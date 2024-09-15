16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу

Истории
8 часов назад

Дружбу одних людей можно сравнить с тонким стеклом, которое не выдерживает и малейшего удара, а других - со скалой, которой не страшна разбушевавшая стихия. Мы нашли истории пользователей о том, что повлияло на их отношения с друзьями. Порой даже поздравление с днем рождения, отправленное с опозданием на несколько часов, может привести к размолвке.

  • Лежу злая, потому что ко мне из другой страны в гости приехала подруга с дочерью. Я встретила их отлично, везде вожу, все показываю, завтраками и ужинами кормлю и дома, и в ресторанах. И это при том, что у меня ребенок еще грудничок. И вот сегодня мы пошли в парк. Подруга заплатила за вход, а ее 13-летняя дочка спросила: «А почему это мы за вас платим?» И мамаша даже не удосужилась ей объяснить, что раньше за все платила я. Меня это просто выбесило! К лешему таких подруг. И их бестактных детей тоже. © Upadi2403 / Pikabu
  • У меня есть две подруги еще со времен учебы. И вот одна из нас собралась замуж. На выходных мы с невестой пошли в свадебный салон (третью подругу вызвали на работу). Мы выбрали несколько платьев, и подруга попросила меня поснимать ее в нарядах на ее телефон, чтобы отправить фотки и видео маме. Я взяла ее мобильник, и тут пришло сообщение от нашей общей подруги. Я краем глаза увидела, что там была моя фотка, и они прикалывались над моим лицом и нарядом. Признаюсь, любопытство взяло верх, поэтому я поискала свое имя в чате. Я нашла несколько моих фоток, которые подруги тоже обсудили в похожей манере. Они вообще высмеивали меня во всем — то, как я разговаривала, то, как ела. Мне стало обидно до слез! Я положила телефон в сумочку невесты и ушла. Ехала домой и рыдала. Потом невеста позвонила мне узнать, куда я делась, и я честно ей все выложила. Так она начала возмущаться: «Ты не имела права это читать! Это вообще не твое дело!» Потом она начала втирать, что «мы не имели в виду ничего плохого» и вообще, «я же пригласила тебя на свадьбу, значит, хорошо к тебе отношусь». Я еще и виноватой осталась — мол, нечего читать чужие сообщения. Третья подруга тоже позвонила потом и высказала, что я вторглась в чужую личную жизнь и обидела невесту. Мой парень и мама считают, что я поступила правильно. А я уже не уверена... © Necessary-Wall-6446 / Reddit
Анна
2 дня назад

Утютюю какие интеллигентные... У меня бы дама праздновала свадьбу с разбитым носом...

