7 особенностей жизни в Южной Корее, которые помогут понять ее жителей
Южная Корея с ее потрясающими сериалами и музыкой очаровала многих. Это явление назвали "халлю" - корейская волна. Иностранцы едут в Корею, чтобы посмотреть страну, да и, чего уж там скрывать, чтобы найти любовь. Давайте сейчас немного заглянем за кулисы реальной жизни корейцев и попробуем понять эту нацию.
А еще мы расскажем, действительно ли корейские парни такие романтичные, как в сериалах.
Корейцы считают V-образные лица красивыми
В Корее считается, что лицо с острым подбородком (как бы V-образное) - это очень красиво. Об этом рассказала блогер Сандра на своем канале "Let's try Korea". Кстати, выпуск называется "Стандарты красоты или как окрутить корейца".
Многие знают, что в Корее в моде худоба - достаточно посмотреть на ведущих актрис и певиц. Но блогер объяснила, что внешность иностранцев оценивают не по корейским "лекалам". В иностранках корейцам нравится высокая переносица, двойное веко, светлые глаза, длинные роскошные волосы. Хорошо, если вы блондинка.
К слову, "накачанные" губы кореянки себе не делают.
Вес не имеет такого большого значения, если у женщины достаточно тонкая талия при широких бедрах. Плавные и волнующие изгибы нравятся мужчинам в любой стране - такой вывод делает Сандра. Она говорит, что вышла замуж за корейца, когда весила 110 кг.
А вот отношение к татуировкам здесь негативное, особенно у старшего поколения.
У корейцев существует своя культура свиданий и знакомств
Раньше жениха и невесту подбирали родители. Браки по любви появились в Корее в 1960-х. Поэтому в стране возникла своя культура свиданий. Молодежь в 80-х и 90-х все еще не знала, как проявить симпатию и позвать кого-то на свидание. Как пишет Юни Хонг в своей книге "Корейская волна", ее сосед дарил понравившейся девочке апельсин. Эти фрукты были тогда очень дорогими.
Еще парни и девушки знакомились с помощью лифта в высотке. Девушки стояли на разных этажах перед дверьми лифта. Парни катались на лифте, останавливаясь на каждом этаже. Двери лифта открывались. Если парню нравилась девушка, он выходил и начинал с ней разговор.
В Корее популярны свидания вслепую
Проще всего познакомиться в колледже. Здесь есть возможность медленно узнавать партнера.
Корейское общество по-прежнему жестко разделено по возрасту и полу. Женщины, как правило, больше общаются с женщинами, а мужчины — с мужчинами. Возможностей для спонтанных встреч мало. Поэтому многие взрослые пары знакомятся благодаря согетингу - "свиданию вслепую". И идут туда по рекомендации знакомых.
Дорамы вводят моду на виды свиданий
В 2001 году вышел фильм «Моя несносная девчонка». Там главные герои, одетые в школьную форму, идут в клуб. Теперь парочки берут напрокат школьную форму и идут в ней на свидание в парк развлечений.
Бюджетная свадьба становится популярной
Раньше свадебное агентство предоставляло предсвадебную фотосъемку, свадебное платье и макияж. Но сейчас молодожены не хотят платить за это десятки миллионов вон. Они самостоятельно планируют торжество: наряды, букет, аксессуары. Это называется DIY-свадьбы (Do it yourself).
Влюбленные корейские мужчины очень романтичны
"Надо понимать, что в дорамах нам показывают такой образ мужчины, который бы понравился женщинам", - объясняет блогер Сандра. При этом общество с детства учит мальчиков, как вести себя с девочками. Что за ними нужно ухаживать и общаться как с цветочками. Например, если девушка пошла на свидание в короткой юбке и стало холодно, парень снимает свою рубашку и повязывает ее вокруг талии своей пассии.
Когда корейские мужчины влюблены, они и правда ведут себя очень романтично. Они часто пишут девушке, интересуются ее повседневными делами, как прошел ее день. Причем спрашивают не для галочки, а активно включаются в обсуждение.
Конфетно-букетный период чудесен, но все начинает "схлопываться" после замужества. "Просто начинается бытовуха. Но это ведь и в других странах так же происходит", - рассуждает блогер.
Замужняя женщина должна заботиться о родителях мужа
Согласно традициям, которые очень сильны в обществе, после замужества жизнь женщины резко меняется. Ей нужно заниматься не только домашним хозяйством и ребенком, но она также должна заботиться о родителях мужа. Причем от зятя не ожидают, что он будет много внимания уделять родителям жены.
Принято, что старшие или единственные сыновья несут большую часть ответственности за содержание своих родителей. Поэтому их жена должна взять на себя заботу о его родителях. Вот почему многие кореянки предпочитают выходить за мужчин, которые являются младшими братьями.
- Свекровь – кореянка. Когда я родила первенца, крик стоял 3 года. Продолжатель фамилии есть, внука тут оставить, а невестку выгнать. Но вот ей неделю пришлось пожить у нас дома. Так она потом просила не разводиться, родить еще внучку. А до этого называла меня бестолковой, потому что, видите ли, ребенку моему уже 40 дней, а он еще не сидит!
А когда 10 лет спустя я все-таки подала на развод, рыдала громче всех, ругая сына. Теперь регулярно шлет посылки и деньги, звонит и просит простить. © Mari Potyomkina / Dzen