15+ пушистых хитрецов, которые стали душой всего дома

Вы когда-нибудь замечали, как быстро словосочетание «мой дом» превращается в «территория кота»? Сначала вы покупаете ему миску, а через месяц обнаруживаете себя спящим на самом краю кровати, лишь бы не потревожить величество. В этой подборке мы собрали 15+ историй о том, как хитрые Дуси и Тимофеи устанавливают свои порядки: от дегустации в мясных лавках до тайных поездок в школу в рюкзаке. Посмотрите, как эти пушистые захватчики влюбляют в себя целые дворы и заставляют суровых мужчин таскать домой всех черных котов в округе.

«Ну и кто тут глава семьи?»

«Мы-то думали, что удочерили кошку из приюта. А оказалось, это она удочерила моего сына»

А Дуся-то умный! Надо всем быть как Дуся

У нас во дворе живет кот Дуся. Его любят все от мала до велика. Кормят, пускают домой, когда холодно. Как-то мы заметили, что Дуся стал все реже приходить, а потом и вовсе пропал. Искали всем двором, а вчера муж пришел с работы, хохоча, — оказывается Дуся неплохо так устроился в мясном магазине, открывшемся по соседству. Там его признали «главным дегустатором». Этот хитруша хотел усидеть на двух стульях! Потом он, правда, вернулся во двор, видимо, все таки нас любит. По крайней мере мы на это надеемся. В мясной ходит как на работу.

«Пока я пила кофе, ко мне в гости напросилась соседская собака. Ну конечно же, я ее пустила»

Кот — добытчик — счастье в доме

Бывал летом часто у друга в гостях. Жара, лепота, вышел на балкон понежиться, жую бутер с докторской. Замечаю справа от меня на соседнем балконе сидит красавец котяра и с не поддельным интересом наблюдает за моим бутербродом, не отрывая взгляда, даже перетоптывается. Ну, думаю, надо угостить соседа, беру кусок колбасы и бросаю коту. Кот, схватив колбасу, мигом скрывается в квартире, а из квартиры доносится женский голос, явно обращенный ко мне: «Не нужно его подкармливать, он все равно все мне принесет!» © Не все поймут / VK

«Это фото посвящено всем, кто отговаривал меня заводить четвертую кошку»

«Первая леди этого дома. Но не обманывайтесь — в душе она настоящая дикарка»

Нет, ну каков эстет, этот Тимофей!

Наш кот Тимофей признает только натуральную еду. Однажды мама решила его побаловать и купила какой-то безумно дорогой французский сухой корм. Насыпала его в миску и с довольным видом отошла. Тимофей подошел, замер, долго нюхал содержимое, осторожно тронул гранулы лапой, посмотрел на нас так, будто мы его предали, обошел миску по кругу, снова понюхал и после короткой паузы залез внутрь целиком. Поднял хвост, сделал свои дела прямо в корм, аккуратно все загреб, вышел и уставился на нас с выражением полного морального превосходства. За такую находчивость получил кусочек мяса и с чувством выполненного долга ушел спать. © Не все поймут / VK

«Самое приятное чувство — это когда собака прислоняется к тебе головой»

Дело о пропавшей еде и пушистом подозреваемом

Живу в общаге и заметила, что у меня начала пропадать еда. Оставляю что-нибудь на тумбочке, возвращаюсь через несколько часов, а там пусто. Спустя неделю терпение лопнуло. Я решила припереть соседку к стенке. Та покраснела, смутилась и выдала историю. Оказалось, что когда меня долго нет, она тайком приносит в нашу комнату уличного котика. На улице тогда стояли лютые морозы, ей было его очень жалко, вот она и прятала бедолагу у нас. Кот грелся, осматривался и заодно подъедал мои запасы. В итоге мы договорились, теперь пока холода не отступили, таскаем этого кота вместе. Я отвлекаю вахтершу, а соседка в это время проскальзывает с пушистым пассажиром. © Не все поймут / VK

«Он настоящий мастер в игре в прятки»

Ну, контрольную-то Анютка точно написала лучше всех

С утра отправила детей в школу, мужа выпроводила на работу, сама быстренько перемыла посуду и занялась стиркой. Возилась около получаса, а потом вдруг поймала себя на мысли, что чего то не хватает. В квартире подозрительно тихо, нет привычных воплей кота. Начала ходить по комнатам, искать, заглядывать во все углы, а его нигде. И тут раздается звонок от классной руководительницы. Оказалось, у моей девятилетней Анютки был сильный стресс перед контрольной, поэтому она тайком утащила кота в рюкзак, чтобы гладить его и хоть немного успокоиться. Пришлось срочно ехать за нашим пушистым членом семьи. Похоже, кот в итоге пережил куда больший стресс, чем сама Анютка. © Не все поймут / VK

«Кошечка удобно устроилась в моей машине. Спойлер: это не моя кошка. Спойлер номер два: у меня вообще нет кошки»

«Девушка сказала, что выглядит сегодня не очень. А я взял да и ляпнул, что да, так и есть, зато вон собака какая красивая. Вот как они обе отреагировали»

Окончательное опровержение теории о том, что встретить черного кота — это к несчастью

Сижу, жду друга, звонок в дверь — он с черным котом в руках. «Ты чего кота выпустил на улицу, я его от собаки спас!» Из-за угла заинтересованно выглядывает мой кот, который на улице никогда и не бывал. Поржали, он кота решил себе оставить, раз уж такое дело. Через полгода опять звонок в дверь — другой друг с черным котом. «Он из окна у тебя выпал, ты чего не следишь?!» Мой только ухом с дивана повел. Опять поржали. Хозяев не нашли, друг спасенного тоже забрал. Еще пара месяцев — мама в гости пришла, тоже черного кота тащит. «Ты что, выкинуть его решил, чего он под подъездом побирается». Барс в это время кушал, мама удивилась, но кота-найденыша забрала себе. Смотрю я на эту тенденцию и думаю, что такими темпами, благодаря моему Барсу, мое окружение перетаскает к себе всех черных котов из округи. © Не все поймут / VK

«Все шло отлично, пока кот не решил, что я могу стать отличным завтраком»

Когда за кошачьи отношения переживаешь больше, чем за свои

Каждое утро, когда просыпаемся с парнем на работу, пьем на балконе кофе, и вот уже несколько месяцев наблюдаем за кошкой с котом. Живут они у нас в подвале, но между собой не очень ладят: постоянно дерутся, шипят друг на друга и стараются не приближаться. Я всегда говорила, что у них ничего не получится, а парень наоборот — верил, что все стерпится и слюбится. И вот пару дней назад выходим на балкон, смотрим, а там опять они, только уже не дерутся, а облизывают друг друга, а рядом двое котят... © Не все поймут / VK