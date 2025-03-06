Фанаты Гарри Поттера рассказали, кого из актеров они хотят видеть в будущем сериале. И попадание отличное

Фанаты уже вовсю включили фантазию и выдвигают своих кандидатов на кастинг. Неразлучную троицу предлагают играть любым молодым актерам, которые еще не засветились в кино.

А вот харизматичного Бенедикта Камбербэтча поклонники поттерианы видят в роли Темного лорда. Большинство знают артиста по «Шерлоку Холмсу» и «Доктору Стрэнджу», но любопытно, что Камбербэтч — актер театра, и в его профессиональной копилке есть роль Гамлета.