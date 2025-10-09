Как бы выглядели 15+ героев из фильмов Гайдая, если бы их снимали в Голливуде

Том Холланд в роли Шурика и Мерил Стрип в образе управдома из «Бриллиантовой руки»? Почему бы и нет! Именно так решила нейросеть, которой мы предложили подобрать голливудских актеров, подходящих на роли персонажей из комедий Леонида Гайдая. Искусственный интеллект выдал нам такое, что над некоторыми вариантами мы сами до сих пор посмеиваемся.