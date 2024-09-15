16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу

Дружбу одних людей можно сравнить с тонким стеклом, которое не выдерживает и малейшего удара, а других - со скалой, которой не страшна разбушевавшая стихия. Мы нашли истории пользователей о том, что повлияло на их отношения с друзьями. Порой даже поздравление с днем рождения, отправленное с опозданием на несколько часов, может привести к размолвке.