16 историй про людей, для которых дача и рассада - главные в жизни вещи

Истории
8 минут назад

Кто-то не представляет жизни без дачи, а для кого-то это настоящая каторга. Одни отдыхают, выращивая урожай, другие мечтают сбежать подальше от грядок. Мы собрали несколько историй, где общий знаменатель — дача, рассада, огород и все, что с ними связано.

  • Мы сняли квартиру с большой террасой. Сначала посеяли газон. Потом я захотела фонтан для птичек. Вокруг него папоротники и гортензия. Потом еще лилии, гладиолусы и георгины. Сделали длинную клумбу, высадила восемь кустов роз. Окантовка из петрушки, укропа и щавеля. В общем... начиналось все просто с газона. А теперь парники с овощами и букеты роз. И это прекрасно. А когда птицы купаются в фонтане, это как чудо природы, дух захватывает и слезы на глазах. И белка еще приходит орешки погрызть. © Nadiia Hryhorieva / ADME
  • Моя свекровь — женщина предпенсионного возраста. Умная, до сих пор преподает. Всегда говорила, что нужно проверять информацию, чтоб не попасть на деньги. Но сама искренне верит во всякий бред. Когда она рассказывала, что хочет купить рассаду клубники, я ни слова против не сказала. Но в итоге купила «чудо-ягодницу»: шесть пакетиков земли с семенами, «активатор» — и это все за $ 50. Обиделась на меня, когда я сказала, что ее развели... © Подслушано / Ideer
  • Мать каждую весну готовит рассаду. Так разошлась, что у нее дома места не хватает — приходит к нам со своими семенами. Мой 5-летний сын, внимательно посмотрев на фиолетовую лампу, сказал: «Знаете, а я думал, это у бабули ночью свет от компьютера идет. Она тайно купила компьютер и играет. Тебе не говорил, чтобы ты не ругалась».
Некрософ
3 дня назад

Не, ну если сами копают, и других не просят(пытается стереть с лица следы отвращения).

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«Решила попробовать вырастить чуть-чуть петуний. Вот мои „чуть-чуть“. У меня исключительно цветы, огородом перекормили в детстве».

