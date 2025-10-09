Ну что вы, а где же наивность на грани юмора? Где нежность?Нет,нам не надо Голливуда...
Как бы выглядели 15+ героев из фильмов Гайдая, если бы их снимали в Голливуде
Том Холланд в роли Шурика и Мерил Стрип в образе управдома из «Бриллиантовой руки»? Почему бы и нет! Именно так решила нейросеть, которой мы предложили подобрать голливудских актеров, подходящих на роли персонажей из комедий Леонида Гайдая. Искусственный интеллект выдал нам такое, что над некоторыми вариантами мы сами до сих пор посмеиваемся.
Том Холланд в роли Шурика в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»)
Эмма Уотсон в роли Лиды в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»)
Леонардо Ди Каприо в роли ленивого студента в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»)
А где у Ди Каприо ухо? ... Я прямо вижу, как он устремился на кинопробы голливудского ремейка🤣🤣🤣
Джон Сина в роли Феди в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика» (новелла «Напарник»)
Марго Робби и Том Хэнкс в образах Анны Сергеевны и Семена Семеновича в комедии «Бриллиантовая рука»
Райан Рейнольдс в роли Геши Козодоева в комедии «Бриллиантовая рука»
Риз Уизерспун в роли актрисы, которая собиралась в романтическое путешествие с режиссером Якиным в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Джонни Депп в образе Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»
Джуд Лоу в роли Антона Семеновича Шпака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Рассел Кроу в образе Бывалого в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Судя по картинкам выше, Балбесом был бы Том Хенкс... Кто ны роль Труса?
Дэн Эйкройд в роли отца невесты в фильме «Не может быть!» (новелла «Свадебное происшествие»)
Ну вот трио и сложилось, только это совсем другая история(((
Эми Адамс в роли Зины в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Возможно, вспоминая ее принцессу из мультика, есть параллели.
Джон Си Райли в роли Антти Ихалайнена в фильме «За спичками»
Эми Шумер в образе мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев»
Мерил Стрип в роли управдома Варвары Сергеевны Плющ в фильме «Бриллиантовая рука»
Бонус: знаменитая сцена с Лидой и Шуриком в фильме Гайдая и с актерами, которые предложила нейросеть
Знаете, хоть мы кое в чем не согласны с нейросетью и ее подбором героев, но все равно с удовольствием посмотрели бы фильмы с участием этих актеров. Ну а вы как думаете? Удалось искусственному интеллекту найти идеальных исполнителей для роли Шурика, Лиды, Семена Горбункова и других персонажей? Поделитесь своим мнением в комментариях к статье.
А вот еще статья о том, что стало с актерами, которые покорили сердца зрителей, но потом исчезли с радаров.
Комментарии
Вообще ни одно не в тему. Всё таки нейросеть ещё обучать и обучать
Да похожи но никакой харизмы и пустые прагматичные лица . Ни одного интересного. В этом и отличаются интересные режиссеры и артисты.
Операция Ы совсем мимо. Эмма Утсон и неузнаваемый Том просто ни о чем. ХЗ , может какая-нибудь Эль Фаннинг или Флоренс Пью бы подошла ,Эмили Кларк даже. А Шурик ,может быть Том Хэнкс тот же . Да ,если бы мимику нормально сделали , даже Шварнеггер будет прикольно смотреться.