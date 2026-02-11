16 случаев на кассе и в торговых залах, после которых хочется и смеяться, и верить в добро

3 часа назад
Мы отправляемся в магазин с наивной надеждой купить побольше и заплатить поменьше — ну а кто из нас не мечтал о таком раскладе? Но реальность, как водится, быстро вносит свои правки. Зато именно в магазинах жизнь регулярно устраивает комедии, перед которыми меркнут даже голливудские сериалы. То случайный покупатель оплатит чужую корзину, то бабушка зайдет не за покупками, а чтобы рассказать, как прошел ее день, то внезапно ребенок расскажет секрет выбора мандаринов.

  • Всегда хотела подшутить над продавцом в магазине, когда он предлагает пакет к одной лишь жвачке. Сегодня я это сделала! Покупала всего одну зубную щетку. На кассе спросили: «Пакетик нужен?» А я как выдала: «Да, самый большой, 4 штуки». А что она? Она реально пробила мне 4 больших пакета. © Подслушано / Ideer
  • Стою в очереди. У кассы стоит тихая девушка. Внезапно влетает какой-то мужик, всех бортует и кричит ей: «Отойди, я спешу!» Все побоялись связываться. Кассирша начала пробивать его покупки. И тут она замерла и на глазах обалдевшего мужика начала тыкать в экран и говорить громко: «Ой, все! Программа зависла, теперь только ждать перезагрузку минут двадцать». Мужик стал багровый, рявкнул что-то, бросил продукты на ленте и выбежал из магазина. Кассирша тут же спокойно поворачивается к той девушке и по-доброму говорит: «Выкладывайте». И начинает пробивать как ни в чем не бывало — оказывается, ничего у нее и не висло.
Алина
1 час назад

Недавно была барышня в одном из постов, которая «всегда мечтала» на самолет опоздать. Эта вот очень хотела над продавцом тупо пошутить. Им бы подружиться, может…

-
-

  • Один раз пришел в магазин дедушка, взял мороженое в банке, подошел ко мне и спросил: «А у вас есть ложка?» Говорю ему: «Под картонкой в ​​крышке должна лежать пластиковая ложка». Он очень удивился этой информации, открыл крышку, достал ложку и выдал: «Смекалистые эти производители, правда?!» — и, тихонько посмеиваясь, вышел из магазина. © s****uthatrucka / Reddit
  • Стою в очереди на кассе. Передо мной бабушка, лет 80 уже. Протягивает помятые купюры и всю мелочь. Кассир говорит: «Бабушка, тут не хватает. Может что-то отменить?» И тут бабуля выдает: «Ох, доча, а давай так?» — и дрожащей рукой достает из сумки iPhone 15. Прикладывает к терминалу, успешно оплачивает и снова прячет в сумку. Мы все глаза выкатили, а бабуля молча собрала продукты в ту же сумку и потихоньку потопала к выходу.
  • Покупаю в магазине яйца. Как обычно, открываю упаковку, чтобы проверить, все ли целы. Рядом со мной парень тоже открывает упаковку, заглядывает внутрь, потом поворачивается ко мне и недоуменно спрашивает: «А что мы ищем?» © llove_12am
  • Нам с мужем далеко за тридцать, я старше на 3 года. Муж носит очки и выглядит моложаво, этакий студент. И вот стоит он на кассе. Тут у мужа просят паспорт, и как раз я подхожу. Кассир спрашивает: «А вы вместе?» Муж кивает. А кассир как выдаст: «А, ну тогда не ищите...» Что? Что это было? © Подслушано / Ideer
  • Однажды к нам в магазин зашла пожилая женщина. Я поздоровалась. А она тут же начала рассказывать: «Представляете, мы с мужем чуть в аварию не попали. А знаете почему? Просто муж не следит за машиной, не обслуживает ее». Я просто кивала в ответ, но она буквально не замолкала. Другие покупатели смотрели на меня с сочувствием. Потом она рассказала мне о том, как сильно любит свою внучку, но ее маму недолюбливает. Казалось, что это длится вечность. © rroses- / Reddit
  • Один раз стояла в магазине на кассе, в корзине много вкусностей. Тут подходит мужчина и говорит: «Давай я все за тебя оплачу? В честь свадьбы, я женюсь». Я не знала, как реагировать. Отговаривала его, но не получилось. Реально оплатил, причем чек был на 2 тыс. Я поблагодарила его, поздравила с праздником и пожелала счастья его семье. © Подслушано / Ideer
O_о
2 часа назад

Про "не ищите". Как сами кассиры обычно говорят "вы не похожи на несовершеннолетнего, вы похожи на проверяющего". Мб она не похожа на проверяющего. Или просто проверка парами не ходит.

