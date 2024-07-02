9 летних вещей, которые все бездумно покупают, а потом за голову хватаются

Лето — это то самое время, когда мы начинаем покупать очки, купальники, одежду для отпуска и еще много всякой всячины. И вроде бы тут все логично, ведь все эти вещи нужны нам именно в жаркий сезон. Но оказывается, не все наши покупки оправданы, и кое от чего лучше отказаться или перенести приобретение на другое время.

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Очки без защиты от УФ-излучения

Солнечные очки — это не просто модный аксессуар. Главным их назначением является защита глаз от ультрафиолетового излучения, ведь его длительное воздействие может привести к серьезным проблемам со зрением. Поэтому стоит обращать особое внимание именно на качество линз. Ищите те, что имеют маркировку «100% защита от ультрафиолета» или «UV400».

Синие купальники

Инструкторы по плаванию предупреждают: не покупайте детям синие купальники. Они опасны для малышей всех возрастов, особенно в бассейне. А все потому, что из-за цвета купальника ребенка трудно будет увидеть под водой, даже если она спокойная, и рядом никто не плавает. Так что лучше выбирать как можно более яркий купальник. И это относится не только к детям, но и к тем, кто не очень уверенно чувствует себя в воде.

Вычурные купальники

Сейчас такой огромный выбор купальников, что просто глаза разбегаются. Но то, что эффектно выглядит на обложке журнала или на фото в интернете, не всегда оказывается удачным выбором в реальности. К примеру, в купальнике с большим количеством блесток или украшений неудобно лежать, а от того, что имеет множество бретелек, остаются некрасивые линии загара.

Вода в бутылках

Лето, жара. Естественно, постоянно хочется пить. Но только подумайте, сколько денег уходит за этот сезон на обычную воду. Гораздо полезнее для кошелька и природы купить многоразовую бутылку и брать в ней воду с собой.

Дорогой солнцезащитный крем

Летом даже в пасмурную погоду не следует выходить из дома без солнцезащитного крема. В идеале следует выбирать средство широкого спектра, которое защищает кожу от разных типов ультрафиолетовых лучей. И, кстати, между дорогими и бюджетными кремами нет особой разницы. Активные ингредиенты, которые и выполняют функцию защиты, в них очень похожи. Главное отличие, в основном, именно в неактивных: в более дорогих кремах могут присутствовать увлажняющие добавки или антиоксиданты. Так что если у вас нет особого желания переплачивать за бренд, выбирайте обычный крем.

Кондиционеры

Многие начинают задумываться о покупке кондиционера именно с приходом жары. Это и логично, когда же еще. Но и цены на него в это время находятся на пике, не говоря уже о больших очередях: вряд ли кто-то установит вам его сразу. Лучше запланировать такую покупку на зиму, когда цены на кондиционеры максимально снижаются.

Велосипед

Тут та же ситуация, что и с кондиционерами: летом количество желающих прокатиться на велосипеде сильно возрастает. Кто-то ездит на нем на дачу, кто-то в походы, другие же просто катаются для удовольствия. Из-за повышенного спроса возрастает и цена. По статистике, выгоднее всего покупать «двухколесного коня» в январе.

Несезонные фрукты и овощи

Многие овощи и фрукты доступны для покупки круглый год, вне зависимости от того, наступило для них время или нет. Но лучше воздержаться от покупки несезонных продуктов. Во-первых, цена на них гораздо выше из-за расходов на транспортировку и выращивание. Во-вторых, на вкус они оставляют желать лучшего, ведь их часто собирают заранее, чтобы они не испортились в дороге, да и содержание полезных веществ в них ниже. Лучше выбирать именно сезонные фрукты, которые были сорваны на пике зрелости и несут в себе максимальную пользу.

Полностью новый гардероб для отпуска

Перед отпуском так и подмывает пойти в магазин и купить себе гору вещей, потому что в шкафу как будто нет ничего подходящего. Но лучше так не делать, ведь это может ударить не только по вашему кошельку, но и по комфорту. Есть риск купить вещи, которые вы наденете от силы пару раз, ведь в обычный гардероб они не впишутся. А что уж говорить про новую обувь. Очень часто во время поездки оказывается, что она неудобная и натирает ноги. Иногда лучшая одежда для отпуска — это та, которую вы носите постоянно.