15 офисных историй, в которых столько экшена, что хоть кино снимай

Когда в офисе появляется олень или начальник вдруг решает устроить таинственный день рождения, остается только одно — сохранять спокойствие и делать вид, что так и было задумано. Подобные казусы редки, но уж если случаются, то запоминаются надолго. Мы тщательно собрали для вас реальные истории о том, что офис — место, где скучать просто невозможно.