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  • Подруга жалуется: «У тебя такие наряды красивые, а у меня денег нет совсем!» Ну я и принесла ей вещи, которые больше не ношу, но очень приличные. Она поковырялась в них и выдала обиженно: «Я думала, ты мне новые купишь...» Да дело хозяйское, хватаю шмотки и к двери. А она вдруг вслед возмущенно так: «Ты куда это намылилась с моими вещами?» Потом заблокировала меня везде: обиделась, что никаких нарядов не получила в итоге. © Stuxinya / ADME
  • Идет седьмой месяц беременности. Весь этот год я подвозила на работу свою подругу, но в следующем месяце ухожу в декрет, и для нее это станет проблемой. Водить она не умеет, и помочь ей никто не может. Я сказала, что не собираюсь вставать в 6 утра во время декрета, чтобы возить ее на службу. И сегодня подруга предложила гениальный план, мол, пусть мой мужчина возит ее, раз уж он виноват в моем «интересном положении». Ради этого ему надо вставать на час раньше и делать крюк... Я не собираюсь его об этом просить. Отказала подруге, а она теперь давит мне на жалость. © throwawayaita278902 / Reddit
  • Подруга детства приехала ко мне в гости на 2 недели, и это было ужасно. Она постоянно жаловалась, подробно рассказывая, что у нее болит, какие таблетки она пьет и все в таком духе. Ей не хотелось ничего делать, кроме как сидеть и играть в игры на моем планшете. Там она увидела мой чат с дочерьми и начала комментировать наше общение. Она почти не принимала душ, объясняя это так: «Я не выхожу на улицу — значит, не потею». Это было отвратительно! В общем, это были очень долгие 2 недели. Кажется, теперь мне нужен психотерапевт. © Candy Welsh-Payne / Quora
  • Была у меня подруга, с первого класса вместе, поступили в разные универы, но продолжали дружить. У нас вообще после школы компания так и осталась из 4 человек. Мы поддерживали ее после первого развода. Ребенок у нее родился, во всем ей помогали. У меня машина была, так я ее с ребенком везде возила, помогала с покупками. Поддерживали ее и после второго развода, наши мужья ей с переездом помогали. И вот третья свадьба у нее, они просто расписались. Мы у них дома посидели, отметили. Через месяц у нее должен быть день рождения, мы в чате общем что-то обсуждали, и вдруг эта подруга на какую-то ерунду обиделась и стала нас игнорировать. Мы неделю телефоны обрывали, а она отвечала, мол, у меня просто ипотека, я перенервничала, мне тяжело с вами общаться. Потом просто удалилась из всех чатов, и игнор продолжился. Через 5 месяцев перед днем рождения другой нашей подруги звонит мне и как ни в чем не бывало начинает болтать про дела и детей (вот не умею я так, ступор у меня на такое). Попросила за нее денег на общий подарок внести. В сам день рождения не приходит, пытаемся позвонить — трубку не берет. После этого перестали уже с ней контакта искать. От ее родственников однажды узнали, что, оказывается, у нас компания распалась, и общаться мы перестали. А мы-то с девочками дружим семьями до сих пор. 10 лет с тех событий прошло. Мужья наши тепло общаются и дети меж собой. Вот что это было, зачем, почему? Можно же было просто сообщение написать, мол, не хочу общаться, а она отморозилась. Есть у нас мысли, что мы просто ее третьему мужу не понравились. © Евгения Белошкова / ADME
  • Я — мать-одиночка двоих детей (6 лет и 5 месяцев). Я сама сделала такой выбор. Хорошо, что у меня есть неплохая работа (учитель французского в частной школе) и собственное жилье. После вторых родов я взяла годовой отпуск, чтобы восстановиться и наладить связь с детьми. Иногда подрабатываю репетитором. 2 месяца назад моя подруга родила малыша. Она в семье добытчик, а муж у нее сидит без работы уже который год. И вот недели полторы назад она стала мне намекать, что ей надо работать, а детские ясли стоят дорого. Потом стала высказывать мысль, что у меня, наверное, куча свободного времени (ага, с двумя маленькими детьми!). А потом выдала безо всяких намеков: «А давай ты будешь смотреть за моим ребенком, пока я на работе? Одним больше, одним меньше — какая тебе разница?» Я отказалась и говорю, мол, у тебя же супруг все равно дома, вот пусть и сидит с ребенком! А она такая: «Ой, он плохо ладит с детьми. Он не сможет». Я снова отказалась. В итоге подруга обозвала меня бессердечной и заблокировала везде. А еще себя и виноватой чувствую. © Fresh-Cucumber-980 / Reddit
