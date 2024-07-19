10 богатых человек рассказали, на каких вещах они всегда будут экономить

Пользователи интернета частенько спорят о том, на чем все же стоит экономить. К примеру, кто-то считает, что использовать скидочные карты и купоны — стыдно. Пользователь Reddit спросил, какие свои «бедные» привычки сохранили обеспеченные люди. Мы собрали их ответы.

Не чураются переделывать штаны и джинсы

Одна из самых главных заповедей экологов — повторое использование. Даже обеспеченные люди не чураются переделывать одежду. Самый простой способ — обрезать джинсы и превратить их в шорты. Даже Кейт Миддлтон частенько носит одежду много раз, а также модифицирует свои платья. Я без раздумий обрезала штаны сына и превратила их в шорты. Они лопнули на коленях, а я подарила им новую жизнь. © asquared3 / Reddit

Я так всю жизнь жил. Пришло лето, а значит, штаны превращаются в шорты. © LifeEnrchmntD** / Reddit

Не спускают всю зарплату на одежду для особого случая

© freepik / Freepik , © PxHere Ди 21 минута назад Мои дети (свинюшки, мы с этим боремся) решили навести порядок в шкафу и вывалили оттуда все вещи на пол. Муж проходит мимо, смотрит и спрашивает у меня:

- А что они делают?

- Трюфели ищут. Захрюкают - значит нашли )) - - Ответить

Еще один элемент гардероба, на котором многие экономят, — одежда для особого случая. Нет смысла тратиться на вещь, которую вы наденете лишь раз. К примеру, для торжества нужно красное платье. Рациональнее отыскать оригинальную вещь на барахолке или в секонд-хенде, чем переплачивать за новую. Многие девушки покупают с рук свадебные платья и остаются в восторге. Я хожу в секонд-хенды. Никак не оставлю надежду найти платье своей мечты. © -princess_chaos- / Reddit

Покупают детскую одежду с рук

© bristekjegor / Freepik , © freepik / Freepik Kovalets 44 минуты назад Для меня вещи б/у - это полностью ок, главное чтобы в хорошем состоянии. В детстве когда кто-то что-то отдавал, это вообще было збс, донашивать за старшими - классика. Я и сейчас покупаю б/у вещи. Но блин, секонды... Я пыталась пару раз туда зайти, насколько же там отталкивающая обстановка... Чтобы находить там что-то реально качественное и носибельное, нужно там жить. Заветные дни завоза - это отдельный ад, в который даже соваться не хочется, ну нахер. Короче, секонды я вообще не оценила. Только на сайтах соответствующих заказываю с безопасной оплатой и тд. - - Ответить

Дети растут не по дням, а по часам. Поэтому частенько одежда для малышей передается из рук в руки внутри семьи. Даже богачи согласны с тем, что нет смысла переплачивать за одежду для детей. Вероятнее всего, она просто не успеет износиться — ребенок уже вырастет. Предложил жене покупать детям одежду в секонд-хенде — все равно растут быстро. Она заявила, что они никогда не будут носить вещи после кого-то. Прошло время, и теперь жена первая несется в комиссионку. © reddittwayone / Reddit

У нас в семье есть куртка, которую относили уже четверо детей, и выглядит она как новенькая. У брата подрастает сын, и мама уже собралась отнести ему эту самую куртку. А невестка носом воротит, мол, не будет он старье носить. Мама сначала расстроилась, а потом просто забила. Хотят тратить лишние деньги — окей. А курточка будет ждать следующих рациональных родителей.

