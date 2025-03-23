12 читателей ADME рассказали о своих пушистиках, которые оказались не лыком шиты

Животные
4 часа назад

Братья наши меньшие способны подарить радость и любовь всем тем, кто их окружает. Некоторые из них способны на такие хитрые проделки, что невольно задаешься вопросом, как вообще такое возможно.

  • У дочери был репетитор по турецкому языку. Занимались они онлайн. Кот, как только слышал его голос, бросал все дела и со всех лап несся к компьютеру. Там укладывался прямо перед камерой и начинал громко мурчать. Потом сладко засыпал. Бороться было бесполезно, иначе орал, как потерпевший. Препод каждый раз с ним вежливо здоровался: "Мераба, бюрекчик!" (пер. - "Привет, пирожочек!"). Кот в восторге жмурился и ложился спать. Потом появились другие репетиторы по разным предметам. Кот приходил исключительно на языковые уроки. Правда, вскоре переключился с турецкого на английский. Все-таки британец! © Miko Aisonaku / Dzen
  • Невестка лепила пельмени. На краю стола стоял тазик с фаршем. Кот Тотоха сидит напротив на табуретке и зачарованно смотрит на фарш. Смотрел и, видимо, не смог больше стерпеть. Глядя хозяйке в глаза, он аккуратно загреб лапкой фарш и с лапы его же и съел. Ну вот за что его наказать? Он же не мордой туда залез. © Наталья Кузина / Dzen
  • Наша алабайка обожает патиссоны. Как-то летом пару вечеров руки не доходили до полива грядки с патиссонами, и без них полива было выше крыши. На второй вечер вижу, что наша песя нервничает, бегает за мной и упорно зовет к этой грядке. Ну что делать, пошла за ней. А она оказалась такой умнейшей, что взяла и поставила ведро у этой грядки, но без воды. Пришлось поливать под заботливым взглядом этой огромной псины. © Бякочка / Dzen
  • У знакомой был сенбернар. Они жили на первом этаже. Ее дочери было 2 или 3 года. Алена отправила компашку гулять в песочницу во дворе. А у дочери Илоны на пальтишке маленький кожаный квадрат был пришит. Илона развлекалась в песочнице, а Бари рядом лежал. Когда мама кричала: "Бари, домой!", он ласково брал свою подопечную за шкирку и вел домой. Собака была добрейшая! © Светлана Филиппова / Dzen
  • Никогда не хотела животных. А в 20 лет встретила на улице ротвейлера и привела ее домой. Отговаривали все, кто только мог, но Герда осталась со мной. Через полгода родилась дочь, а еще через полгода Герда на прогулке как-то шустро засобиралась домой. Я увидела, что в ее пасти что-то есть, но посмотреть она не давала. Дома уже обнаружили грязный, пищащий комок. Пока его отмывали, Герда сидела рядом и внимательно наблюдала. Если комок начинал пищать сильнее, она тоже принималась скулить. Вот так у нас и появилась Муся. Герда ее воспитывала, оберегала, кормила. Они даже спали вместе. Когда Герда ушла на радугу, Муся месяц не ела, не пила, лежала на ее лежанке, не вставая. Пришлось привести домой еще одного ротвейлера. © Kristen Wools / Dzen
  • Я для нашего бигля всегда была строгой. Ложиться на кровать для него было табу. Однажды муж позвал его, тот забрался. Мои запреты уже не работали. Он приходил к нам спать и всегда ложился только у моих ног. Я думала, что это любовь. Но позже поняла, что так он пытается вытолкать меня с моей части кровати, чтобы самому там можно было разлечься. © Татьяна / Dzen
  • У коллеги жили вместе мама, сын и старенький пудель. Мама над собакой так и трепетала: кормила его с ложечки, выносила на ручках гулять. Как-то задержалась и попросила сына погулять со старичком. Парень офигел! Старый и больной песик взлетел на трехметровую снежную кучу и, разбрасывая снег, облаял вокруг всех и вся. И так несколько раз. Летал как электровеник! И тут заходит во двор мама. Пудель вмиг включил "старикашечку" и чуть ли не ползком, прихрамывая, пошел навстречу хозяйке. Она потом долго и с удивлением слушала смех и приколы сына и соседей, которые видели этот спектакль. © Гусева Марина / Dzen
  • Взяли котенка. Через несколько дней потеряли "ребенка" в квартире. Искали несколько часов всей семьей с фонариком. А нашлась она эпично! Все знают, что в кухонных плитах бывает выдвижной ящик снизу. Ну а в курсе ли вы, что в этот ящик можно забраться с задней стороны плиты, пройдя тихо под шкафами "по стеночке"? Я выдвинула ящик. Это выглядело так будто выезжает карета, открывается дверца, а там принцесса лежит в красивой позе: мол, вы просто полюбоваться или по делу ко мне? © Елена ленивый читатель / Dzen
  • Устанавливали шкаф. 4 секции из 5 делали бесплатно, так как накосячили. Прикрепили, просят оплату. И тут вышел наш кот. Он подходил к каждой секции, обнюхивал и спускался. У сборщиков уже глаза навыкате: кот работу принимает! Ну а потом котяра, обойдя все секции, прошел мимо меня. Спросила у него, все ли нормально, а кот голову поднял, сказал «мррр» и пошел дальше. Сборщики взяли деньги и потихоньку ушли восвояси. © Сильва / Dzen
  • Друг купил новую машину. Приехал к родителям в деревню. Через пару часов увидел, как козел с козами запрыгивают на его машину и начинают с нее объедать ветки с дерева, под которое он поставил свое новенькое авто. В общем, животинки покоцали своими копытцами всю машину. © сергей Сергиенко / Dzen
  • У меня жила ворона. Зимой подобрала в луже мазута. У нее крыло было слегка повреждено. Отмыла, отчистила, оборудовала гнездо в ящике. Клара была умнейшим созданием. Сначала боялась, потом свободно летала по комнате. Любила сидеть у меня на плече, была неравнодушна к блестящим настенным часам. Если дети или муж ели без меня, она прихватывала кусочек чего-нибудь вкусненького и прятала под моей подушкой, а, когда я приходила, доставала и несла мне. Летом у нее крыло зажило, мы выпустили Клару. Она каждый день прилетала в гости, до самых холодов. А потом мы переехали. © Ирина Гри / Dzen
  • Теплый вечер. Идем с братом мимо частных домов. И вдруг - злобный утробный лай. Cмотрим, а сквозь штакетник на нас глядит огромный кот. Мы с братом обалдели знатно! Остановились, уставились во все глаза на лающего кота, как вдруг из-за кустов роз наконец-то выскочил дог. Как мы хохотали! © Люсиль Юрьева / Dzen

Иногда на свадьбе все может пойти совсем не по плану. В этом убедились и некоторые пользователи сети, которые щедро поделились своими историями.

Комментарии

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ucTepu4ka
1 день назад

Забавная подборка)) про питомцев всегда интересно почитать 👍

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