по спине проносятся мурашки размером со слона.