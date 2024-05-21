20+ доказательств, что в жизни родителей-одиночек эмоции через край хлещут
Народное творчество
1 час назад
Воспитать ребенка — задача не из легких. Сегодня мы собрали истории из жизни людей, которые растят одного или нескольких малышей в одиночку. Читая их, убеждаешься, что драмы и позитива в их повседневной жизни навалом, как и в тех семьях, в которых у детей есть оба родителя.
- Коллега — мать-одиночка. Все время ругается, что мужчины сваливают, как только узнают про ее ребенка. И вот встретила она очередного товарища. После четвертого свидания приходит и как давай ругать его: мужик-то ребенку обрадовался — сам вдовец и отец-одиночка. А она в негодовании заявляет «Я что дура — воспитывать ребенка чужой тетки?!» Ну и рассталась. © Подслушано / Ideer
- Я отец-одиночка. Воспитываю дочурку сам. Люблю ее безмерно, она мое солнышко. Приносит из школы поделку. С виду ежик потрепанный. А оказывается, что это я. Доча такая: «Красивый ты у меня, правда?» Конечно, правда, но дочурка моя еще красивее. Может, у вас возникнет вопрос: «А где мама?» Для большей трагичности истории она должна погибнуть при ужасных обстоятельствах. Но нет, она жива. Чувствует себя прекрасно, необремененная мужем и ребенком. Через год после родов заявила, что уезжает в другой город. Больше домой не возвращалась. На развод подавать не хочет — алименты, наверное, боится платить. Или что дочку ей оставят. Так мы и живем уже 9 лет. Я, дочка и мама, которая где-то там. © Палата № 6 / VK
- Моему папе уже 70. Он воспитывал меня один, мама ушла, когда я был маленьким. Я безгранично благодарен отцу за все, что он для меня сделал. Несколько лет назад папа освоил соцсети. Решил, так сказать, ознакомиться с современными реалиями. Сейчас сидит и читает разные факты, статьи, новости, книги. На аватарку поставил фотку, где он еще студент. Красавчик такой, молоденький! Ему пишут женщины, хотят познакомиться, а батя каждой отвечает: «Ой, я уже дедушка. Вам нужно с моими детьми или внуками уже знакомиться!» © Палата № 6 / VK
- Материнства в одиночку мне хватило ровно на 2 месяца. Потом взяла няню, которая живет с нами. И это было моим лучшим решением. Высыпаюсь, успеваю заниматься своими делами, а не таскаюсь по городу с коляской. Хорошо выгляжу, слежу за собой. Считаю, что идеальная мама — это не та, которая сутками успокаивает ребенка. А та, которая не забывает и о себе. А то гляжу на замученных мамочек во дворе, и прямо сердце сжимается. © Мамдаринка / VK
- Я — мать-одиночка, мне 30 лет. Воспитываю ребенка, работаю, плачу ипотеку. Финансово немного прижало, и я попросила своих родителей дать пять тысяч. Отказали, говорят, мол, нет денег, а через 15 минут начали обсуждения, что готовы выложить 300 тысяч на свадьбу брата. Свадьба через пару месяцев. © Подслушано / Ideer
- Малыш захотел научиться плавать, а я сама не умею. Отдала его в бассейн. А там такой тренер, ух! Импозантный мужчина. Даже сын заметил, что я от него без ума, и говорит: «Мам, если хочешь, я могу выведать у Вадима Григорьевича, есть ли у него кто-то». Мне даже неловко стало. Но потом я подумала: «А что тут такого? Сын сам все понимает!» Сказала, чтобы он выяснил этот момент, когда будет возможность. © Мамдаринка / VK
- Выскажу сейчас непопулярное мнение, но для меня быть мамой-одиночкой не так уж трудно. У меня нет никакой поддержки со стороны, но моя жизнь прекрасна. Есть крутая работа, я сама все оплачиваю. Да и ребенок — это не так уж и дорого. Конечно, свободного времени очень мало, но, если честно, у меня его особо не было и раньше. Если вы собираетесь родить, просто наслаждайтесь моментом и не парьтесь из-за трудностей. Они всегда будут, но их всегда можно преодолеть. © Nicole Powell / Quora
- Так получилось, что дочку воспитываю сама, без мужа. Рожала для себя, так что не жалуюсь. Прекрасно справляюсь, помогают родители, неплохо зарабатываю, есть своя квартира. Сестра с мужем тоже очень помогают. В общем, дочка счастливая растет, не знает семейных ссор, криков и маминых слез. Но все мои подруги уверены в том, что я глубоко несчастная мать-одиночка. Таскают мне мешки с ношеными вещами своих деток или деток соседей и без конца жалеют, мол, как ты, бедная, одна-то, тяжко же ребенка в неполной семье воспитывать. Моя дочь за свои 2,5 года ни разу ношеного не носила, на море уже побывала, носит только брендовую одежду, разговаривает уже вовсю и очень счастлива. У нее лучшие крестные на свете, полная семья, а я счастливая мать — мать-одиночка. © Подслушано / Ideer
- Подруга одна с ребенком. Папашка там — оторви и выбрось. Алиментов нет. Родители ей помогают чуток, но в целом все сама: подработки, декретные. Мужским вниманием не обделена. И вот на днях объявился папаня. Нет, не с целью повидаться с ребенком. Он хотел узнать, как получить такие же пособия, как у нее, ведь ему показалось, что больно хорошо мать-одиночка живет. Оказалось, он где-то нагулял еще дитятко, и та женщина требует, чтобы он, как честный человек, женился. Вот паренек и пытается со свадьбы соскочить, убедив новую даму, что одиноким мамам платят баснословные суммы. Подруга поржала и выгнала его.
