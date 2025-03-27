14 историй о том, как люди не искали любовь, а она сама взяла и постучалась к ним

Была и у меня любовь с первого взгляда. Это потрясающе! Когда неожиданно встречаешься глазами с незнакомым человеком - и пропадаешь напрочь. Вместе с ним.

Мы прожили вместе, сколько было отпущено: 3 года, 3 месяца и 3 дня. И окружающие поражались тому, как мы светились, будучи рядом, с первой минуты и до последней. Меня даже пустили к нему в реанимацию, потому что его сердце останавливалось, едва меня выставляли за дверь. Но, в итоге, оно, всё же, остановилось окончательно.

Я очень долго приходила в себя после этой потери. Сейчас прошёл уже 21 год, а я, всё ещё, мысленно советуюсь с ним, принимая решения.