Ахаха, я как раз застала свободную форму. Учителя говорили, что нам нужно одеваться скромнее, потому что мальчики отвлекаются от учебы. Мы им не верили, потому что когда у нас уже был неумелый макияж, мини и мысли о мальчишках из классов постарше, наши одноклассники на дальность из окна плевали
15 душевных историй, которые вмиг перенесут в далекие школьные годы
Истории
22 минуты назад
Когда мы с коллегами по редакции собираемся на посиделки, то часто вспоминаем школьные годы. И недавно мы поняли, что из тех времен остались лишь воспоминания, которые греют душу. Даже досадные случаи сейчас вызывают улыбку. Передаем вам эстафету ностальгии — рассказываем истории коллег и пользователей сети о школьной поре.
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- В пятом классе у нас в школе решили провести большую дискотеку. Я обожал тусовки и танцы, мне хотелось развлекаться, поэтому подготовился я знатно. Родители купили мне костюм, дома перед зеркалом мы со старшей сестрой отрабатывали вальс, а я считал дни до начала дискотеки. Но на деле она оказалась скучнейшей! В большом зале все школьники просто стояли, общались, стеснялись танцевать. Я ждал момент, чтобы пригласить девушек, но никак не решался. А потом просто заметил ту, которая стоит и танцует. Подошел, взял за руку, повел на танец. На той дискотеке началась наша история. Скоро будем отмечать 15 лет нашей любви. © Палата № 6 / VK
- Помню, во времена школы была одна фишка. Мы с другом были всеобщими любимчиками, так как занимались аппаратурой, прожектором и колонками на праздниках. Мы делали выпускные, дискотеки. Наша классная руководительница часто любила проводить тесты. Когда она озвучивала варианты, на правильный вариант она поднимала на меня глаза. Спустя пару тестов девчонки сзади нас заметили эту закономерность и тоже следили за взглядом классной руководительницы. Больше этого не заметил никто, а мы получали дикий кайф от того, что у нас есть а-ля тайный шифр с учителем и никто его не выкупает. © Не все поймут / VK
- В четвертом классе получила свою первую двойку. Пришла домой в страхе, что родители будут на меня ругаться. Мама узнала это у учителя и сказала все рассказать папе. Я, когда начала рассказывать, очень сильно плакала. Думала, что буду наказана. Но папа не стал меня тогда наказывать, а, наоборот, принес мне большой и вкусный торт! Меня это сильно тогда потрясло, и я поняла, что не все так страшно. Люблю папу очень! © ШКогвартс / VK
- Помню, классе в шестом задали нам читать «Маугли». А я читать в то время очень не любила и ленилась. Пошла к папе узнать, нет ли мультика такого, посмотреть бы — и все. А он мне: «Есть фильм, жутко скучный, долгий и совсем не красочный. Быстрее прочитать будет, но если хочешь — включу». После этого я осилила всю книгу на одном дыхании, а став чуть старше, осознала, что мне достался очень умный и изобретательный папа. © ШКогвартс / VK
- В школе меня все называли космонавтом. Не из-за того, что я хотел побывать в космосе, вовсе нет. Просто в девятом классе наша учительница физики искала людей для олимпиады по астрономии. У нас еще тогда не было этого предмета, но я согласился. Уж сильно меня манила мысль о том, что я могу схлопотать пятерку по физике за свою смелость. Отправился с ней на олимпиаду в другой город, сижу, готовлюсь, просматриваю возможные задания и ни черта не понимаю. Вдруг учительница заскакивает, дает мне ответы на все предстоящие задания, записываю себе в черновик, запоминаю кое-что. В итоге написал лучше всех работу и занял первое место на олимпиаде. С тех пор меня учительница обожала, а одноклассники шутили, мол, я ее мальчик-космонавт. © ШКогвартс / VK
- Помню, как в школе надо мной многие смеялись. Все из-за моей фамилии: Клей. Рифм придумывали множество. Я приходила в школу и слышала каждый раз что-то новое. Креативности у детей не отнять. В пятом классе мы с родителями переезжали, поэтому пришлось менять школу. В новой было уже лучше. Пока я не узнала, что у меня в классе учится мальчик с фамилией Бумага. Как же много новых шуток появилось. Постоянно нас пихали друг в друга и говорили, что мы приклеились. Сначала было обидно, а сейчас понимаешь, что мы действительно «приклеились». Встречаемся уже шестой год. После свадьбы даже фамилию как-то жалко менять будет, ибо не хочется терять нашу изюминку. © Палата № 6 / VK
