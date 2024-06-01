19 мистических историй, от которых по спине пробегает табун мурашек
Народное творчество
1 час назад
Иногда в жизни происходят необъяснимые вещи: мы слышим звуки, которые некому издавать, или видим что-то невероятное, а порою нам как будто помогают неведомые силы. От таких историй, даже если не веришь в сверхъестественное, по спине проносятся мурашки размером со слона.
- Ехала за сыном в детский сад, очень торопилась. Но в какой-то момент услышала в голове голос: «Стой! К обочине! К обочине!» Первая мысль была, что у меня совсем кукуха поехала из-за переработок, однако страх взял верх, и на обочину я все-таки свернула. И в тот же момент бензовоз, которые ехал впереди меня, потерял управление, и между собой столкнулись 4 машины. Дальше скорая, полиция. Вроде все живы. Я немного успокоилась и быстренько поехала за сыном. И всю дальнейшую дорогу меня не покидало ощущение, что рядом сидит кто-то светлый и хороший. А потом он раз — и исчез. Уверена, что это был мой ангел-хранитель. Хотя до этого я в такое не верила. © Палата № 6 / VK
- Было мне лет 8. Мама уехала в командировку, я осталась дома с папой. Ночь. Я почти заснула, вдруг слышу стук, а затем тихий шепот: «Не спи!» Я от страха аж оцепенела. Потом слова повторились, и еще раз, и еще. Я пулей выскочила из комнаты. Смотрю, а вся квартира уже в дыму. Оказалось, пока мы спали, загорелась проводка. Мы тогда не пострадали, но не разбуди меня это нечто, кто знает, чем бы все закончилось. © Палата № 6 / VK
- Гуляла с сынишкой на детской площадке. Пока я доставала игрушки из сумки, ребенок рванул к дороге, по которой на высокой скорости мчался автомобиль. Волосы встали дыбом, сердце остановилось... Я побежала за ним, понимая, что не успеваю, споткнулась, упала. И тут прямо передо мной какой-то мужчина выхватил моего сына буквально из-под колес! Я подбежала, схватила малыша на руки, заливаясь слезами. Только и твердила: «Живой, живой!» Оглянулась поблагодарить спасителя, но рядом никого не было. А дома почему-то захотелось полистать семейный альбом с фотографиями. Ко мне подошел сынуля и ткнул пальчиком в фото: «Это он». Показал на фото моего брата, которого не стало 5 лет назад. Я не знаю, кто был тот человек, но если ангелы существуют, то это был он. © Палата № 6 / VK
- Сижу в туалете ночью, вдруг за моей спиной раздается негромкий детский смех. Душа чуть в пятки не ушла. Минуты через две я, конечно же, вспомнила, что в соседней квартире годовалый малыш. Между нашими санузлами общий стояк — слышимость неплохая. Какого черта, правда, он там в час ночи веселился, я так и не придумала. © Mollis / Pikabu
- Ночью я валялся в кровати со своим псом. В какой-то момент он встал, уставился в мой шкаф и просто начал рычать. Обычно он не рычит и не лает. Минут пять он так стоял. Я так перепугался, что забрал пса и лег в другой комнате. © Unknown author / Reddit
- Мама рассказала мне об этом. Дедушка не стало, когда мне был год. Он любил играть со мной и всегда заставлял меня смеяться. В ночь когда он ушел из жизни, моя мама услышала шум из моей комнаты. Она подумала, что я плачу. А я просто смотрел в потолок, и смеялся до упаду как тогда, когда был с дедушкой. © alkakfnxcpoem / Reddit
- Живу с мамой. Как-то раз ночью не мог заснуть. Где-то в 2 часа услышал шаги из маминой комнаты. Затем услышал как открывается холодильник и как что-то жарится на сковороде. Не придал этому значения и вскоре уснул. На утро проснулся от того, что мама пришла с ночной смены и отчитала меня за грязную сковородку на плите. © Подслушано / Ideer
- Лет 5 назад устроилась на работу. Коллектив чисто женский. Одна коллега забеременела и когда ушла в декрет, оставила свою кружку. Ее подруга из нее чай пила — через время тоже в декрет. И так по очереди, за два года шесть человек. Но больше всего поразило, что одна девушка, 10 лет прожившая с мужем и мечтавшая о ребенке, тоже в положении. Кружку бережем, но пить из нее некоторые опасаются. © Подслушано / Ideer
- Два месяца назад переехали в новую квартиру. Вчера сидим с детьми на кухне, завтракаем и тут сын трехлетний показывает пальцем в пустой коридор и говорит: «Мама, смотри, сейчас взлетит!» Спрашиваю: «Кто?» Он отвечает: «Человек! Смотри, смотри, полетел!» Очень не по себе стало. А сегодня целый день про человека, который улетел повторяет. Страшно. © Подслушано / Ideer
- Спали как-то с мужем на полу, просто матрас кинули тонкий. Места мало, рядом с нами столик журнальный. Ночь, темно. Я положила мужу руку на грудь и он взял ее своей рукой. Проснулась от боли — муж сильно сжимал мою руку и начал тянуть. Я стала возмущаться и увидела, что руки мужа у него под головой. А я держусь за руку которая вытянулась из-под столика. И она меня тянет и сжимает. Смешного конца не будет — я заорала и задергалась, муж вскочил и долго не мог меня успокоить. Так страшно мне никогда не было. Муж унес столик в другую комнату и только тогда я снова легла спать. © Yamaniya / Pikabu
