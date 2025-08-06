15 душевных историй, которые вмиг перенесут в далекие школьные годы

Ахаха, я как раз застала свободную форму. Учителя говорили, что нам нужно одеваться скромнее, потому что мальчики отвлекаются от учебы. Мы им не верили, потому что когда у нас уже был неумелый макияж, мини и мысли о мальчишках из классов постарше, наши одноклассники на дальность из окна плевали