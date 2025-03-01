15+ поразительных историй о том, на что люди идут ради денег
Истории
52 минуты назад
Деньги действительно могут быть мощным мотиватором, заставляющим людей совершать поистине невероятные поступки. А иногда, чтобы подзаработать, вовсе не требуется особых усилий — достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте. Как говорится, деньги всегда найдут своего хозяина — было бы желание.
- Однажды незнакомец попросил, чтобы я помяукала для него. Он записал на телефон аудио, как я просто мяукнула несколько раз. Уверена, что там и не слышно было ничего — в холле отеля было слишком шумно. Но в конце он дал мне обещанные $200 наличными, и на этом мы расстались. © Particular-Natural12 / Reddit
- Однажды я нарядился гигантским куском пиццы и целый день приплясывал на оживленном углу улицы, рекламируя новую пиццерию. На улице была жарища под 37 градусов, и каждые 15 минут мне приходилось исполнять поставленный танец. К концу дня я вымотался, обгорел, а в голове потом несколько недель, как заезженная пластинка, звучал рекламный слоган. Но я заработал приличную сумму денег и целый месяц получал бесплатную пиццу. © MariiykaProducOnl / Reddit
- Я не спал в течение 36 часов в рамках психологического эксперимента в университете. Каждые 4 часа у меня брали кровь. До этого я должен был соблюдать специальную диету в течение трех дней. В начале и в конце 36-часового курса я играл в видеоигру, будучи подключенным к ЭКГ. По-моему, за это мне заплатили около $1000. © Unknown author / Reddit
- Работодатель платил мне за то, чтобы я смотрел «Не шутите с Зоханом!» и ел печеньки с предсказаниями. Он узнал, что мне не нравится Адам Сэндлер, и собирался «исправить это». А я не собирался делать это за $9 в час. Так что теперь беру $500 за просмотр фильмов с Адамом Сэндлером. © Unknown author / Reddit
- Я неплохой художник. Предложили подработку в тату-салоне. Но клиентов раз, два - и обчелся. Уже хотели меня увольнять, но коллега объяснил: мало того, что девушка, так еще и без татуировок. А я их на себе принципиально не приемлю! Но я нашла способ выкрутиться. Каждый раз перед работой теперь рисую себе рукава, шею. Клиенты повалили. Особенно девушки с тату на особых местах. © Подслушано / Ideer
- В начале 2000-х я был тайным покупателем. Я зашел в кофейню, заказал кофе и тайком измерил его температуру. У меня до сих пор хранятся термометры, которые мне дали для тестирования. Платили за это не очень хорошо, но я чувствовал себя настоящим шпионом. Было весело. © TragicaDeSpell / Reddit
- Вот вы говорите, что коты — наглые пушистые существа, которые только жрут и спят, а мы их рабы, обязанные обеспечивать их едой и местом для сна. А у меня все наоборот. Мой кот меня содержит: к нему привозят кошек на вязку и платят за это. В месяц прилично так капает. Хватает и на аренду жилья, и на нормальную жизнь. © Палата № 6 / VK
- Четыре года жили с парнем в моей квартире. Тут срочно нужны были деньги, пришлось соврать, что квартира съемная. Каждый месяц он отдавал «квартплату». Сделал предложение, приехали родные. И тут моя мама встает и говорит: «Детишек вам надо, своя квартира, благо, имеется». А парень взял и съехал, сказав, что никогда не простит вранья. Я просто не знала, как ему признаться... Ужасно больно и стыдно. © Подслушано / Ideer
- Какой-то странный парень подошел ко мне и прошептал: «Я сказал своей девушке, что знаю тебя. Если позволишь угостить тебя чем-нибудь, посидишь и поболтаешь со мной, я дам тебе $100». Ну ок. Мы сидели минут 25–30, болтали о том о сем. Потом сыграли в гольф. Когда его девушка пошла освежиться, чувак сунул мне $150, крепко обнял и поблагодарил. Вот такой странный худенький паренек. © Inner-Egg-6731 / Reddit
