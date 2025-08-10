16 историй, которые начались с роковых слов: «Да что такого? Никто же не узнает»
Нас с детства учат говорить правду. Тем не менее почти каждый из нас хоть раз в жизни прибегал к разного масштаба лжи. Иногда вранье запускает цепочку необратимых событий. Так случилось с одной из наших героинь: из-за обмана матери она десять лет не знала родного отца и считала его недостойным человеком. Эта и другие любопытные истории — в нашей статье.
- В 16 лет у меня были первые серьезные отношения с девушкой. Ребята в школе сказали мне, что она всем своим парням покупает дорогие вещи на праздники. В какой-то момент эта девушка мне разонравилась, а она уже разошлась в подарках. И я взял и сказал ей, что люблю ее, чтобы она купила мне фильмы с Адамом Сэндлером. Я лгал ей несколько месяцев. © BLCKCTDLT / Reddit
- Однажды я выпил у брата полстакана апельсинового сока. Он спросил меня. А я сказал, что типа это он сделал. Я настолько увлекся, что долго с ним спорил: «О чем ты говоришь?! Я видел, как ты пил! Не могу поверить, что ты на меня думаешь!» В конце концов, я убедил брата. Позже я попытался признаться, но он не поверил, что я действительно выпил сок: «Да я точно помню, как пил!» © HolidaysInTheSun / Reddit
- В старших классах родители заставили меня расстаться с девушкой. А я встречался с ней уже девять месяцев. Я не стал бросать ее. Нам удавалось регулярно ходить на свидания, видеться по крайней мере три раза в неделю вне школы. И в итоге мы расстались спустя почти два года после решения родителей. © mcathen / Reddit
- Сделала сайт оптовикам бытовой химии в родном городе. От знакомой узнала, что они рассказывают всем, что со мной невозможно работать и я на деньги их кинула. Не выдержала, заехала узнать, что за ложь. А менеджер мне: «А это чтобы вы больше никому из наших конкурентов в городе такой же сайт не сделали».
- В свое время дедушка очень интересно заполучил внимание бабушки. Они были молодыми, соседи, много виделись. Был конец мая, шикарный урожай абрикосов, дед нарвал несколько ведер, принес бабушке в подарок, говорил, что ему с ними уже нечего делать. Она сказала, что варенье из них сделает, а дед приукрасил немного, рассказал о том, что никогда не пробовал. Через некоторое время бабуля позвала его к себе, чтобы тот варенье попробовал из тех абрикосов. В тот день он съел две банки, на следующий еще две, затем еще две. Дедуля приносил вот так ведра с абрикосами бабуле, а она из них варенье делала, которое он сразу же приходил и поедал. В один момент она просто сказала, что устала от этого, мол, если хочешь жить со мной, то живи. Бабушка сразу раскусила намерения дедушки, поэтому проверяла его энтузиазм, ей было интересно, насколько его хватит с этим поеданием варенья. К слову, они 55 лет уже вместе. © Палата № 6 / VK
- Поехала я как-то в лагерь, где мне безумно понравился мальчик. И вот завязывается у нас беседа. Между делом он проронил, что не любит, когда девочки плохо учатся. А я-то как раз и была такой раздолбайкой. На учебу плевать. Ну я и соврала, что едва ли не отличница, дабы произвести впечатление. Не особо мне этот ход помог, ибо мальчика я не заинтересовала. Зато это так меня мотивировало, что школу я едва ли не с медалью окончила и в универе круглая отличница! Спасибо парню. © Подслушано / Ideer
- Когда я учился в восьмом классе, мне пришлось отказаться от сдачи экзамена по истории. Был конец учебного года, и я почти не готовился к нему, поэтому, чтобы избежать сдачи теста, я притворился, что отключился. Сказал родителям, что у меня якобы закружилась голова и я упал, когда шел домой из школы. Поскольку я был прилежным учеником и не склонен ко лжи, это сработало. Мне пришлось сделать МРТ, которая, конечно, ничего не показала, но на этом все. 10 лет спустя я признался. Сначала мне не поверили, но потом все от души посмеялись над этим. © Mind101 / Reddit
- Хотели мы как-то на работе устроить корпоратив. Времена у фирмы были трудные, поэтому только если за свой счет, так как коллектив хороший, всем хотелось отдохнуть вместе, уже без начальства. Я искала варианты, определились на ночевку у речки, но все не то: то занято, то дорого. И тут я решила, что я настолько хочу, чтобы мы вместе отдохнули, что соврала о цене с человека, занизив ее, а разницу оплатила из своего кармана. Прошло уже много лет, об этом так никто и не знает, и я ни о чем не жалею. © Подслушано / Ideer
- Поймала мужа на измене. Наткнулась в телефоне на фотку с молодой девицей. Спросила прямо — не колется, типа просто коллега. Ну, я рванула тайком в офис. Думаю, сейчас пух и перья полетят. Но я аж покраснела от стыда, когда увидела у нее на столе какую-то бумажку, а там ее ФИО. И фамилия моего мужа — Златоустова. Оказалось, это его сестра вернулась из-за границы, и он ее к себе на работу устроил. А я ее только на фотках видела. И то она там была блондинкой, а тут в брюнетку покрасилась. Не узнала. Ну прояснили с ней все, посмеялись. А вечером муж сестру в гости позвал. Это он мне, оказывается, сюрприз такой хотел сделать.
