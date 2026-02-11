16 случаев на кассе и в торговых залах, после которых хочется и смеяться, и верить в добро

Мы отправляемся в магазин с наивной надеждой купить побольше и заплатить поменьше — ну а кто из нас не мечтал о таком раскладе? Но реальность, как водится, быстро вносит свои правки. Зато именно в магазинах жизнь регулярно устраивает комедии, перед которыми меркнут даже голливудские сериалы. То случайный покупатель оплатит чужую корзину, то бабушка зайдет не за покупками, а чтобы рассказать, как прошел ее день, то внезапно ребенок расскажет секрет выбора мандаринов.