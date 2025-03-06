Фанаты Гарри Поттера рассказали, кого из актеров они хотят видеть в будущем сериале. И попадание отличное

Кино
41 минута назад

Создатели сериала о приключениях Мальчика, Который Выжил уже приступили к подбору актеров. Новости об очередном претенденте разлетаются по сети как горячие пирожки.
Фанаты пристально следят за информацией и предлагают свои варианты. Давайте узнаем, какие слухи просочились в СМИ и какие артисты могут воплотить на экране наших любимых героев.

Профессор Квиррелл

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros., Scott A Garfitt / Invision / East News
НибаньтиКрипто
2 дня назад

Нет, он лучше Люциуса Малфоя пусть сыграет. Квирелл должен быть сс*коватым, а этот ледяной красавец

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Продюсеры пытаются держать в тайне выбор актеров, но кое-какая инсайдерская информация проскальзывает в прессу. Так, весьма правдоподобно звучит версия о присоединении к шоу оскароносного Киллиана Мерфи ("Оппенгеймер"). Раньше он был фаворитом фанкаста на роль Волан-де-Морта, но сейчас речь идет о роли профессора Квиррелла.

У актера очень большая загруженность, вероятно, ему сложно было бы согласовать свой график, учитывая, что сериал о Гарри Поттере рассчитан на 7 лет. А вот роль только в первом сезоне - это вполне реально.

Волан-де-Морт

Фанаты уже вовсю включили фантазию и выдвигают своих кандидатов на кастинг. Неразлучную троицу предлагают играть любым молодым актерам, которые еще не засветились в кино.

А вот харизматичного Бенедикта Камбербэтча поклонники поттерианы видят в роли Темного лорда. Большинство знают артиста по «Шерлоку Холмсу» и «Доктору Стрэнджу», но любопытно, что Камбербэтч — актер театра, и в его профессиональной копилке есть роль Гамлета.

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros., Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Впрочем, в образе Того, Кого Нельзя Называть некоторые фанаты также видят Джеймса Макэвоя. Этому актеру отлично удаются роли маньяков - и вы это знаете, если смотрели "Сплит".

Северус Снейп

© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros., Chris Pizzello / Invision / East News

Северус Снейп — это культовый персонаж. И великий Алан Рикман, который воплотил его на экране, задал высокую планку. Фанаты хотят, чтобы новый актер не противоречил уже созданному образу и соответствовал книжному описанию.

Многие считают, что с ролью Снейпа блестяще справится американец Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы»). В сети уже есть постеры, созданные нейросетями, с изображением именно Драйвера в роли Снейпа.

Снейп - очень популярный персонаж, и часть фанатов считает, что британский актер Том Хиддлстон также мог бы блестяще передать его сложность и глубину.

Сам актер - светловолосый, но его герой из "Багрового пика" брюнет. Этот образ легко примерить на роль мрачного профессора.

Артур Уизли

Немного неловкого, но доброго и храброго Артур Уизли, согласно фанкасту, мог бы сыграть Мартин Фримен.

Действительно, Фримен хорош в таком амплуа. Вспомним его в роли Бильбо ("Хоббит") и в роли Ватсона (сериал "Шерлок").

Молли Уизли

Фанаты предлагают роль миссис Уизли актрисе Джиннифер Гудвин. Она была Белоснежкой в «Однажды в сказке». А выше — кадр из сериала «Почему женщины убивают».

Аргус Филч

© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros., Faye Sadou / Associated Press / East News

Хогвартс ассоциируется с его бессменным завхозом Филчем. Как вам идея снять в сериале Уиллема Дефо?

Беллатриса Лестрейндж

Француженка Ева Грин просто блистает в мрачном амплуа («Грошовые ужасы») — неудивительно, что поклонники поттерианы хотели бы видеть ее в роли Беллатрисы.

Съемки еще не стартовали, но уже наделали много шума. Как вам фанатский кастинг?

А вот что у нас есть еще по этой теме: «Вернемся в Хогвартс. Все о перезапуске "Гарри Поттера"».

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