9 актеров и актрис, которые были рождены, чтобы сняться в экранизациях наших любимых мультфильмов
Мир кино не перестает радовать нас все новыми и новыми экранизациями культовых мультфильмов, которые мы так любили в детстве. Но иногда кажется, что некоторых артистов судьба буквально создала для этих ролей — настолько идеально их внешность, харизма и актерское мастерство сочетаются с персонажами из анимационного мира.
Шамаханская царица — Адель Шайхитдинова
Адель Шайхитдинова из Башкирии стала необычайно популярна благодаря завирусившейся песне «Homay». Яркая и прекрасная Адель — отличный кандидат на роль Шамаханской царицы в серии мульфильмов про трех богатырей. Мы бы с удовольствием пошли в кино, где бы снялась эта талантливая девушка.
Золушка — Светлана Иванова
Золушка в анимационной версии 1979 года — словно соткана из воздуха: хрупкая, нежная, с большими печальными глазами. Среди современных актрис ближе всего к этой героине, на наш взгляд, стоит Светлана Иванова. Утонченная внешность и трогательная манера игры делают ее идеальной кандидаткой на роль сказочной героини. В сериале «Одна ночь любви» она воплощает образ доброй и нежной девушки.
Король — Вениамин Смехов
Вениамину Смехову прекрасно удалась роль благородного аристократа, что мы видим по «Мушкетерам». Поэтому и роль короля в «Золушке» можно доверить ему.
Принц — Данила Козловский
Фильм «Академия вампиров» появился после «Сумерек», в 2014 году, но такого успеха не имел. В нем снялся Данила Козловский в роли Дмитрия Беликова — возлюбленного главной героини. Его персонаж мужественный и обаятельный. Согласитесь, что с этого ракурса Данила попадает в образ принца из мультфильма.
Забава — Валентина Ляпина
Кощей — Дмитрий Чеботарев
«Кощей. Начало» стартовал не так ярко, как «Богатыри», но собрал своих поклонников. Здесь главный герой борется Белым призраком. Он молод, силен, красив, бессмертен, а еще водит байк. И зовут его Кощей.
Предлагаем на его роль Дмитрия Чеботарева, известного по «Майору Грому» и «Вампирам средней полосы».
Царевич — Алексей Лукин
Если и браться за экранизацию «Сказки о царе Салтане», то хочется видеть там богатые костюмы и красивых актеров. Алексей Лукин мог бы сыграть царевича. Мы взяли кадр из сериала «Казачок», который, к слову, возглавил рейтинг лучших сериалов в 2024 году.
Девочка — Ева Смирнова
«Варежка» — короткий, но безумно трогательный мультфильм. И тут на роль главной героини видится юная Ева Смирнова, известная массовому зрителю по «Вампирам средней полосы».
Мюнхаузен — Сергей Сергеев
По «Мюнхаузену» снят старый фильм, но технологии ушли далеко вперед, мы не против еще одной экранизации. А харизматичного приключенца вполне под силу воплотить на экране Сергею Сергееву («Невский», «Казачок», «Холоп 2»).