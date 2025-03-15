16 историй про людей, для которых дача и рассада - главные в жизни вещи

Не, ну если сами копают, и других не просят(пытается стереть с лица следы отвращения).
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Кто-то не представляет жизни без дачи, а для кого-то это настоящая каторга. Одни отдыхают, выращивая урожай, другие мечтают сбежать подальше от грядок. Мы собрали несколько историй, где общий знаменатель — дача, рассада, огород и все, что с ними связано.
Не, ну если сами копают, и других не просят(пытается стереть с лица следы отвращения).
«Решила попробовать вырастить чуть-чуть петуний. Вот мои „чуть-чуть“. У меня исключительно цветы, огородом перекормили в детстве».
А вот еще одна статья, где мы собрали несколько классных дачных историй.
"Садоводство – это стремление к этому первобытному состоянию общения с природой."
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К счастью, это стремление накрывает не всех.
В нашем роду оно остановилось na моей маме)