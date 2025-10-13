Мы представили, как бы выглядели герои любимых фильмов, если бы попали в мультик
В мире безграничной фантазии возможно все — стоит лишь вообразить. Мы в редакции часто задумывались: как выглядели бы культовые персонажи, если бы их образы переосмыслили аниматоры? Представляем нашу подборку — любимые герои кино будто шагнули прямо в мир мультфильмов. Приготовьтесь улыбаться и узнавать героев в мультяшном формате.
1. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
2. Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
3. Марфуша, «Морозко»
4. Валико Мизандари, «Мимино»
5. Верочка, «Служебный роман»
блин, получилась женская версия Нидаля Абу Газале 😂😂😂 утешаю себя только, что он классный комик
6. Рубик Хачикян, «Мимино»
Фрунзе более мультяшный, чем рисунок)
Какого-то простодядьку нарисовали
7. Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию»
8. Остап Бендер, «12 стульев»
9. Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
10. Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
У Холмса-Ливанова взгляд - рентген, а справа лицо неудачника.
Ну, хоть глаза не торчат, как шары из... не скажу откуда !
11. Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
12. Лёлик, «Бриллиантовая рука»
13. Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
14. Тося Кислицына, «Девчата»
15. Саахов, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
16. Трус, Балбес и Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
17. Гоша, «Москва слезам не верит»
18. Надя, «Любовь и голуби»
19. Катерина, «Москва слезам не верит»
20. Раиса, «Любовь и голуби»
21. Доцент, «Джентльмены удачи»
Господи, мне работать надо, а я ржу🤣🤣🤣 какой был промт? "пусть сильнее пучат глаза!"?
Ну хайпанули так хайпанули.
Давайте "если бы герои были жирафами.. или табуретками.. а, может, лучше унитазами"
Ии справится