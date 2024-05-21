20+ доказательств, что в жизни родителей-одиночек эмоции через край хлещут

Бу-бу-бу, бесят её ноющие про день сурка. А меня вот такие категоричные бесят. И дети и мамы и ситуации разные. У вас не так? Медаль вам на шею, флаг в руку и паровоз навстречу. А у других вот так. Не любо - не слушай, а ныть не мешай😛бе

П.с.: отношение к жизни уважаю, молодец!