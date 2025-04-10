7 особенностей жизни в Южной Корее, которые помогут понять ее жителей

Многие знают, что в Корее в моде худоба - достаточно посмотреть на ведущих актрис и певиц. Но блогер объяснила, что внешность иностранцев оценивают не по корейским "лекалам". В иностранках корейцам нравится высокая переносица, двойное веко, светлые глаза, длинные роскошные волосы. Хорошо, если вы блондинка.

К слову, "накачанные" губы кореянки себе не делают.

Вес не имеет такого большого значения, если у женщины достаточно тонкая талия при широких бедрах. Плавные и волнующие изгибы нравятся мужчинам в любой стране - такой вывод делает Сандра. Она говорит, что вышла замуж за корейца, когда весила 110 кг.