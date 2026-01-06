20+ сцен из магазинов, которые способны раскрасить хмурый день

Я бываю очень невнимательной на улице и особенно в магазине. Не замечаю знакомых, друзей, могу пройти мимо вся в своих мыслях. Так один раз к манекену обратилась с вопросом. Когда он мне ничего не ответил, удивилась и посмотрела в лицо. А там кукла. Так смешно стало!!