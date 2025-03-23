12 читателей ADME рассказали о своих пушистиках, которые оказались не лыком шиты

так а Муся какого вида в итоге? котейка или плод любви той-терьера и йорка?
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Братья наши меньшие способны подарить радость и любовь всем тем, кто их окружает. Некоторые из них способны на такие хитрые проделки, что невольно задаешься вопросом, как вообще такое возможно.
так а Муся какого вида в итоге? котейка или плод любви той-терьера и йорка?
Иногда на свадьбе все может пойти совсем не по плану. В этом убедились и некоторые пользователи сети, которые щедро поделились своими историями.