- Был еще школьником сидел вечером дома один. Сидел спиной к двери в комнату. Как вдруг сзади услышал грубый кашель. Застыв от страха и боясь пошевельнуться, так я и просидел около часа, пока не пришли родители. Ну и папа с порога кричит: «Сын, ну елки-палки! Тут кота стошнило, а ты не убираешь!» © owenne / Pikabu
- Однажды летом, когда мне было лет 13, мы с мамой сидели в гостиной и разговаривали. Почему-то мы выглянули в окно и увидели двух человек, идущих мимо нашего дома. Они были больше 2 метров ростом и в серебряных куртках, хотя на улице было жарко и влажно. Когда они проходили мимо нашего дома, трубы дымохода начали сильно трястись. Это не прекращалось, пока они не скрылись из виду. Было жутко. © rowdymark / Reddit
- Как-то я ночевал в доме друга, и ночью услышал, как он начал кричать и просить о помощи. Я проснулся и разбудил его. Оказалось, что ему приснился кошмар, и я каким-то образом понял, что он хочет, чтобы его разбудили. Это было странно. © love-shini / Reddit
- Сижу за компом. Зовет жена, мол, пошли посмотришь. Захожу в комнату дочери и начинаю офигевать. У стены стоит шкаф, и с периодичностью в 2 секунды изнутри в шкаф что-то бьет так, что аж дверца на пару сантиметров приоткрывается. Испугался знатно, кучу версий перебрал в голове. Выгнал жену и дочь в коридор, открыл дверцу и отскочил на пару метров. Из шкафа выпала машинка на пульте управления. Оказывается дочка ее убрала в шкаф накануне, и в машинке что-то перемкнуло, в результате чего она начала вперед-назад кататься. © Xomkka / Pikabu
- Решил я как-то прибраться на кухне. Все помыл и доходит очередь до духовки. Открываю ее, а там лежит курица гриль. Готовая. Я курицу не покупал и не помню, чтобы готовил ее на той неделе. Долго ее рассматривал, она была нормальной, немного подсушенной, и ее, наверное, можно было бы съесть. Но я не стал рисковать и просто выкинул ее. До сих пор не понимаю, откуда она там взялась. © n782 / Pikabu
- Был у родителей в гостях. Готовил завтрак на кухне и услышал, как мужской голос из коридора окликнул меня по имени. Причем настолько ясно, что я сразу предположил, что это мой отец остался дома и не пошел на работу. Я вышел в коридор, чтобы проверить, но понял, что я, все-таки, один в доме. © PsuedoPlacebo / Reddit
- Моего старшего брата не стало примерно 2,5 года назад. В прошлом году мы ехали на машине с моими детьми, которым тогда было 5 и 3 года. В какой-то момент они показали на небо и выдали: «Дядю переделывают, будет как новенький». Я посмотрел на них и спросил: «Что?», А они снова указали вверх и сказали: «Дядя. Его исправляют и перезапускают». У него были проблемы со здоровьем, но он был чертовски хорошим старшим братом. © darko2309 / Reddit
- Я единственный ребенок в семье. Когда мне было около 3 лет, мне приснилось, что у меня есть старшая сестра. И она попросила меня передать родителям, что она скучает по ним, но счастлива. Позже я узнал, что у моей мамы случился выкидыш до того, как она родила меня, и что это была бы девочка. © thisismy***account68 / Reddit
- Сижу ночью дома один. Время уже за два часа ночи точно. Смотрю весьма страшный сериал. Герой идет по пещере с фонариком, вглядывается в темноту. Музыка нагнетает. Я тоже вглядываюсь, невольно подношу планшет почти к лицу. Оркестр уже беснуется, вот сейчас должен быть страшный момент! Еще пара секунд, и я вдруг резко замечаю огромную, жутчайшую физиономию, которая смотрела на меня из темноты пещеры. Это была моя физиономия. © lanolin / Pikabu
Необъяснимые вещи зачастую пугают. К счастью, после изобретения интернета вопросов без ответов остается все меньше и меньше, ведь пользователи сети всегда готовы подсказать, что за неведомая штука попала в руки к человеку.
Комментарии
Уведомления
На работе коллеги пьют из одной кружки? Там беременность - это самое лёгкое, что можно получить. Хеликобактер пилори может пожаловать.
-
-
Ответить
Похожее
15 фотографий обычных вещей, которые заставили нас слегка обалдеть
Наука
3 года назад
10 примеров того, как то, что несколько лет назад мы считали престижным, может оказаться смешным сейчас
Ностальгия
2 года назад
16 «счастливцев», собственные тела которых подкинули им немало сюрпризов
18 модниц, которые точно знают, где искать классные вещи
20 животных, которые выбрали себе любимого человека и больше никогда-никогда его не отпустят
Народное творчество
1 год назад
17 пар наших и зарубежных звезд, которые запросто могли бы быть дублерами друг друга
Культура
3 года назад
13 человек, которым не стоило говорить о существовании фотошопа
Сделай сам
3 года назад
19 доказательств того, что отношения со свекровями и тещами — это настоящее испытание для нервной системы
Народное творчество
1 год назад
20+ человек, которые вместо рассказывания анекдотов будут показывать фото своих онлайн-покупок
10 трендов из нулевых, по которым все сходили с ума, а теперь и вспоминать неловко
Ностальгия
2 года назад
15+ человек, уверенных в том, что на барахолке можно оторвать совершенно потрясающие вещи
Народное творчество
7 месяцев назад
17 человек, о жадности которых вполне можно писать детские сказки
Народное творчество
9 месяцев назад