Не чураются скидок в супермаркете

Продукты — спорная категория. Одни люди считают, что экономить на еде — это слишком. А кто-то не видит ничего страшного в том, чтобы покупать продукты с выгодой. К примеру, вот здесь мы проводили эксперимент, в котором пытались следовать модному методу экономии, и наш автор покупал продукты оптом. У меня мама — настоящая миллионерша. Так вот она всю жизнь вырезала скидочные купоны из газет, хотя при этом тратила кучу денег на благотворительность. В общем, жила нерасточительно. Хотя была у нее слабость — тратила кучу денег на шляпы. В год — около $ 20 тыс. © OldMadhatter-100 / Reddit

Экономят на отделке

В быту шторы из синтетики — более практичный вариант. Они более долговечны, и их легче стирать. Многие люди считают, что шторы — та вещь, на которую не стоит тратить большую часть бюджета. Я дизайнер интерьера. Как правило, самые богатые люди больше других пытаются сэкономить. Была у меня семья, которая на шторы купила самый дешевый полиэстер, при этом штор в дом нужно было очень много. © Nice-Ad-9371 / Reddit

С радостью делают домашние дела

Многие обеспеченные люди предпочитают самостоятельно делать некоторые бытовые дела. К примеру, мужчины спокойно тратят время на замену масла в машине. Они объясняют это тем, что так могут контролировать качество работы. А еще у нас есть теория, что им просто нравится возиться в гараже. Замена масла стоит около $ 75. Когда делаю это сам, выходит $ 23, а по времени занимает 20 минут. У нас в семье три машины, так что экономия получается приличная. К тому же, я точно знаю, что использую хорошее масло и делаю все на совесть. © AutomaticVacation242 / Reddit

Хранят соусы для особо случая

Нет ничего зазорного в том, чтобы использовать вещи, за которые ты уже заплатил. Это относится к соусам, салфеткам и другим вещам, которые обычно привозят при доставке продуктов. К тому же это еще и экологично. А еще такие соусы удобно брать с собой на природу или для перекуса на работу. У меня дома стоит целый ящик с соусами, которые остались от доставки. © TruthOrSF / Reddit

Мы с мужем придумали правило: все салфетки, которые дают в заведениях или с собой, мы кладем в рюкзак, а дома их используем. Хотите прикол? Мы уже 7 месяцев не покупаем домой салфетки.

Не видят ничего стыдного в том, чтобы разрезать тюбики с кремом и другими средствами

Тут принцип такой же, как и с соусами. Может быть, зубная паста и стоит недорого, однако многие обеспеченные люди считают, что выбрасывать не до конца использованный продукт нерационально. Я просто обязан выдавить всю пасту из тюбика. В шампунь я доливаю воду и использую еще пару дней. © paulnptld / Reddit

Моя жена так делает. Рассказываю. Заканчивалась у нас зубная паста. Я напомнил, что нужно купить новую. Жена ответила, что ее еще много осталось. Мы поспорили. Ребята, мы продержались месяц! Что мы делали? Выдавливали тюбики до конца, а еще использовали все старые пробники, которые выдавали у стоматолога. © Orson1981 / Reddit

Застилают пакеты из магазина в мусорный бак

Lilit313 30 минут назад Ооо,тайна тайн)))у нас вся страна так живёт за небольшим исключением. - - Ответить

Пакет с пакетами — это, оказывается, далеко не «что-то на бедном». Люди, которые используют пакеты повторно — к примеру, чтобы убрать мусор, — поступают разумно. Мы в семье застилаем пакеты из супермаркета в мусорные баки. © Not_Joshua_Lin / Reddit

Жена купила небольшие пакеты для мусора специально для ванных комнат пару месяцев назад. Я в шоке! Мне 35 лет, и я не знал, что они вообще существуют. Всю мою жизнь в ящике стоял пакет с пакетами. © MWallTM / Reddit

Заказывают в ресторанах воду

Часто мы чувствуем себя обязанными к блюду заказать еще и напиток. Но многие обеспеченные люди без зазрения совести просто просят принести им в дополнение к еде воду со льдом. Это к тому же еще и полезно. Газировка — пустые калории. © HeelEnjoyer / Reddit

Раньше я пил в ресторанах только воду из соображений экономии. Теперь я пью воду, потому что не хочу ничего сладкого или вредного. © imik4991 / Reddit