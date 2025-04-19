9 актеров и актрис, которые были рождены, чтобы сняться в экранизациях наших любимых мультфильмов

Мир кино не перестает радовать нас все новыми и новыми экранизациями культовых мультфильмов, которые мы так любили в детстве. Но иногда кажется, что некоторых артистов судьба буквально создала для этих ролей — настолько идеально их внешность, харизма и актерское мастерство сочетаются с персонажами из анимационного мира.