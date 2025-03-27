Вот это скорость у тату-мастера и его клиентки - за 7 лет 5 детей.
14 историй о том, как люди не искали любовь, а она сама взяла и постучалась к ним
Порой любовь может нас настигнуть в тот момент, когда ее совсем не ждешь. В этом убедились и некоторые люди, которые щедро поделились своими историями.
- Бабушка работала в библиотеке, а дед был студентом. Однажды он упал так, что разлетелись все его учебники. Бабушка поржала, но помогла ему. А он психанул и наворчал на нее. Они встретились вновь в книжном. Увидев деда, бабушка отмочила: «Вы только не падайте, а то опять кто-то смеяться будет». И понеслось. Сначала они дружили, потом начали встречаться, поженились и вот уже 42 года вместе. © Палата №6 / VK
- Учился вместе со своей будущей девушкой. Как-то спросил у нее, где наша группа, она ответила, что не знает. На вопрос о том, где у нас будет пара, тоже сказала, что не знает. Мы помолчали, она улыбнулась и отмочила: «Зато я знаю, где столовая. Пошли есть!» Это была любовь с первого взгляда. © Палата *** / VK
- Друг проиграл спор, и должен был орать «Помогите!» у высотки. В процессе на него сверху вылилось ведро воды. Из окна выглянула девушка и сказала, мол, освежился, так иди отсюда. Друг ответил, что вода холодная, он простудится. Через минуту девушка как вылила на него очередную порцию воды, но она была уже потеплее. Так они и познакомились. И уже 3 года вместе. © Карамель / VK
- Познакомился со своей будущей супругой совершенно случайно. Отправлял деловое письмо клиенту, но в реквизитах перепутал буквы М и Н. Она ответила, что, вероятно, это ошибка, я поблагодарил ее. У нас завязалась переписка, мы начали созваниваться, а потом решили встретиться. Я пригласил ее на ужин, а потом повел играть в мини-гольф. Во время игры понял, что хотел бы с ней построить серьезные отношения. Через 3 месяца сделал предложение, а меньше, чем через год мы поженились. © Tony Jacobs / Quora
- Познакомилась со своим будущим парнем в туалете в ресторане. Я сделала свои дела, помыла руки и собралась выходить в зал. Дернула ручку, а она оторвалась. Тут из кабинки вышел симпатичный шатен. Мы начали мудрить с этой ручкой, а параллельно с этим он так смешно шутил, что я сразу же в него и влюбилась. Потом он и вовсе кинул фразу: «Какая у нас могла бы романтичная история выйти. Ведь мы бы своим детям рассказывали, что познакомились в туалете». В общем, пока нас освобождали, мы обменялись номерами телефонов и на следующий день начали встречаться. © Карамель / VK
- Со своим будущим парнем познакомилась у себя же дома. Ко мне приехала погостить подруга. Мы разговорились с ней о мужчинах. Я сказала, что мне не нужны отношения. Она тут же набрала номер своего друга и пригласила его к нам. Я в шоке, ведь до этого никогда незнакомых мужчин в дом не звала. А он, как оказалось, тоже никогда к незнакомым девушкам так поздно не приезжал. В общем, это была любовь с первого взгляда. Мы вместе уже год. © Подслушано / Ideer
- Пришла в тату-салон. Через пару сеансов набивания "рукава" я и тату-мастер поняли, что нам суждено быть вместе. Он осознал, что я "та самая", когда в процессе нанесения рисунка посмотрел мне в глаза. Мы вместе уже почти 7 лет и у нас прекрасная семья из 7 человек. © Inkedmamabear/ / Reddit
- Воспитываю сына один. Жена свалила к какому-то богатею в Турцию, типа, нашла свое счастье. Я остался с пацаном. И вот как-то утром отвез сына в школу, сам решил постоять у ворот. Ко мне подошла симпатичная девушка. Говорит: "Вы - папа Артема? Меня Виктория зовут". Я ответил, что да, она продолжила: "Моя дочка в него влюбилась, зовет в гости, если мама не против". Я ответил, что мама с нами не живет. Она замолчала. Предложил ей попить кофе, поговорить. Сели, болтаем, вроде все круто. А потом она выдает: "Если честно, моя дочь вашего сына даже не знает, я случайно услышала, как его зовут, а вы мне очень понравились, не знала, как познакомиться". Я улыбнулся. Живем вместе третий год. Наши дети как брат и сестра. © Мамдаринка / VK