  • У меня была лучшая подруга, с которой мы дружили с самого детства. Родителей друг друга всегда очень любили и уважали. Но тут внезапно не стало моего отца (ничем не болел, молодой еще). Я была в глубокой печали и не знала, как справиться с этой потерей, как дальше жить. Надеялась на поддержку своей подруги и позвала ее поддержать меня на похоронах, но она отказалась. Я понимаю ее, не осуждаю — это трудно. После этого она стала чаще звать меня куда-то, чтобы развеяться, но я уже не была такой жизнерадостной, как раньше, хотя и не жаловалась. И вот однажды она мне сказала: «Слушай, ты такая депрессивная стала! С тобой даже не поржать. Мне не нужна такая дружба». Я все понимаю, но это так и не смогла понять. © Подслушано / VK
  • У подруги был день рождения, а я закрутились и вспомнила только вечером. Стыдоба дикая, написала ей кучу извинений, а она в ответ с обвинениями! Мол, я такая-сякая. И вот сегодня она пишет: «Хочешь, чтобы я тебя простила, — подари мне 5 тысяч». Такого разочарования давно не чувствовала. © Подслушано / Ideer
  • Подруга отказалась идти на мой юбилей, сославшись на выросшие взносы в детский сад, на оплату водительских прав и на другие расходы. Без подарка идти не хотела. Ладно, я все поняла. Отметили день рождения чисто родней, не стала никого звать. А сегодня она мне отправляет фото своей новой машинки... © Подслушано / VK
  • У меня есть несколько подруг. Вроде бы хорошие девчонки, но они постоянно все и всех критикуют. Вечно их что-нибудь да не устроит, найдут какую-то мелочь и давай поливать грязью. Им далеко за 20, не работают и не работали никогда. Сидят на шее у мамы и парней. А главный объект их сплетен — это я. Я точно знаю, что все мои слова и поступки обсуждаются ими вдоль и поперек. Если у меня другой взгляд на вещи, то сразу же начинается разнос моего мнения. Недавно я устроилась на новую работу, так я уже столько критики по этому поводу выслушала! © Подслушано / Ideer
  • У меня 2 подруги были. Одной из них, разведенной, нужны были деньги на операцию — вторая дала, потом еще помогала бедняжке и одеждой, и материально. Так первая отплатила второй тем, что с мужем ее замутила. На мой вопрос: «Как ты могла?!» — на голубом глазу выдала: «А что такого? Я же просто попробовала!» С мужем первая подруга развелась в итоге, хоть и не из-за этого. © Xatira71 / Pikabu
  • У подруги сын, он на год младше моей дочери. Когда дочке было 5 лет, я училась заочно и уезжала на сессию, а домой возвращалась на выходные. В очередной мой приезд купила ей яркий мяч. Он ей очень понравился, из рук не выпускала. Тут ко мне в гости подруга эта с сыночкой явилась. Сынок орать стал, требовал, чтобы моя дочка мяч ему отдала. Подруженция отвела меня в сторону и говорит: «Отбери у нее мяч, отдай моему сыну. А я тебе за мяч этот деньги отдам, а то он плачет». Я, конечно, обалдела от такого расклада. Говорю: «Как ты это себе представляешь? Я отбираю мяч, подарок от мамы, которую она не видела неделю, и отдаю твоему сыну? Он плакать перестанет, а моя дочь что должна будет испытать?» Обиделась на меня подруга. Бывшая подруга. © Kstepa / Pikabu
  • Есть у меня коллега, она же подруга детства. Недавно я рассказала ей по секрету, что прошла курсы повышения квалификации и там меня пригласили на должность выше. На следующий день о «секрете» узнал весь офис и, конечно же, босс. Проходит полчаса, вызывает он меня к себе в кабинет и предлагает мне повышение по должности и зарплате. © Палата №6 / VK
  • Когда мы с молодым человеком решили создать «ячейку общества», я попросила лучшую подругу быть свидетельницей на свадьбе. Никогда не думала, что она так завидует мне. В течение одного месяца она умудрилась показать истинное отношение ко мне, а на самой свадьбе с милой улыбкой усиленно портила настроение мне и жениху. Прошел почти год, мы с ней больше не общаемся, хотя она пыталась наладить контакт, как будто ничего и не произошло. Вот такая дружба. © Подслушано / Ideer
  • Друг женится, а свадьбу праздновать не хочет: с деньгами туговато. Мы с друзьями пошептались, скинулись на банкетный зал, пригласили по-тихому родителей молодых. После росписи в ЗАГСе гордо ведем всю компанию туда. И вот мы в зале, друг сюрпризу радуется, как вдруг его новоиспеченная жена состроила недовольное лицо и небрежно так сказала: «А что, нормальный ресторан не могли нам оплатить?» © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Апрель
7 часов назад

А это муравей, "лицо" муравья в макросъемке. Милаха.
А вот статья - гадость.

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