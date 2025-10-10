15 офисных историй, в которых столько экшена, что хоть кино снимай
Истории
2 часа назад
Когда в офисе появляется олень или начальник вдруг решает устроить таинственный день рождения, остается только одно — сохранять спокойствие и делать вид, что так и было задумано. Подобные казусы редки, но уж если случаются, то запоминаются надолго. Мы тщательно собрали для вас реальные истории о том, что офис — место, где скучать просто невозможно.
- Шеф задержал нам зарплату на 3 недели. Врал, что в компании трудности и надо немного подождать. Мы затянули пояса, кто-то даже взял кредит, чтобы дотянуть до зарплаты. Пока покорно ждали, начальник прикатил к офису на новом джипе. Наш внутренний чат с коллегами взорвался от негодования: сразу поняли, что навешал лапши. Решили проучить и на следующий день просто не явились на работу. Сказали, что выйдем, когда выплатит все до копейки. И — о чудо! — день посидел в пустом офисе и резко нашел деньги. Выдал конвертики даже с надбавкой за ожидание. Пусть знает, что не прогнемся! © Stories / VK
- Я работала в колл-центре, дисциплина, мягко говоря, была слабой. Одна коллега была еще и парикмахером. Она приглашала клиентов прямо в колл-центр, где плела им косы и другие делала прически. Однажды мы почувствовали запах паленых волос и услышали крики: это коллега сожгла волосы своей клиентке! Наша начальница не произнесла ни слова. Запах паленых волос так и висел в офисе. © Skipperandscout / Reddit
- В нашей фирме случилось нечто из ряда вон выходящее — в здание через окно ворвался олень и перепугал всю контору. Потребовалось немало времени, чтобы животное выбралось наружу. © Cheyrose11 / Reddit
- Одного коллегу уволили, когда выяснилось, что он тратит невероятно много времени на личные звонки. Выяснилось, что он звонил с рабочего телефона своим родственникам в Китай. Это обошлось фирме в десятки тысяч долларов. Думаю, руководство могло пригрозить ему судом, чтобы парень оплатил из своего кошелька эти расходы. © ScroochDown / Reddit
- Через несколько месяцев после начала моей первой серьезной работы я попала в довольно нелепую ситуацию: штанина застряла в огромном офисном кресле, которое мне выдали. У меня был собственный кабинет, и если бы я была поумнее, то просто сняла бы штаны, чтобы выбраться. Но умом я не блистала. Вместо этого я решила отъехать на кресле назад и пнуть ногой вперед, чтобы освободиться. В итоге я лишь разорвала штаны по шву. Штанину, правда, освободила, но следующие полчаса провела, названивая коллегам в поисках клейкой ленты. В конце концов один из них принес мне рулон, и я заклеила штаны изнутри, чтобы хоть как-то дотянуть до конца дня. © wiggysbelleza / Reddit
- Однажды в нашем офисе было весьма необычное «совещание». Нас всех позвали в конференц-зал, чтобы отпраздновать день рождения собаки хозяина. Там был торт. © Krusador / Reddit
- Устроилась в компанию, и так вышло, что с директором увиделась лишь спустя месяц,потому что он был в отъезде. К моему удивлению, это был молодой красавец, с потрясающей фигурой и безупречным лицом. В офисе все девочки на него запали уже очень давно, а я новенькая. И как-то он мне приснился. Ну, с кем не бывает, сон и ладно. Но на следующее утро мой директор как-то странно и тепло смотрел на меня. В конце дня позвал на кофе, я деликатно отказалась (ну зачем мне проблемы). А вечером написал сообщение с извинениями о нарушении субординации и сказал о том, что я ему приснилась. Бывает же такое... © Подслушано / Ideer
- Однажды мой босс положил на стол звукоизоляционную пену — оказалось, его буквально сводил с ума звук, который издает провод моей мыши. Это не помогло: он все еще слышал этот шум. В итоге он просто купил мне беспроводную мышь. Мне было сказано: «Ради всего святого, никогда больше не пользуйся этой шумной мышью». © No-Detail-7909 / Reddit
- Меня наняли, чтобы заменить одного неэффективного менеджера. Но ему об этом никто не сказал — и не уволили, и даже не намекнули, что я теперь на его месте. Как только я объяснила владельцу компании, что этот трусливый план был безумием, он перевел его в другой отдел. В общем, все закончилось хорошо. © coralcoast21 / Reddit