- В школе я всегда боялась плохих оценок. Мне казалось, что я должна учиться идеально. Поэтому я сильно расстроилась, когда получила плохую оценку по химии. Я плакала в туалете и пошла на отчаянный ход. Вырвала страницу из дневника! Естественно мама это заметила вечером, и мне пришлось признаться: «Мам... Мам... Я... Я... Я получила „три“ по химии!» И начала рыдать, а мама лишь смеялась. Она успокоила мою ранимую душу, объяснив, что я могу получать любые оценки, даже двойки, от этого я не стану хуже. Да и химия мне вряд ли когда-то пригодится. Я безумно благодарна родителям за то, что они дали мне такую свободу в школе, хотя я продолжила быть отличницей до выпускного класса. © ШКогвартс / VK
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- Как-то раз посреди урока литературы учительница докопалась до одноклассницы: «Сергеева, куда ты так вырядилась? Тебя на уроке биологии можно изучать в таком виде!» Весь класс разом повернулся на Олю. Смотрим, а у нее на груди мозг нарисован. Просто биология была у нее любимым предметом, а учительница литературы ревновала.
- Всю свою жизнь обожал все, что связано с Гарри Поттером. Смотрел фильмы, читал книги, собирал журналы. Письмо из Хогвартса мне так и не пришло, но вот кое-что интересное все-таки случилось. В восьмом классе у меня было все очень плохо с химией в школе. Не получалось понять этот предмет, как бы ни старался. Однажды мне попался учебник, в котором было много подсказок, написанных от руки. Одна из них помогла мне написать контрольную! Я обрадовался, особенно когда прочитал на последней странице пометку: «Это собственность Егора Плешивого». Я думал, что этот загадочный человек станет для меня Принцем-полукровкой, но оказалось, что все остальные его пометки и подсказки были неверными. Может, он прикалывался, может, был двоечником, но, к сожалению, в конце года я получил три по химии и понял, что Егору Плешивому далеко до уровня Принца-полукровки. © Палата № 6 / VK
- Один год у нас литературу вела очень строгая учительница. Ее боялась вся школа. Каждый урок — 45-минутное сидение на иголках в ожидании того, что до тебя докопаются. А докопаться она могда до малейшей ошибки. И если уж она пристанет, то будет изводить минут 15, перед всем классом намекая на то, что ты не очень умный. Я была круглой отличницей, а ее предмет вообще был моим профильным (позже даже экзамен по нему сдавала и поступила с ним в универ). Поэтому я была единственной, кого эта учительница не трогала. Но однажды все-таки и у меня случился какой-то мини-прокол. Она, конечно, не говорила мне гадости, как другим, но все равно подняла меня из-за парты и отчитала. Мол, я такая умная, могу только на пятерки, а такую ошибку совершила, как я вообще посмела. Я выслушала это все, кивнула, типа больше так не буду, ну та и успокоилась. Урок закончился, я уже и думать забыла о происшедшем. Выхожу из кабинета, как вдруг учительница меня догоняет и говорит: «Ты прости меня за то, что я тебе сказала. Просто переживаю за тебя, ведь ты действительно прекрасная ученица и достойна только лучшего». Я была в таком шоке. Все ведь привыкли к тому, что она всех дрючит, и уж точно никто не ждет от нее извинений. А тут она сама подошла и попросила прощения, хотя я даже никак не проявила обиду. Внезапно проснувшейся дикой любви к этой учительнице у меня не случилось, увы, потому что к остальным ученикам она продолжала относиться несправедливо. Но мне было все равно приятно, что я заслужила уважение даже у такой строгой преподавательницы.
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- Седьмой класс. Конец учебного года. Из 26 человек пришло максимум человек 10. У нас урок математики. Учительница хотела рассказать нам какой-то дополнительный материал, так сказать, под звездочкой. Но, увидев наш малочисленный коллектив, сказала: «Так, ну что поделать, будем играть в математическую игру». Разделила нас на три мини-команды, раздала олимпиадные задачки, и мы должны были решить их. Какая команда решает быстрее всех и при этом правильно, та получает балл. Потом следующее задание, более сложного уровня. И так дальше все сложнее и сложнее. В конце команда победителей получала шоколадки. Это был один из самых крутых уроков математики в моей жизни!
