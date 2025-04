7 особенностей жизни в Южной Корее, которые помогут понять ее жителей

Раньше свадебное агентство предоставляло предсвадебную фотосъемку, свадебное платье и макияж. Но сейчас молодожены не хотят платить за это десятки миллионов вон. Они самостоятельно планируют торжество: наряды, букет, аксессуары. Это называется DIY-свадьбы (Do it yourself).