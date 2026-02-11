Недавно была барышня в одном из постов, которая «всегда мечтала» на самолет опоздать. Эта вот очень хотела над продавцом тупо пошутить. Им бы подружиться, может…
16 случаев на кассе и в торговых залах, после которых хочется и смеяться, и верить в добро
Мы отправляемся в магазин с наивной надеждой купить побольше и заплатить поменьше — ну а кто из нас не мечтал о таком раскладе? Но реальность, как водится, быстро вносит свои правки. Зато именно в магазинах жизнь регулярно устраивает комедии, перед которыми меркнут даже голливудские сериалы. То случайный покупатель оплатит чужую корзину, то бабушка зайдет не за покупками, а чтобы рассказать, как прошел ее день, то внезапно ребенок расскажет секрет выбора мандаринов.
- Всегда хотела подшутить над продавцом в магазине, когда он предлагает пакет к одной лишь жвачке. Сегодня я это сделала! Покупала всего одну зубную щетку. На кассе спросили: «Пакетик нужен?» А я как выдала: «Да, самый большой, 4 штуки». А что она? Она реально пробила мне 4 больших пакета. © Подслушано / Ideer
- Стою в очереди. У кассы стоит тихая девушка. Внезапно влетает какой-то мужик, всех бортует и кричит ей: «Отойди, я спешу!» Все побоялись связываться. Кассирша начала пробивать его покупки. И тут она замерла и на глазах обалдевшего мужика начала тыкать в экран и говорить громко: «Ой, все! Программа зависла, теперь только ждать перезагрузку минут двадцать». Мужик стал багровый, рявкнул что-то, бросил продукты на ленте и выбежал из магазина. Кассирша тут же спокойно поворачивается к той девушке и по-доброму говорит: «Выкладывайте». И начинает пробивать как ни в чем не бывало — оказывается, ничего у нее и не висло.
- Один раз пришел в магазин дедушка, взял мороженое в банке, подошел ко мне и спросил: «А у вас есть ложка?» Говорю ему: «Под картонкой в крышке должна лежать пластиковая ложка». Он очень удивился этой информации, открыл крышку, достал ложку и выдал: «Смекалистые эти производители, правда?!» — и, тихонько посмеиваясь, вышел из магазина. © s****uthatrucka / Reddit
- Стою в очереди на кассе. Передо мной бабушка, лет 80 уже. Протягивает помятые купюры и всю мелочь. Кассир говорит: «Бабушка, тут не хватает. Может что-то отменить?» И тут бабуля выдает: «Ох, доча, а давай так?» — и дрожащей рукой достает из сумки iPhone 15. Прикладывает к терминалу, успешно оплачивает и снова прячет в сумку. Мы все глаза выкатили, а бабуля молча собрала продукты в ту же сумку и потихоньку потопала к выходу.
- Покупаю в магазине яйца. Как обычно, открываю упаковку, чтобы проверить, все ли целы. Рядом со мной парень тоже открывает упаковку, заглядывает внутрь, потом поворачивается ко мне и недоуменно спрашивает: «А что мы ищем?» © llove_12am
- Нам с мужем далеко за тридцать, я старше на 3 года. Муж носит очки и выглядит моложаво, этакий студент. И вот стоит он на кассе. Тут у мужа просят паспорт, и как раз я подхожу. Кассир спрашивает: «А вы вместе?» Муж кивает. А кассир как выдаст: «А, ну тогда не ищите...» Что? Что это было? © Подслушано / Ideer
- Однажды к нам в магазин зашла пожилая женщина. Я поздоровалась. А она тут же начала рассказывать: «Представляете, мы с мужем чуть в аварию не попали. А знаете почему? Просто муж не следит за машиной, не обслуживает ее». Я просто кивала в ответ, но она буквально не замолкала. Другие покупатели смотрели на меня с сочувствием. Потом она рассказала мне о том, как сильно любит свою внучку, но ее маму недолюбливает. Казалось, что это длится вечность. © rroses- / Reddit
