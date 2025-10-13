Мы представили, как бы выглядели герои любимых фильмов, если бы попали в мультик

В мире безграничной фантазии возможно все — стоит лишь вообразить. Мы в редакции часто задумывались: как выглядели бы культовые персонажи, если бы их образы переосмыслили аниматоры? Представляем нашу подборку — любимые герои кино будто шагнули прямо в мир мультфильмов. Приготовьтесь улыбаться и узнавать героев в мультяшном формате.