- Я — отец-одиночка. Дочке уже 9 лет, у нее длинные волосы, она всегда просит заплести ей косички. Но я не умею. Я пытаюсь заплести косички, но не получается. Дочка подбадривает меня, но я вижу, как она расстраивается. Как-то раз услышал, что другие девочки сделали ей замечание, мол, у нее волосы растрепанныe. Увидел в интернете, что проходит мастер-класс причесок для девочек. Записался, пришел, объяснил ситуацию. Преподаватель меня выслушала и научила. Когда на следующее утро я заплел дочке две косички — ровненькие, нигде ничего не торчит — она была такая радостная. Поцеловала меня в щеку и побежала на автобус. Впервые в жизни я заплакал от счастья. © Палата № 6 / VK
- Алименты бывший не платит, выживаем с ребенком на мою зарплату. В 5 лет я его отдала на кружок по рисованию, хоть это и недешево. Он ходит туда с огромным удовольствием, а мне ради этого пришлось пойти на вторую работу. И вот на днях учитель попросил меня задержаться. Оказалось, сын нарисовал небольшой комикс. Он изобразил себя в виде супергероя, который помогает мне и защищает меня от зла. Зло было в виде монстра из грязной посуды, нестираных вещей и так далее. И в самом конце у главного героя была реплика: «Моя мама спасена и сможет больше отдыхать. Моя любовь и сила будут ее защищать всегда». В этот момент я не смогла сдержать слезы. © Мамдаринка / VK
- Я — мать-одиночка. Воспитываю дочку 7-летнюю с самого рождения. За 7 лет одиночества смогла открыть свой магазин, взять квартиру в ипотеку, купить Лексус, часто путешествую с ребенком. Со мной часто знакомятся мужчины. Заметила, что обеспеченных, состоявшихся в жизни не пугает наличие ребенка у меня, а вот те, кто к 30+ не заработал ничего, любят называть меня брезгливо «разведенка с прицепом». © Подслушано / Ideer
- Я — отец-одиночка. Есть у меня шикарная соседка, очень она мне нравится. Мы часто гуляем втроем: я, моя дочка и соседка. Как-то раз соседка шла нам навстречу, а моя малая сорвалась и побежала к ней. Обняла и начала что-то ей шептать в бедро. Соседка рассмеялась: «Света, что ты делаешь?» А дочурка как ляпнет: «Просто проверяла, правду ли папа говорит, что у вас ноги от ушей растут!» © Палата № 6 / VK
- Как хорошо, что муж свалил. Теперь могу наслаждаться общением с детьми, любимой работой, спортом и путешествиями, а не его недовольной рожей, вечными пельменями, безденежьем и продавленным диваном. Кстати, диван теперь новый, и как-то деньги на него быстро и легко нашлись у матери-одиночки. © Подслушано / VK
- У меня двое детей, воспитываю их одна. Если честно, это не трудно: я работаю, готовлю, убираю, хожу в школу, на собрания, к врачу. Короче, делаю все то же самое, что и другие. Зарабатываю неплохо. Самое сложное — это выносить предрассудки других людей. Все вокруг почему-то считают, что знают лучше, как мне управляться с моими детьми. Но на самом деле я чувствую себя гораздо свободней, чем замужние мамочки. © Alexa Jones / Quora
- Моя жена ушла от меня, когда дочери было три года. Однажды я проснулся и на столе увидел записку. Жена написала, что не смогла быть хорошей женой и мамой. На столе был завтрак, и это последнее, что для нас с дочкой сделала жена. Уже пять лет я воспитываю дочь сам, от жены ничего не слышно, я не знаю где она и чем занимается. Ее родители и сами ничего о ней не знают, поэтому сочувствуют мне и помогают. Быть отцом-одиночкой не просто, но главная сложность — объяснить дочери, почему так произошло и где мама. © Мамдаринка / VK
- Я усыновила младенца и была на седьмом небе от счастья. Долго искала своего принца на белом коне, но, увы, тщетно. Многие мужчины не хотят встречаться с женщиной, у которой есть ребенок «неизвестного происхождения». Сначала я переживала из-за этого, а потом решила сходить в группу мамочек-одиночек. Наслушалась там таких жутких историй о манипуляциях бывших мужей! И я решила, что лучше уж быть одной с ребенком, чем в какой-то фиговой, зато полной семье. © Lisa Newall / Quora
