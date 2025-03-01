15+ поразительных историй о том, на что люди идут ради денег

Деньги действительно могут быть мощным мотиватором, заставляющим людей совершать поистине невероятные поступки. А иногда, чтобы подзаработать, вовсе не требуется особых усилий — достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Как говорится, деньги всегда найдут своего хозяина — было бы желание.