- В седьмом классе я поняла, что люблю своего одноклассника. Не так, как я люблю родителей, сестру или подруг. Люблю иначе. Мне все время хотелось быть рядом с ним, смотреть на него, касаться его руки. Я не знала, что чувствует ко мне одноклассник, а спросить было страшно. Мы иногда общались в школе, иногда переписывались. Ему нравилось, как я рисую, и когда-то я даже нарисовала его портрет и подарила в день его рождения. В девятом классе одноклассника перевели в другую школу. Он так и не узнал о моих к нему чувствах. Но так как он не нашел друзей в своей новой школе, то попросился отмечать выпускной после 11 класса с нами, все согласились. Мы весело отмечали в кафе, а, когда объявили медленный танец, он пригласил меня. Все три минуты мое сердце стучало, как сумасшедшее. А, когда музыка остановилась, я его поцеловала. Это был мой первый поцелуй, и я навсегда его запомню. Сейчас мы встречаемся, уже три месяца вместе. Это так волнительно, но я чувствую себя счастливой. © ШКогвартс / VK
- Моя знакомая рассказала. Однажды учитель немецкого пришла на урок и, как обычно, начала опрос. Моя знакомая знала, что вся группа не готова с домашкой, поэтому на перемене поставила классный журнал в шкаф. Благодаря коричневой обложке он ничем не отличался от других книг. Учитель спросила одного, второго, третьего. Осознала, что класс не готов. Потребовала журнал.
— Кто отвечает за журнал?
Моя знакомая говорит:
— Я.
— Отлично. Где он?
— В шкафчике.
— Хорошо, схожу за ним.
Учитель отправилась за журналом, подумав, что журнал в шкафчике в учительской. А по правилам школы из учительской журнал может взять только педагог. Но кабинет немецкого и учительская были расположены далеко друг от друга. Немецкий на первом, а учительская на втором этаже. Педагога нет. Нет пять минут, нет 10 минут, нет 15.
— Где журнал?
— В шкафчике.
— В каком?! Я была в учительской, там его нет. Я подумала, что он у французской группы, сходила к ним (а это третий этаж). Дошла до вашего классного, его нет. Где журнал?
— В шкафчике.
И тут произошел скандал. Тогда не было электронного журнала, а в школе был уже случай, когда журнал испортили. Учитель хотела уже звать завучей, но прозвенел звонок. Знакомая берет журнал из шкафчика:
— Он был в шкафчике.
Учитель в шоке. Класс ржет. Знакомую не наказали, но спросили первой на следующем уроке. © ШКогвартс / VK
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- Меня зовут Настя. А мою школьную подругу — Лиза. Учились мы в 2000-е и 2010-е. А у нас охранник любил на переменах включать радио. И вот как-то у него заиграла песня Губина «Лиза». Подружка сразу стала так гордо идти под нее по коридору, мол, гляди, моему имени песню посвятили. А мне вдруг стало обидно, что про Настю вроде песен и нет. Мы просто не знали, что есть песня Антонова «Анастасия»: слишком уж давно она вышла. Так мой одноклассник, который был в меня влюблен, услышал случайно наш с подружкой разговор. На следующий день пришел в школу и включил на телефоне на весь кабинет песню Антонова со словами: «Вот, я нашел песню про тебя!» Все в классе сразу заулыбались, а я покраснела одновременно от смущения и удовольствия.
- В 10 классе у нас был новый учитель физики, и с первого дня мы поняли, что он будет не как все. Однажды он пришел на урок с обычным бумажным самолетиком. Мы удивились, но он с улыбкой сказал: «Сегодняшний урок будет об аэродинамике». Весь урок он показывал нам, как простые игрушки могут объяснить сложные законы физики. Мы запускали самолетики, проверяли их полет, делали расчеты, и это был, пожалуй, один из самых интересных уроков в моей школьной жизни. Этот учитель сумел сделать физику увлекательной и понятной, а самолетики стали символом того, как легко можно объяснить даже самые сложные вещи, если подойти к делу с фантазией. © ШКогвартс / VK
Пора студенчества тоже оставляет в память о себе кучу забавных историй. Делимся с вами свежей подборкой.
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