- Много лет назад я осталась с тремя детьми на руках и без стабильной работы. Муж пожелал удалиться в закат и наслаждаться холостяцкой жизнью. Нам с детьми пришлось переехать в квартиру поменьше и в другом городе. Я стала работать по ночам в одном магазинчике, а днем занималась бытом. Из-за постоянной усталости и нервотрепки начали сильно выпадать волосы. Тогда я вспомнила про старый рецепт маски для волос на травах, мне о ней рассказывала бабушка. Сделала я себе эту маску, и уже через месяц было видно результат: волосы стали гуще, отросли, теперь такие прямо мягкие и блестящие. Напарницы на работе это тоже, конечно, заметили. Я поделилась с ними баночкой маски, но рецепт раскрывать не стала. Слух разнесся по небольшому городу очень быстро, вскоре я стала зарабатывать на этом чудо-средстве. Спустя полгода рассчиталась с долгами, мы с детьми стали неплохо так жить. © Палата № 6 / VK
- Я — мать-одиночка, у меня пятилетняя дочь. Мы с ней очень активные девчонки: я работаю, хожу на йогу, дочь в садике, художке, танцами занимается. Постоянно чем-то заняты, без дела не сидим. Но раз в неделю есть день, когда я отпрашиваюсь с работы, не вожу дочь в сад, и мы остаемся дома: спим допоздна, едим все, что захочется, смотрим мульты и можем даже зубы с утра не чистить. Меня все осуждают за день «ничегонеделания», но я считаю, что за неделю мы заслуживаем побыть вдвоем и отдохнуть от всего. © Подслушано / Ideer
- Бесит! Когда мамочки жалуются, времени ни на что не хватает, как выжатый лимон, день сурка! Вы, когда рожали, о чем думали? Я морально была готова ко всему! Практически с пеленок относилась к ребенку как ко взрослому человеку, занималась с ним (муси-пуси тоже были). И времени у меня на все хватало. Итог: в 5 лет сын может полностью себя обслужить, читает, пишет, на все праздники меня зовут с только с ним, так как мои друзья его обожают. И да, я изначально работающая мать-одиночка, так что хватит ныть! © Подслушано / Ideer
- Моя подруга — мать-одиночка, стараюсь помогать ей. Привозит она как-то мне малыша, мол, ей «кровь из носу» нужно поехать по делам. Я отменила свои планы, надо же помочь! Через пять дней подруга возвращается, сама сияет: отдыхала заграницей, фотки показывает. Я возмутилась, а она как отрезала: «А тебе что, трудно было за ним посмотреть?». Я уже какой день хожу в недоумении: и кто из нас дура? © Мамдаринка / VK
Комментарии
Уведомления
Бу-бу-бу, бесят её ноющие про день сурка. А меня вот такие категоричные бесят. И дети и мамы и ситуации разные. У вас не так? Медаль вам на шею, флаг в руку и паровоз навстречу. А у других вот так. Не любо - не слушай, а ныть не мешай😛бе
П.с.: отношение к жизни уважаю, молодец!
-
-
Ответить
Похожее
20+ доказательств, что за простым объявлением в интернете может стоять улетная история
Народное творчество
2 месяца назад
20+ доказательств того, что жизнь без котиков была бы слишком скучной
Животные
1 год назад
15 человек, у которых новогодний утренник прошел так, что из памяти не стереть, как ни пытайся
Народное творчество
4 месяца назад
Девушка из принципа не пригласила сестер и братьев на свою свадьбу, и у нее есть на то веская причина
Семья
7 месяцев назад
20+ фото, смотришь на которые и думаешь: «Блин, да как такое возможно?»
Народное творчество
1 год назад
10+ звезд, которые не выбирали эксклюзивных питомцев, а спасли пушистых друзей из приюта
Добро
2 года назад
Как с годами менялась внешность 15 европейских актрис, от красоты которых до сих пор захватывает дух
Кино
10 месяцев назад
16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья
Культура
1 год назад
14 звездных детей, которые доказали, что яблочко от яблоньки может упасть ну очень далеко
Семья
1 год назад
19 эксцентричных котов, которые иногда такое учудят, что хоть стой, хоть падай
Животные
2 года назад
Молодая мама своими комиксами показывает, что родительство — это вам не мелочь по карманам тырить
Культура
2 года назад
25 человек, которые до сих пор в шоке от увиденного
Народное творчество
1 год назад