49 минут назад
Мы представили, как бы выглядели герои любимых фильмов, если бы попали в мультик

В мире безграничной фантазии возможно все — стоит лишь вообразить. Мы в редакции часто задумывались: как выглядели бы культовые персонажи, если бы их образы переосмыслили аниматоры? Представляем нашу подборку — любимые герои кино будто шагнули прямо в мир мультфильмов. Приготовьтесь улыбаться и узнавать героев в мультяшном формате.

1. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

2. Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

3. Марфуша, «Морозко»

Anna Aki
6 часов назад

Какая-то несчастная сиротка)
По фильму она наоборот - крутая

4. Валико Мизандари, «Мимино»

5. Верочка, «Служебный роман»

6. Рубик Хачикян, «Мимино»

Anna Aki
6 часов назад

Фрунзе более мультяшный, чем рисунок)
Какого-то простодядьку нарисовали

7. Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию»

8. Остап Бендер, «12 стульев»

9. Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»

10. Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Елена Яилимаф
21 минута назад

У Холмса-Ливанова взгляд - рентген, а справа лицо неудачника.
Ну, хоть глаза не торчат, как шары из... не скажу откуда !

11. Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

12. Лёлик, «Бриллиантовая рука»

13. Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»

14. Тося Кислицына, «Девчата»

15. Саахов, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

16. Трус, Балбес и Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

17. Гоша, «Москва слезам не верит»

18. Надя, «Любовь и голуби»

19. Катерина, «Москва слезам не верит»

20. Раиса, «Любовь и голуби»

21. Доцент, «Джентльмены удачи»

Ёжик в авокадо
19 минут назад

Ну хайпанули так хайпанули.
Давайте "если бы герои были жирафами.. или табуретками.. а, может, лучше унитазами"
Ии справится