- Мой отец в свое время был спортсменом. Он занимался гандболом, а в свободное время много бегал, часто участвовал в марафонах и соревнованиях. Однажды ему пришла в голову гениальная идея: пробежать от своего родного города до соседнего за рекордно короткое время. Он не готовился к этому, так как верил в свои силы. Проснулся ранним утром, темно еще на улице было, собрался с духом и побежал. Все шло весьма успешно, пока отец не забрел в одно село, где решил взять пятиминутный отдых. Ему вынесла водички милая девушка, в которую он влюбился с первого взгляда. Марафон он так и не закончил, ибо остался с ней. До сих пор вместе. Отец не бегал уже давно, будто бы прирос к дивану. © Карамель / VK
- Познакомилась с мужем после того, как в шутку выставила фото в одну из групп нашего города. На фото была сковорода с фаршем и банка томатной пасты, которую я не могла открыть. Подпись была максимально простой: "Ищу мужчину, который откроет мне банку томатной пасты". В личку написал парень, сказал, что обожает спагетти болоньезе, спросил адрес. Приехал через полчаса, банку открыл, остался на ужин, а потом и на всю жизнь. © Карамель / VK
- Стою в пробке. Решила отвлечься, включила музыку, выглянула в окно, а там парень из соседней машины улыбается и кивает. Улыбнулась и отвернулась. А он не отстает: показывает жестами, мол, опусти стекло. Опускаю. И тут он выдает: "Наверняка ты подумаешь, что я сумасшедший, но, мне кажется, я знаю тебя всю жизнь". Я засмеялась, говорю: "Это ты от скуки выдумываешь". А потом он достал провод от зарядки, скрутил его в кольцо и сказал: "Знаю, это дико, но выйдешь ли ты за меня?" Я сначала зависла, а потом просто не смогла сдержать смех. Но все-таки сказала "да". Уже спустя месяц это кольцо из провода стало настоящим! И сегодня у нас годовщина. © Палата №6 / VK
- Пошла с братом в магазин. Взяла ему рубашки и отправила в примерочную. А он мне говорит: «Может, тебе что-то возьмем?» Сказала, что у меня все есть и мне ничего не нужно. Через мгновение из соседней кабинки услышала восхищенный мужской голос: «Откуда вы такая свалились? С небес? Вы свободны?» Ответила, что да, свободна, но далеко не идеальна. Мужчина еще более влюбленным голосом сказал: «Приглашаю вас сегодня в кафе». Вот так я и познакомилась со своим будущим парнем. Мы уже вместе 3 месяца. © Карамель / VK
- Познакомился со своей женой в институтской столовой. Она сидела и поедала шоколадный кекс в бумажной обертке. Когда с кексом было покончено, она начала объедать прилипшие к бумажке остатки. Я решил ради прикола подойти к ней именно в этот момент с вопросом: "Присяду?" Она подняла свою моську всю в шоколаде и крошках, посмотрела на меня с секунду и дала добро. Затем продолжила с причмокиванием доедать остатки кекса. Так я и влюбился. © Cтуденческие истории / VK
- Когда мама рассказывает о знакомстве с папой, я ржу. Она ехала в автобусе, какой-то парень наступил ей на ногу и не извинился. Она ему нахамила, он огрызнулся. Им выходить уже, а они спорят. Тут какой-то мужик выхватил у мамы сумочку! И в этот момент парень, наступивший на ногу, погнался за грабителем, отобрал сумочку и вернул ее владелице. Мама на него посмотрела уже другими глазами. Так и познакомились. Они вместе уже 20 лет, а мама все еще рассказывает всем эту историю, будто папа был супергероем их района. © Не все поймут / VK
Иногда братья наши меньшие могут отчебучить такое, что хоть стой, хоть падай.
Комментарии
"Отец не бегал уже давно, будто бы прирос к дивану." Добегался уже, хватит! )))
Чувак, выхвативший у девушки сумочку-Купидон, который притворялся человеком)
Уж эти приторные истории!
« так сладок мёд, что наконец он горек - избыток вкуса убивает вкус…»
Была и у меня любовь с первого взгляда. Это потрясающе! Когда неожиданно встречаешься глазами с незнакомым человеком - и пропадаешь напрочь. Вместе с ним.
Мы прожили вместе, сколько было отпущено: 3 года, 3 месяца и 3 дня. И окружающие поражались тому, как мы светились, будучи рядом, с первой минуты и до последней. Меня даже пустили к нему в реанимацию, потому что его сердце останавливалось, едва меня выставляли за дверь. Но, в итоге, оно, всё же, остановилось окончательно.
Я очень долго приходила в себя после этой потери. Сейчас прошёл уже 21 год, а я, всё ещё, мысленно советуюсь с ним, принимая решения.