- Один раз стояла в магазине на кассе, в корзине много вкусностей. Тут подходит мужчина и говорит: «Давай я все за тебя оплачу? В честь свадьбы, я женюсь». Я не знала, как реагировать. Отговаривала его, но не получилось. Реально оплатил, причем чек был на 2 тыс. Я поблагодарила его, поздравила с праздником и пожелала счастья его семье. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я работала на кассе. Заходит мужчина, подходит ко мне и спрашивает: «Не хотите потрогать мою обезьянку?» Я молча поднимаю глаза и чуть ли не падаю — у него на плече реально сидит обезьянка. Трогать не стала, ну ее. © thelibrariangirl / Reddit
- Как-то раз беру в супермаркете перец. Мимо проходит какая-то женщина и загадочно выдает: «Я бы не брала этот перец...» Я молча беру другой, а она снова: «И этот я бы не брала!» Стою, выбираю еще какой-нибудь. И тут смотрю, а та женщина испарилась. И вот что мне было делать? Ладно бы сказала, какой лучше выбрать, а тут с загадкой сказала и ушла. © ustanovka.dverei.astana1
- Работаю на кассе. Как-то раз пробивал у меня продукты уникальный дедушка. Он где-то в торговом зале потерял свою бабушку, поэтому глаза были полны отчаяния. Говорит: «Она у меня плохо видит. Не увидит меня!» — и побежал за ней. Вернулись уже вместе. В итоге разговорились, и оказалось, что ему 94 года. Говорит: «Тут товара на 10900». Пробиваю, а чек оказывается на 10890. Всего на десятку ошибся дедушка. Причем это все со скидками и разными купонами. Я в свои 45 лет так не могу. Хотелось поклониться его ясности ума. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз состоялся у меня в магазине диалог с покупателем:
— Почему вы завтра закрыты?
— Потому что праздник!
— А если мне что-нибудь понадобится?
— Вы же сейчас в магазине. Просто купите заранее.
— Но мне это сейчас не нужно! © pajmage / Reddit
- Когда с дочкой мандарины выбираем, я ей говорю: «Так! Выбираем самые красивые, самые крепкие. Как мальчиков». И один раз пришли в магазин, я ей: «Как выбирать, помнишь?» Дочь ответила: «Да, мальчиков, и только самых красивых!» А за нами мужчина стоял и все слышал. Потом подходит и говорит мне тихо: «А у вас что, какой-то метод особенный?» © _tatyana_yatskovskaya_
- Как-то раз купила в магазине сыр с плесенью, а он оказался испорчен: плесень была розового цвета вместо белого и пахла очень неприятно. Смотрю, а срок годности уже истек. Принесла обратно в магазин, а продавщицы посмотрели на меня и сказали: «Это же сыр с плесенью!» Говорю: «Я знаю! Но он же испорчен!» © user6639392 / Pikabu
- Работаю на кассе. Практически каждый считает своим долгом при проверке денег сказать: «Всю ночь печатал». Люди серьезно думают, что эта самая оригинальная шутка. Но отвечаю с каменным лицом: «Сушите лучше!» Люди в ступоре, а у меня настроение на весь день поднимается. © Подслушано / Ideer
- Стою на кассе, мне пробивают товар. Тут подходит ко мне какой-то парень прямо вплотную. Я ему и говорю: «Молодой человек, трогать меня не надо, отойдите подальше» На что он кассиру протягивает карточку и говорит: «На, оплати ей все, у меня сегодня день рождения». Я обалдела! Поздравила его, быстро взяла пакеты и ушла в закат. © Подслушано / Ideer
Согласитесь, что зачастую обычный поход за продуктами превращается в целое приключение. А после таких историй понимаешь: в магазин мы ходим не только за покупками, но и за эмоциями. Наверняка и у вас есть какая-нибудь занятная история из магазина. С удовольствием обсудим в комментариях.
В 90-х,в Костроме на вокзале, объявление прочитал на витрине ларька:"Просьба стёклышко,ручками не подталкивать!"Так юморно показалось,до сих пор улыбаюсь!)))