- Работаю доставщиком пиццы. Приношу, значит, заказ. Как назло, не работал лифт, и пришлось пешком подниматься на шестой этаж. Мужичок дал мне деньги, я ему сдачу. Он посчитал и понял, что я не донес ему какие-то копейки. Копейки, Карл! И потребовал, чтобы я принес эту мелочь, иначе напишет моему начальству. Пришлось из-за этого спускаться вниз пешком и снова подниматься. Ох, как же хотелось надеть ему эту пиццу на голову. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу своего отца за то, что он всегда пытается купить «что подешевле». Вялые арбузы, засохшие булки и кексы, выветрившийся квас... Вчера купил ветчину, явно погрызанную крысами — продавщица сказала, что ее повредили при погрузке. А он и рад, что сэкономил. Это лечится или уже диагноз? © Подслушано / Ideer
- Встал в 4:00, чтобы быть в центре занятости к пяти. Прождал еще час, пока поступят заказы на выполнение работ. Затем отправился на попутке на точку, где выполнял тяжелую физическую работу в течение восьми часов под палящим солнцем. Вернулся в центр занятости, получил чек и обналичил его в продуктовом магазине за $5. Делал так много раз. © Unknown author / Reddit
- В 80-е, когда мне было лет 8, я получил 20 баксов за то, что съел червяка. Я, конечно же, смухлевал и не ел его. Но ребята и правда поверили, что я это сделал! © Irresponsable_Frog / Reddit
- Я съел шоколадный батончик, подобранный с пола в столовой моей школы. Легкие $ 5! © Intrepid_Chemical517 / Reddit
- Вспоминаю, как вела себя в детстве, и становится стыдно. Мы — семья с достатком чуть выше среднего. Раз в год ездили за границу на море. В детстве я была жадной. Почему-то 5-летняя я была очень привязана к деньгам. Помню, как мыла посуду за сестрой и требовала с нее за это деньги, устраивала истерики, если она не отдавала. А однажды вообще выдала — составила список с прейскурантом (мытье посуды и т. п.). Папа раз и навсегда поставил меня на место и поменял мое отношение к деньгам. В дом их приносит он — и на этом все. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад я продавала свои стихи и писала на заказ. Сейчас часто встречаю их в чужих сборниках. Очень обидно, но тогда нужны были деньги. А самым большим фейлом стало то, что мой парень посвятил мне песню. Мою, блин, песню! © Подслушано / Ideer
- Сходила на вечеринку к какому-то парню за $400. Ему нужно было притвориться, будто мы встречаемся, чтобы заставить какую-то девушку приревновать. Он торговал рубашками на каком-то маркетплейсе и пытался сначала заплатить мне ими, но я отказалась. © ZenythhtyneZ / Reddit
- Когда я учился в третьем классе, одноклассник заплатил мне $2 за то, чтобы я прорыл небольшой туннель под зданием школы — он хотел по утрам сбегать с урока математики. Я углубился всего на полметра, прежде чем учительница поймала меня на месте преступления. Наплел ей, что ищу бриллианты, но она на это не купилась. Хорошо, что одноклассник заплатил мне $2 вперед. © That1neBread / Reddit
- Когда я училась в колледже, записалась на клинические испытания нового лекарства от гриппа. Платили очень хорошо, но в итоге пришлось поваляться с сильной простудой. Это были довольно жалкие две недели моей жизни, но деньги помогли мне оплатить учебу. © Beautiful_Seaweed625 / Reddit
- Денег не хватает. Откликнулась на вакансию «Тайный покупатель». Нужно искать в магазинах контрафакт, заснять видео, предоставить товар, чек и видео работодателю и получить деньги. Первый раз купила без проблем, вышла из павильона, следом продавщица с охранником. И тут они порвали чек, товар пытались отобрать, требовали удалить видео. А сдала меня женщина, которая стояла прямо за мной в очереди. Вот ей какого надо было?! © Подслушано / Ideer
Как видите, иногда деньги действительно достаются нам неожиданным и весьма странным способом. Но, как говорится, спрос рождает предложение. А также массу других подобных историй:
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