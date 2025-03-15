16 историй про людей, для которых дача и рассада - главные в жизни вещи

Кто-то не представляет жизни без дачи, а для кого-то это настоящая каторга. Одни отдыхают, выращивая урожай, другие мечтают сбежать подальше от грядок. Мы собрали несколько историй, где общий знаменатель — дача, рассада, огород и все, что с ними связано.