Нет, он лучше Люциуса Малфоя пусть сыграет. Квирелл должен быть сс*коватым, а этот ледяной красавец
Фанаты Гарри Поттера рассказали, кого из актеров они хотят видеть в будущем сериале. И попадание отличное
Создатели сериала о приключениях Мальчика, Который Выжил уже приступили к подбору актеров. Новости об очередном претенденте разлетаются по сети как горячие пирожки.
Фанаты пристально следят за информацией и предлагают свои варианты. Давайте узнаем, какие слухи просочились в СМИ и какие артисты могут воплотить на экране наших любимых героев.
Профессор Квиррелл
Продюсеры пытаются держать в тайне выбор актеров, но кое-какая инсайдерская информация проскальзывает в прессу. Так, весьма правдоподобно звучит версия о присоединении к шоу оскароносного Киллиана Мерфи ("Оппенгеймер"). Раньше он был фаворитом фанкаста на роль Волан-де-Морта, но сейчас речь идет о роли профессора Квиррелла.
У актера очень большая загруженность, вероятно, ему сложно было бы согласовать свой график, учитывая, что сериал о Гарри Поттере рассчитан на 7 лет. А вот роль только в первом сезоне - это вполне реально.
Волан-де-Морт
Фанаты уже вовсю включили фантазию и выдвигают своих кандидатов на кастинг. Неразлучную троицу предлагают играть любым молодым актерам, которые еще не засветились в кино.
А вот харизматичного Бенедикта Камбербэтча поклонники поттерианы видят в роли Темного лорда. Большинство знают артиста по «Шерлоку Холмсу» и «Доктору Стрэнджу», но любопытно, что Камбербэтч — актер театра, и в его профессиональной копилке есть роль Гамлета.
Впрочем, в образе Того, Кого Нельзя Называть некоторые фанаты также видят Джеймса Макэвоя. Этому актеру отлично удаются роли маньяков - и вы это знаете, если смотрели "Сплит".
Северус Снейп
Северус Снейп — это культовый персонаж. И великий Алан Рикман, который воплотил его на экране, задал высокую планку. Фанаты хотят, чтобы новый актер не противоречил уже созданному образу и соответствовал книжному описанию.
Многие считают, что с ролью Снейпа блестяще справится американец Адам Драйвер («Звездные войны: Пробуждение силы»). В сети уже есть постеры, созданные нейросетями, с изображением именно Драйвера в роли Снейпа.
Снейп - очень популярный персонаж, и часть фанатов считает, что британский актер Том Хиддлстон также мог бы блестяще передать его сложность и глубину.
Сам актер - светловолосый, но его герой из "Багрового пика" брюнет. Этот образ легко примерить на роль мрачного профессора.
Артур Уизли
Блестящий выбор). Доктор Ватсон против Шерлока. Мартин очень многогранен
Немного неловкого, но доброго и храброго Артур Уизли, согласно фанкасту, мог бы сыграть Мартин Фримен.
Действительно, Фримен хорош в таком амплуа. Вспомним его в роли Бильбо ("Хоббит") и в роли Ватсона (сериал "Шерлок").
Молли Уизли
Фанаты предлагают роль миссис Уизли актрисе Джиннифер Гудвин. Она была Белоснежкой в «Однажды в сказке». А выше — кадр из сериала «Почему женщины убивают».
Аргус Филч
Хогвартс ассоциируется с его бессменным завхозом Филчем. Как вам идея снять в сериале Уиллема Дефо?
Беллатриса Лестрейндж
Француженка Ева Грин просто блистает в мрачном амплуа («Грошовые ужасы») — неудивительно, что поклонники поттерианы хотели бы видеть ее в роли Беллатрисы.
Съемки еще не стартовали, но уже наделали много шума. Как вам фанатский кастинг?
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