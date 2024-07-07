10 вроде бы удобных вещей, которые умная женщина в жизни в поездку не наденет

Отправляясь в путешествие, мы стараемся выбрать максимально удобную одежду, в которой можно будет провести достаточно много времени в тесном кресле. Однако некоторые предметы туалета только на первый взгляд кажутся подходящим вариантом. На деле же они вполне могут превратить перелет или поездку на автобусе или поезде в сущий кошмар.

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Кружевное белье

Нарядные трусики из синтетических материалов или из кружева не слишком подходят для дальней дороги. Такие ткани плохо пропускают воздух, из-за чего тело быстро начинает потеть. Мало того, что сидеть часами во влажном исподнем не слишком-то удобно, так в результате на коже может появиться раздражение, что в некоторых случаях приводит к возникновению инфекции. Лучше надеть в дорогу удобное белье из хлопка или другого дышащего материала, которое обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха, а кружевные трусы оставить в чемодане.

Бюстгальтер с косточками

Тесный бюстгальтер с косточками может доставить немало неприятных минут в дороге. Если изделие изначально впивается в тело, то через несколько часов на коже могут появиться ссадины. Да и долго сидеть в неудобном белье может быть неприятно. Кроме того такие бюстгальтеры могут увеличить время прохождения контроля безопасности в аэропорту, так как некоторые производители используют металлические косточки. Лучше выбрать спортивный бюстгальтер или бралетт из дышащей и быстросохнущей ткани.

Вьетнамки

Anna Gavrilova 38 минут назад Я в таких однажды в бассейне поскользнулась. Ну как поскользнулась, скорее споткнулась. Шлёпка на месте, а меня инерцией пронесло вперед. Оторвала эту перемычку, содрала кожу до крови между пальцами. С тех пор аж дрожь берет, как вижу такие шлёпки... - - Ответить

Казалось бы шлепки — это отличный вариант и для путешествия на поезде или автобусе и для долгого перелета. Но это большое заблуждение. Во-первых, если вам потребуется быстро вбежать из салона (например, вы проспали остановку) такие тапки легко слетят с ног. Во-вторых, у этой обуви довольно скользкая подошва, что может привести к травмам. И, в-третьих, посещать туалет в шлепках просто негигиенично. Лучше выбрать удобные и легкие сандали, которые обеспечивают стопе достаточную поддержку.

Облегающие джинсы

Anna Gavrilova 36 минут назад Когда сидишь по 5-6 часов без возможности встать-размяться, обтягивающие вещи притормаживают кровоток и весьма неприятно собираются под коленками. Нет, если вы, конечно, летите бтзнесом в Ниццу, это один оазговор, а если у вас автобусное турне по Европе, однозначно нет любой обуви и одежде, которая утягивает или облипает. - - Ответить

Слишком тесная одежда, такая как облегающие джинсы или плотные леггинсы, может превратить путешествие в настоящий кошмар. Эти предметы туалета сковывают движения, поэтому удобно устроиться в кресле или на полке навряд ли получиться. В самолете тесные джинсы могут вызвать еще более серьезные проблемы. На большой высоте наше тело обычно опухает и облегающие штаны могут нарушить циркуляцию крови. В дорогу стоит надеть достаточно свободные брюки из дышащей ткани. Так для путешествия отлично подойдет одежда из льна. Она легкая, обеспечивает циркуляцию воздуха и хорошо впитывает влагу.

Длинные юбки

Длинные струящиеся юбки лучше приберечь для прогулок по пляжу или похода в ресторан. Эта свободная одежда может доставить массу неудобств во время перелета или поездки на автобусе. Дело в том, что ткань часто застревает в кресле или цепляется за подлокотники, и барышня может порвать юбку или упасть. Лучше выбрать модель, которая с одной стороны не сковывает движения, а с другой — нигде не застревает.

Обувь с шнурками

Тётя Мотя 1 час назад Я обожаю кеды, у меня их есть целая куча. Так уж и быть, буду шастать по путешествиям в кедах на липучках. - - Ответить

Кроссовки и кеды только на первый взгляд кажутся отличным вариантом для путешествия. Это обувь достаточно удобная, но есть один нюанс. На контроле безопасности кроссовки придется снять, и шнурки только затянут процесс. Кроме того, если во время поездки человек захочет ненадолго избавиться от кроссовок, то надеть их быстро навряд ли получится. Лучше выбрать удобные слипоны на плоской подошве.

Мешковатые толстовки

Хильдур 1 час назад Какой интерес у безопасников к толстовке?

А так я и сама теплой толстовке предпочту легкую толстовку и жилет. - - Ответить

Это одежда достаточно удобна и кажется идеально подходит для поездок, однако у нее есть несколько минусов. Во-первых, такой наряд может вызвать повышенный интерес у работников службы безопасности. Во-вторых, если в салоне или вагоне станет слишком жарко, компактно упаковать толстовку вряд ли получится. Кроме того, двигаться между рядами кресел в таком наряде не слишком-то удобно. Лучше надеть футболку или легкий джемпер из дышащей ткани, а в ручную кладь положить шарф или жилетку, чтобы не замерзнуть.

Штаны с карманами

Nika88 1 час назад Мой любимый вариант для путешествий - можно положить деньги, документы, которые нужны под рукой и не переживать, что они выпадут оттуда. - - Ответить

Специалисты не рекомендуют надевать свободные брюки карго в полет. К сожалению, из-за карманов металлодетекторы в аэропорту не могут правильно просканировать одежду и пассажира приходится досматривать дополнительно, на что иногда требуется дополнительное время. А вот для поездки на поезде или автобусе такие модели отлично подойдут. Он достаточно свободные и легкие, плюс в карманы можно положить все необходимые мелочи: телефон, паспорт, карточки или деньги.

Длинные штаны

Модные сейчас брюки палаццо могут быть отличным вариантом для путешествия, потому что они достаточно свободные и не сковывают движения. Главное, не выбирать модель со слишком длинными штанинами, нижний край которых касается пола. Иначе брюки соберут всю грязь в салоне, а при посещении туалета их придется закатывать.

Хлопковые носки

Хлопковые носки не слишком подходят для летних путешествий, когда человеку приходится долго находиться в одной и той же обуви. Этот материал не только хорошо впитывает, но и удерживает влагу, в результате чего стопы внутри ботинок становятся сырыми и липкими, и начинают источать не слишком приятные ароматы. Лучше выбрать носки из мериносовой шерсти, которые не только отлично отводят пот, но еще и блокируют запахи. Тем, у кого есть проблемы с кровообращением, в дорогу стоит надеть компрессионные носки. Они отлично послужат и в перелете и во время длительной поездки на автобусе. Главное, не снимать их сразу по прибытии, а походить в них еще пару часов.