  • У меня мама — злостный огородник. Тоже не знаю, как с перегибами бороться... В апреле сделали полостную операцию, через неделю укатила на дачу и чуть не ползком там все делает. Я ругаюсь, уговариваю, но толку нет. Самое сложное — когда начинает звонить и охать, что устала. Ну я не могу бросить работу и помогать ей на даче! И не хочу свои выходные тратить на садово-огородные работы. Не привлекают они меня, не дают отдыха, как некоторым увлеченным...И поэтому у нас обычно вот такие диалоги:
    — Ой-ой, дочь, надо забор покрасить, а мне трудно...
    — Мам, объясни, пожалуйста, какая срочность красить забор через две недели после операции?
    — Перед соседями стыдно!
    — Ладно, я тебе денег скину, наймем работника, и он покрасит.
    — Нет, спасибо, не надо, придется самой как всегда корячиться, давай, пока!
    И обижается еще. А я ору чайкой. © CatKate / ADME
  • Как-то всей семьей ездили на дачу. Поработали на славу, собрались уезжать. Решили на автобусе поехать, хотя не ездили на нем уже лет пять. Стоим на остановке, народ прибывает и прибывает. Ну как народ — бабушки да дедушки. Подъезжает автобус, открываются двери... Толпа пенсионеров буквально отпихивает нас в сторону, дедушка с граблями резко разворачивается и чуть не сносит мне голову. К счастью, успел увернуться! Кондукторша визжит как сумасшедшая: «Стойте!» Пенсионеры прибывают, какая-то бабушка спотыкается и падает пятой точкой прямо в мое ведро со сливой. Сливе конец, бабушка охает. В итоге толпа занесла-таки нас в автобус. Вокруг дикие взгляды дачников, кондукторша продолжает орать... В общем, кое-как добрались, удивляюсь, что живыми. © Подслушано / Ideer
  • Живем в частном секторе. Осень, конец сентября, огород убран, темнеет рано, ночи мокрые, холодные. Муж на вахте. Забор у нас тогда был еще обычный, деревянный, калитка закрывалась на вертушок, со стороны улицы для руки была вырезана дырка. Выхожу рано утром во двор и вижу: у крыльца лежит корова! Я обалдела, выгнала ее. Следующим утром снова лежит. Жалко стало, вымя аж вот-вот лопнет, полное, животинка, видно, мучается. Что делать? Доить не умею, да и боюсь коров до ужаса. Звоню маме (раньше родители держали коров). Пришла, подоила. Накормили ее и выгнали. На работе узнала, что скотинка с соседней улицы. Мужа хозяйки увезли в больницу, жена поехала с ним. Детей (уже взрослых) попросили присмотреть за коровой, а им было не до нее. Так корова и прожила у нас две недели у крыльца. Сама приходила. Мама доила, я кормила. Молоко вкусное, жирное! А ворота она сама открывала рогами! Вот так выбрала себе хозяйку. Приехали ее владельцы, отвела корову к ним и сдала в целости и сохранности. От благодарности отказалась, главное, что корова жива и здорова. © Бякочка / Dzen
  • Будучи ребенком, гостил у бабушки. У нее на подоконнике стояла рассада. Часть — зелень на супы, часть ждала посадки в огород. Однажды уложили меня спать в этой комнате, а я вместо сна со скуки взял и съел ее. Всю. Абсолютно всю. Даже помидоры. Бабушка до сих пор мне это со смехом припоминает. А я стал более разборчив в зелени. © PolyDoc / Pikabu
  • Знаю одну «маму с дачей». У одноклассницы была такая. Всю жизнь копалась на участке, дочку тоже держала в строгости, все свободное время обе упахивались на этом клочке земли. Потом дочь выросла, вышла замуж, а деятельная мама попыталась припахать зятя. Как-то лет десять назад мы с ней виделись и она вовсю ругала «ленивого и бестолкового» мужа дочки, который никак не желал работать на ее огороде. Маленькое уточнение. На тот момент зять занимал должность заместителя директора крупного предприятия, овощи-фрукты купить мог тоннами. К тому же ехать ему туда двести километров от своего места жительства. Но у тещи свое видение жизни. © Ку-ку / ADME
  • Мы когда с мужем поженились, его мать сразу затащила меня в огородную секту. И мы, молодые, вместо наслаждения браком ездили далеко на дачу, копали, сажали, тяпали, поливали и все таком духе. Однажды муж копал картошку, потом сделал паузу, посмотрел вдаль и изрек: «Когда у нас с тобой будет свой дом, я первым делом заасфальтирую огород». И еще случай: моя знакомая — замужем, семья, дети, свой дом, — пахала всю жизнь на огороде, все сажала, копала и т.д. Потом плюнула на все, перекопала огород и посадили они с мужем там сад. Прекрасный сад: вишню, персиковое дерево, инжир, кусты малины, смородины, дерево груши, абрикосы. Уже много лет живут и радуются. © Эстетика Веста / Dzen
  • Моя мама, когда вышла на пенсию, была такая потерянная, хоть плачь. Внуки уже не требуют прежней помощи. И в этот момент я купила дачу. И мамочка ожила. Появился стимул. Она стала чувствовать себя нужной со своими банками, закрутками, засушками. Пару лет корректировали количество их. И сейчас заготавливает оптимально. И мы с удовольствием берем все эти вкусняшки. И мама при деле. Детки, внучки, подумайте про своих близких. Они хотят быть вам нужными! И не осуждайте за это. © Геннадий / Dzen
  • Соседи достались проблемные, но вишенкой на торте стал наш новый забор. Они орали: «Он на нашей территории! Сносите!» У нас упало забрало и мы притащили землемера. Результат потряс всех. Оказалось, на нашем участке не только забор, но и ее оградка, кусты смородины. Мало того, что полосу размежевания захапала, так еще и два метра нашего участка! Позвонили бывшим хозяевам. Те сказали, что видели, как заборчик соседей вместе с кустами ягод постепенно перемещался на их участок, но с этой скандалисткой связываться себе дороже. Перенесли забор на законное место. Соседка орала, что у нее элитные кусты, и требовала вернуть. Муж сказал, что это плата за пользование нашей землей. Начала гадости на воротах писать. Вызвали полицию. Ребята попались понимающие, еще и с юмором. Начали стращать и протокол писать. Сдалась! Продали они дачу. Теперь у нас новые соседи. Не знаю, какие. После этих ни с кем знакомиться не хотим. © Царевна Будур / Dzen
  • Как-то я стала обладательницей эмалированного бака литров на пятьдесят. Спросила родителей, надо ли им на дачу. Им было надо. Повезла его на трамвае. Так по пути у меня пытались купить его четыре раза. Рассказала родителям. «Вот и молодец, что не продала», — сказал папа. © phaedhaennah / X
  • Приехала к подруге на дачу, там баня, все дела. В конце вечера, пока остальные гости отдыхали на веранде, я заметила, что подруга поливает растения в теплице. Зашла — там трава по колено. Давай полоть. Она поливает, я полю, между делом болтаем. И вдруг стало очень понятно, почему мы с ней столько лет так комфортно дружим. Потому что два сапога. Мы обе по натуре вечно на суете. © solar_circle / X
  • У нас дача. Рядом детская площадка. Дети надоели, они там играют в футбол, мяч, понятное дело, все время улетает, дети за мячом скачут через забор. Забор деревянный раздолбали, мы поставили металлический. Поговорили с детьми и не стали запирать калитку, когда уезжали. Удивительная реакция соседей. «Как так, вы позволяете детям бегать по вашему участку?» Да вот так, позволяем. А что такого? У нас на участке нет никакого огорода, все нужные вещи убраны в дом и сарай. Смешно, но там все прямо-таки ненавидят. Как, вы не запираете участок! © Ольга Савина / Dzen
  • Переехала в дом в возрасте семи лет, никогда раньше не имела дела с огородом. Зачем-то посадила мяту в землю. Провела следующие десять лет, вырывая ее. © KE5TR4L / Reddit
  • Когда ты ребенок, ты все время на улице в грязи. Когда ты становишься старше, это становится менее социально приемлемым. Садоводство — это стремление к этому первобытному состоянию общения с природой. В этом есть что-то приятное для души. © Mitch_from_Boston / Reddit

А вот еще одна статья, где мы собрали несколько классных дачных историй.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

"Садоводство – это стремление к этому первобытному состоянию общения с природой."
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К счастью, это стремление накрывает не всех.
В нашем роду оно остановилось na моей маме)

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