- Однажды на совещании нам объявили, что есть за рабочим столом больше нельзя — только перекусывать. И вместо того, чтобы работать, мы потратили час на жаркие споры: рамен — это еда или перекус? А гирос? А если на обед у тебя просто пачка чипсов? Все это было таким абсурдом. Кажется, одного коллегу даже уволили за то, что он закатил глаза. © wylmaismyname / Reddit
- Владелица компании собрала весь персонал (около десяти человек), чтобы отчитать нас за то, что мы не подарили ей или ее мужу рождественский подарок. Нас назвали неблагодарными. Она нам рождественского подарка тоже не подарила. © hilhilbean / Reddit
- Как-то я услышала жужжание из офиса моего босса и предположила, что его конференц-телефон остался включенным. Открыла дверь, чтобы выключить его, а в углу — рой пчел. Сняла короткое видео, затем закрыла дверь. Позвонила в нужный отдел, чтобы те разобрались с этим, а затем отправила начальнику видео с запиской «Возможно, я захочу поработать из дома после вашего совещания». © Then-Chocolate-5191 / Reddit
- Я работаю в крупной инженерно-консалтинговой компании, и в какой-то момент руководство решило полностью избавиться от отдельных кабинетов — вместо них сделали опен-спейс. Представьте себе: просто ряды столов, как в школьной столовой. Как в таких условиях можно сосредоточиться? К счастью, переход на удаленную работу положил конец этому безумию. До сих пор удивляюсь, что кто-то все еще добровольно ходит в офис, когда у нас есть возможность работать из дома. © i812ManyHitss / Reddit
- Понравилась нашему сотруднику девочка-стажер. Но вот она его игнорировала. Увидел он, как она в машину к шефу садится, и пустил слух, мол, они любовники! Узнала об этом жена босса и заявилась в офис. Глянула на разлучницу и огорошила всех: «Да какая это любовница, она ж наша младшая дочь. Кто там слухи про моего мужа распустил? Молодой человек, будьте уверены, я вас запомнила».
Девочка, закрыв лицо руками, с надрывом выдает: «Ну мам...» Словом, девочка ушла по собственному, заявив, что хочет своего добиться своими силами, а не благодаря связям. © Подслушано / Ideer
- В офисе кто-то стал портить женскую обувь. Кто это делал, зачем — мы только гадали. А потом нагрянула служба безопасности. Всех стали вызывать на ковер и велели молчать об этих встречах. И тут одна моя хорошая коллега спалилась на том, что влезла в кассу компании. Ее уволили. И после этого порча женской обуви сразу прекратилась. До меня дошли слухи, что та коллега нашла новую работу, но и там влезла в кассу, ее и оттуда поперли. А через пару месяцев я увидел ее в ресторане — официанткой устроилась. Странная женщина, я таких странных еще не встречал. © baz4k6z / Reddit
Комментарии
Уведомления
При чём тут порча женской обуви и воровство из кассы компании? Как это связано? Кто-то может объяснить?
-
-
Ответить
Похожее
17 историй о подарках, после которых хочется сказать «Вот это да!»
16 историй, которые начались с роковых слов: «Да что такого? Никто же не узнает»
16 людей, общение с которыми не то что легким, но и нормальным-то не назовешь
15 душевных историй, которые вмиг перенесут в далекие школьные годы
Истории
2 месяца назад
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
Истории
1 неделя назад
20 доказательств того, что балкон — не просто часть квартиры, а эпицентр событий
Истории
1 неделя назад
15+ человек, которые так уработались, что им трудовая деятельность уже повсюду мерещится
Истории
2 недели назад
16 счастливчиков, которые случайно наткнулись на личное сокровище
Фотоподборки
1 месяц назад
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
Истории
1 день назад
15 уморительных провалов, в которых так легко узнать себя
Народное творчество
2 месяца назад
17 кондукторов, которые были настолько колоритными, что про них впору снимать отдельное кино
Истории
2 месяца назад
20+ человек, которые творят не просто хендмейд, а настоящие сокровища с душой
Фотоподборки
2 месяца назад