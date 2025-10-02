16 исторических личностей, чьи суровые лица изменились благодаря одной лишь улыбке
Художники
12 минут назад
История часто оставляет нам образ неприступных личностей: математиков, астрономов, физиков. Мужчины серьезны, иногда даже имеют суровый вид. Дамы — лиричны, мечтательны. Такими они остались в памяти потомков. Но благодаря современным нейросетям мы попробовали представить, как эти люди выглядели, когда смеялись и шутили. Посмотрите, как улыбка меняет их лица!
Исаак Ньютон
Чарльз Диккенс
Микеланджело да Караваджо
Мария-Антуанетта
Эдмунд Галлей
Мэри Хилл, леди Киллигрю
Рене Декарт
Саския ван Эйленбюрх
Чарльз Дарвин
Изабелла Брант
Иоганн Себастьян Бах
Мария Тюдор
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Элизабет Керр
Вольфганг Амадей Моцарт
Елизавета I