- В восьмом классе мне пришлось переехать, оставив всех своих друзей. И вот однажды я вернулся во время весенних каникул. Мои друзья все еще учились. Я не хотел весь день сидеть дома, поэтому пошел с одним из них в школу и прикинулся немецким студентом по обмену. Я тусовался с друзьями всю неделю, говоря медленно и имитируя немецкий акцент. Самое интересное случилось на второй день, когда одна моя бывшая одноклассница узнала меня и сказала: «Да это тот самый чел из средней школы». Мне пришлось ее утихомирить, чтобы учительница не услышала. Она расхохоталась, хотя, если подумать, это могло привлечь еще больше внимания ко мне. Это было самое веселое время в моей школьной жизни. © OOprime / Reddit
- Два года я говорил другу на своего отца, что это мой отчим, и типа я редко видел настоящего папу. Однажды мы с ним зависали каждый день в течение всего лета. Я проводил буквально каждую ночь в его доме, потому что свой ненавидел. Не хотел проводить время с родителями. Как-то друг спросил меня, почему, и я ответил: «Ну, мой отчим — плохой человек». Я сказал это по двум причинам. Хотел, чтобы он мог общаться со мной, потому что у него был отчим, и боялся, что он скажет что-то вроде: «Тебе повезло, что твои родители все еще вместе». Даже не знаю, зачем я ему соврал, мы больше не общаемся, и мне жаль, что он все еще не знает правду. © Unknown author / Reddit
- Сестра подкатила к французу, который к нам по обмену приехал. Соврала, что отец наш знает французский. Начиталась в интернете фактов и выдавала, мол, папа рассказал. Француз по-серьезному втюрился. А через два месяца батя случайно встретился с ним на улице. Француз тут же перешел на родной язык. Батя естественно ни сном ни духом. Поженились в итоге, но он до сих пор смеется, как она его завлечь пыталась.
- В третьем классе прикинулся, что у меня аппендицит, только для того, чтобы доказать, что умею притворяться. Врачи поверили мне, родители поверили. И я отчетливо помню, как смеялся, когда врач сказал моим родителям, что с моим удаленным аппендиксом все в порядке. © Unknown author / Reddit
- Встречаемся с девушкой семь лет. Еще будучи в школе, приукрасил для нее свой возраст на год, думая, что она не станет встречаться с малолеткой. А сегодня чуть со стыда не сгорел, когда она поздравила меня с днем рождения и назвала круглую дату, а я так и не понял, почему она дала мне на год больше. Вспомнил, но теперь не знаю, как признаться. © Не все поймут / VK
- В старших классах выдумала друга детства. Рассказывал своим друзьям забавные истории, о том, чем мы якобы занимались. Сказала, что он был моей первой пассией и у нас был детский роман в началке. Поведала, что он недавно переехал, и даже нашла на карте маленький городок, чтобы показать им. Сказала, что мы поддерживаем связь, что у него там появилась новая девушка и что с ней я тоже иногда общаюсь. Даже напечатала фальшивое письмо от них обоих, чтобы показать своим друзьям (со значительными опечатками). То ли мои друзья очень доверчивые, то ли очень милые и жалели меня. Я поддерживала легенду около года, потом сказала, что мы перестали общаться, и больше никогда не поднимала эту тему. © Karaoke725 / Reddit
- Недавно узнала правду о родном отце. Десять лет думала, что он бабник. А оказалось, что мой отец — мамин бывший одноклассник, которого она очень любила, а ее подруга закрутила с ним. Из-за этого мама соврала ему, что я не его дочь. В августе он ушел из жизни, так и не узнав правды. А я видела его, разговаривала немного с ним. И только в прошлом месяце узнала правду. Как же мне жаль, что все так сложилось. Он заслуживал правды. © Подслушано / Ideer