-
-

  • Когда-то я работала на кассе. Заходит мужчина, подходит ко мне и спрашивает: «Не хотите потрогать мою обезьянку?» Я молча поднимаю глаза и чуть ли не падаю — у него на плече реально сидит обезьянка. Трогать не стала, ну ее. © thelibrariangirl / Reddit
  • Как-то раз беру в супермаркете перец. Мимо проходит какая-то женщина и загадочно выдает: «Я бы не брала этот перец...» Я молча беру другой, а она снова: «И этот я бы не брала!» Стою, выбираю еще какой-нибудь. И тут смотрю, а та женщина испарилась. И вот что мне было делать? Ладно бы сказала, какой лучше выбрать, а тут с загадкой сказала и ушла. © ustanovka.dverei.astana1
  • Работаю на кассе. Как-то раз пробивал у меня продукты уникальный дедушка. Он где-то в торговом зале потерял свою бабушку, поэтому глаза были полны отчаяния. Говорит: «Она у меня плохо видит. Не увидит меня!» — и побежал за ней. Вернулись уже вместе. В итоге разговорились, и оказалось, что ему 94 года. Говорит: «Тут товара на 10900». Пробиваю, а чек оказывается на 10890. Всего на десятку ошибся дедушка. Причем это все со скидками и разными купонами. Я в свои 45 лет так не могу. Хотелось поклониться его ясности ума. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз состоялся у меня в магазине диалог с покупателем:
    — Почему вы завтра закрыты?
    — Потому что праздник!
    — А если мне что-нибудь понадобится?
    — Вы же сейчас в магазине. Просто купите заранее.
    — Но мне это сейчас не нужно! © pajmage / Reddit
  • Когда с дочкой мандарины выбираем, я ей говорю: «Так! Выбираем самые красивые, самые крепкие. Как мальчиков». И один раз пришли в магазин, я ей: «Как выбирать, помнишь?» Дочь ответила: «Да, мальчиков, и только самых красивых!» А за нами мужчина стоял и все слышал. Потом подходит и говорит мне тихо: «А у вас что, какой-то метод особенный?» © _tatyana_yatskovskaya_
  • Как-то раз купила в магазине сыр с плесенью, а он оказался испорчен: плесень была розового цвета вместо белого и пахла очень неприятно. Смотрю, а срок годности уже истек. Принесла обратно в магазин, а продавщицы посмотрели на меня и сказали: «Это же сыр с плесенью!» Говорю: «Я знаю! Но он же испорчен!» © user6639392 / Pikabu
  • Работаю на кассе. Практически каждый считает своим долгом при проверке денег сказать: «Всю ночь печатал». Люди серьезно думают, что эта самая оригинальная шутка. Но отвечаю с каменным лицом: «Сушите лучше!» Люди в ступоре, а у меня настроение на весь день поднимается. © Подслушано / Ideer
  • Стою на кассе, мне пробивают товар. Тут подходит ко мне какой-то парень прямо вплотную. Я ему и говорю: «Молодой человек, трогать меня не надо, отойдите подальше» На что он кассиру протягивает карточку и говорит: «На, оплати ей все, у меня сегодня день рождения». Я обалдела! Поздравила его, быстро взяла пакеты и ушла в закат. © Подслушано / Ideer

Согласитесь, что зачастую обычный поход за продуктами превращается в целое приключение. А после таких историй понимаешь: в магазин мы ходим не только за покупками, но и за эмоциями. Наверняка и у вас есть какая-нибудь занятная история из магазина. С удовольствием обсудим в комментариях.

Shutnik0242
1 день назад

В 90-х,в Костроме на вокзале, объявление прочитал на витрине ларька:"Просьба стёклышко,ручками не подталкивать!"Так юморно показалось,до сих пор улыбаюсь!)))

-
-


