16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу

Утютюю какие интеллигентные... У меня бы дама праздновала свадьбу с разбитым носом...
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Дружбу одних людей можно сравнить с тонким стеклом, которое не выдерживает и малейшего удара, а других - со скалой, которой не страшна разбушевавшая стихия. Мы нашли истории пользователей о том, что повлияло на их отношения с друзьями. Порой даже поздравление с днем рождения, отправленное с опозданием на несколько часов, может привести к размолвке.
Утютюю какие интеллигентные... У меня бы дама праздновала свадьбу с разбитым носом...
ТАКИХ ПОДРУГ И ДРУЗЕЙ ЗА УГИ И В МУЗЕЙ И ЗАБЛОКИИОВАТЬ.
РОДНОЕ ДИТЁ ДОРОЖЕ
А это муравей, "лицо" муравья в макросъемке. Милаха.
А вот статья - гадость.
А почему подруга не может себе машину купить? Скопила и купила или кредит взяла